Priopćenje Nacionalne uprave Papinskih misijskih djela Bosne i Hercegovine u prigodi Svjetskog dana misija koji se obilježava u pretposljednju nedjelju misijskog mjeseca listopada

Dragi prijatelji misija,

Zbog pandemije koronavirusa neke su Biskupske konferencije pitale za mišljenje Kongregaciju za evangelizaciju naroda o ovogodišnjem obilježavanju Svjetskog dana misija i Misijske nedjelje. Odgovor je bio nedvosmislen da se i ove godine Svjetski dan misija obilježava na predzadnju nedjelju u listopadu 18.10.2020. te da se taj dan posebno moli za misije, govori o misijama i prikupljaju prilozi samo za misije.

Uz ovaj dopis kao i svake godine šaljemo vam plakat i knjižicu bogatu raznovrsnim sadržajima. Tu su Papina poruka i poruka biskupa Petanjka, devetnica i prilozi o Službenici Božjoj Pauline Marie Jaricot, utemeljiteljici Djela za širenje vjere koja će ovih mjeseci biti proglašena blaženom, meditacije za klanjanje, 7 propovijedi-razmišljanja naših misionara, igrokazi za djecu itd.. Ovogodišnje geslo je: „Evo me, mene pošalji“ (Iz 6,8).

Proslava Svjetskog dana misija obilježava se pod posebnim uvjetima izazvanim koronavirusom Covid-19 koji je utjecao na sva područja našega života. Svi smo u dilemi kako potaknuti i angažirati vjernike da ovaj dan uistinu bude prožet misijskim duhom. „Evo me, mene pošalji“ (Iz 6,8) je poziv svima koji su kršteni da dadnu svoj molitveni doprinos misijama te pomognu onima koji trpe više od njih a koji imaju manje od njih. Ne znam koliko možemo ostati imuni na vapaje naših misionara koji pišu da su njihovi vjernici navikli na razne viruse i bolesti. Navikli su i na glad ali nisu navikli i prihvatili da njihova djeca i starije osobe umiru od gladi. Misionari slute, da se vrlo lako može dogoditi, da više ljudi umre od gladi nego od posljedica koronavirusa. Teško je ostati ravnodušan na ovakvo stanje i nejednakost koju proživljavaju ljudi u misijskim zemljama. Svjestan sam da mi ne možemo riješiti probleme misijskih zemalja ali sam također svjestan da naše suosjećanje te duhovna i materijalna blizina mogu ublažiti njihove patnje i biti znak nade u pravedniju budućnost. Molim vas da pripremite svoje vjernike na ovaj važan misijski dan koji je dan milosti, kako za one koji daju, tako i za one koji primaju.

Ovogodišnje geslo nas podsjeća da je evangelizacija svijeta i spas ljudi naša osnovna vjernička zadaća. Zalaganje za spasenje naše braće i sestara u misijskim zemljama istovremeno pomaže i našem osobnom spasenju. Neka nam misijski mjesec listopad i Svjetski dan misija ojačaju vjeru i približe nas svima koji trpe i koji su potrebni naše pomoći.

Zahvaljujem vam na dosadašnjoj pomoći i suradnji te srdačno pozdravljam u Gospodinu

Mons. Luka Tunjić

