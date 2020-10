Sarajevo, 8. listopad 2020.

Nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, svečanom Svetom misom u katedrali Srca Isusova u Sarajevu u četvrtak, 8. listopada 2020. obilježio je 75 godina života, 50 misništva, 30 biskupstva i više od 25 kardinalske službe. Prigodnu čestitku u ime Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine uputio je njezin potpredsjednik nadbiskup koadjutor vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH mons. Tomo Vukšić.

Uzoriti i dragi gospodine kardinale!

U ovoj svečanoj prigodi, u kojoj obilježavate i proslavljate četiri velika jubileja svoga života, svećeničkog i biskupskog služenja te kardinalske časti, koji su nas okupili na ovo Euharistijsko slavlje, zahvaljujem braći biskupima, članovima naše Biskupske konferencije, za iskazanu čast i povjerenje da Vam, u njihovo i u svoje ime, uputim čestitku.

Danas smo došli u ovu katedralu Presvetoga Srca Isusova da zajedno s Vama, braćom svećenicima, redovnicima, redovnicama, s narodom Božjim i sa svim ljudima dobre volje, ovom svetom Misom zahvalimo dragomu Bogu za sve blagoslove, darove, iskušenja i patnje, kojima Vas je obdario, odgajao i vodio tijekom Vašega života i služenja braći i sestrama u Crkvi Kristovoj.

Kad ste prije 50 godina bili zaređeni za svećenika, tada niste mogli ni naslutiti kojim putovima će Vas voditi Providnost Božja, koje će Vam sve službe Crkva povjeravati i kamo će Vas slati. No kako su dolazile, a često i u obliku velikih iznenađenja, Vi ste ih – i službe, i kušnje, i križeve – prihvaćali s povjerenjem u Providnost te svoju volju, talente i mogućnosti dragovoljno stavljali na raspolaganje. Na isti način ste se spremno stavljali u službu Crkve, kad su Vam povjeravali službe u Banjolučkoj biskupiji, za koju ste bili zaređeni, kao i kada su Vas slali u Zadar ili Sarajevo, jer ste smatrali jednako svojim svaki dio Crkve Božje. Stoga Vam hvala za taj primjer svećeničke i katoličke širine.

Velika Vam hvala također za primjer hrabroga pastira Crkve. To vrijedi za razdoblje Vaše svećeničke službe kada ste, izloženi provokacijama predstavnika ondašnjega režima, dosljedno čuvali svećeničko dostojanstvo i slobodu Crkve poučavajući narod Božji i odgajajući kandidate za svećeništvo. I još više je to došlo do izražaja za vrijeme Vaše biskupske službe, jer ste uvijek, a posebice u vrlo teškim vremenima i okolnostima rata, kad su mnogi odustajali i odlazili, Vi uporno poučavali, pomagali i bili vrlo prepoznatljiv svjedok nade.

Osobita Vam hvala što ste redovito pronalazili način kako navješćivati istinu u ljubavi, i što niste odustajali ni od istine ni od ljubavi.

Hvala Vam za primjer strpljivosti, koja Vas nije napuštala ni kada ste, poput starozavjetnoga Joba, morali uzdisati, biti svjedok i gledati kako u ratu nestaju Vaša duhovna djeca i kako Vaši duhovni sinovi i kćeri, pa i cijele župne zajednice, gube živote, rođake, prijatelje, domove i imovinu.

Hvala Vam za uporno traženje da se svako zlo spriječi, zaustavi, osudi i odbaci, da se sve nepravde isprave i da se prognani vrate kući. Tu svoju borbu protiv beznađa nastavili ste i kada ste sa svećenicima i drugim suradnicima obnavljali obiteljske domove i porušene crkve. A i u današnjim vremenima kad se, različitim izigravanjem loših zakona i korištenja nedorečenih formulacija u tim zakonima, već dugo krade čak i dostojanstvo preostalim pripadnicima hrvatskoga naroda, a ponekada niječe i ime, Vi ste opet vrlo glasni i uporni u obrani prava pojedinaca i svoga Naroda i pri tomu ustrajno zahtijevate da budu jednako poštovana sva prava drugih ljudi, naroda, Crkava i vjerskih zajednica.

Kroz cijelo vrijeme uporno ste čuvali slobodu crkvenoga djelovanja i bogoštovlja, poticali unutar-crkvenu slogu, dogovaranje i zajedničko planiranje i u tomu ste stalno napredovali. A u ovom malom ali vrlo složenom društvu bili ste uporni također u promicanju i izgradnji društvene sloge, dijaloga među religijama i dobrih odnosa među kršćanskim zajednicama.

Kao svjedoku vječnoga Gospodara, u ime sve braće biskupa, zahvaljujem Vam i za mudro predvođenje naše Biskupske konferencije te u svoje i njihovo ime želim Vam dobro zdravlje, plemenite i uspješne suradnike te sretno i dugo predvođenje ovoga dijela Crkve Kristove koja živi u Sarajevskoj nadbiskupiji.

Zdravi i veseli bili! I Bog Vas blagoslovio!