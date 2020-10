Sarajevo, 8. listopad 2020.

U organizaciji Vrhbosanske nadbiskupije u srijedu, 7. listopada 2020. u prostorijama Svećeničkog doma Vrhbosanske nadbiskupije predstavljen je zbornik radova pod naslovom „Vrhbosanska mjesna Crkva i njezin kardinal“ povodom proslave obljetnica kardinala Vinka Puljića, nadbiskupa metropolita vrhbosanskog: 75 godina života, 50 godina svećeništva, 30 godina biskupstva i 25 godina kardinalske službe. Prvi predstavljač bio je predsjednik Hrvatske biskupske konferencije zadarski nadbiskup mons. Želimir Puljić čiji osvrt donosimo u cijelosti:

Predstavljanje zbornika

„Vrhbosanska mjesna Crkva i njezin kardinal“

Uredili: Slađan Ćosić, Pavo Jurišić, Mladen Kalfić i Darko Tomašević

Izdavači: Vrhbosnaska nadbiskupija i Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2020

Predstavljanje u Sarajevu, 7. listopada 2020., u 19,30

1. Zahvaljujem prof. Tomaševiću na pozivu nazočiti ovoj prezentaciji zbornika koji su uredili Slađan Ćosić, Pavo Jurišić, Mladen Kalfić i Darko Tomašević. Odmah na početku upućujem riječi pohvale kako urednicima ovoga zbornika tako i piscima pojedinih priloga u Zborniku koji izlazi uz 75. obljetnicu rođenja i 50. obljetnicu misništva kardinala Vinka Puljića, te uz 30. obljetnicu biskupske službe i srebrnu obljetnicu kardinalata.

Dodijeljena su mi dva poglavlja (I. i V.) sa zaglavljem „Sjećanja prijatelja i poznanika“ što obuhvaća oko 250 stranica. U prvom poglavlju četvorica vrsnih autora na stotinjak stranica uspjeli su detaljno portretirati našeg slavljenika. Od njegovoga djetinjstva i obiteljskog okružja (don Ivica Božinović), preko sjemenišnog odgoja i obrazovanja (mons. Franjo Komarica), do svećeničkog pastoralnog angažmana u tri biskupije (dr. Ante Orlovac), te nadbiskupskog služenja u Sarajevu i BiH (mons. Mate Zovkić). Puno bi mi vremena uzelo da prepričavam ono što su oni dokumentirano i s ljubavlju napisali u ta „četiri odsjeka“ kardinalova života. Stoga ću samo letimično naglasiti ponešto iz spomenutih poglavlja.

a. Tako najprije saznajemo da je kardinalovo „djetinjstvo bilo teško i ispunjeno fizičkim radom“, u brdima gdje „nema poplave kao ni onih kojih se valja kloniti, poput šumara, finanaca i poreznika..“ Tu u Prečane je iz Hodbine (Hercegovina) poratni vihor 1924. doveo njegova đeda Martina sa ženom Jelkom i djecom: Marijom, Nikolom, Ivanom (otac kard. Vinka), Stipom, Grgom, Anicom i Matom. Ivan se vjenčao 1925. s Kajom Pletikosa(iz Priječana), te s njom stekao trinaestero djece od kojih je kard. Vinko bio dvanaesti po redu. Osmero braće i sestara je preminulo što u djetinjstvu, što u mladosti od raznih bolesti koje su u to vrijeme harale svijetom. Sada ih je još troje živih. Njegova majka Kaja je preminula 1948., pa je otac slijedeće godine sklopio novi brak s Anom Jurić koja je preuzela brigu za petero Ivanove djece iz prvoga braka, te s njime rodila još osmero djece. Bog je blagoslovio Ivanov brak s Kajom i s Anom, pa danas od njihovih sinova i kćeriju ima 101 potomak koji žive i rade u raznim dijelovima Bosne i Hercegovine, Hrvatske i inozemstva.

Uz obilje podataka koje je u svom uratku napisao don Ivica Božinović lijepe su mi dvije slike koje su se „trogodišnjem Vinku sigurno usadile u pamet“: Slika prva prikazuje majku na odru prekrivenu maramom. Na drugoj slici je strina koja uzima malog Vinka u naručje i odnosi ga iza kuće kako ne bi vidio žalosnu povorku. Premalen je bio trogodišnji Vinko da bi shvatio što se događa, ali i dovoljno svjestan da očituje čežnju za majkom…

b. Nakon završene osnovne škole, Vinko je pošao u sjemeništu na Šalatu, gdje je posebno bio povezan s kolegama iz Banjolučke biskupije, s Franjom Komaricom, Antom Orlovcem i Markom Lukendom. Mons. Komarica završava svoj prilog riječima da je prijatelj i kolega Vinko „bio i ostao vedre naravi, otvoren za šalu i način rješavanja studentskih problema“, te da je „svojom vedrinom i marljivošću u učenju bio savjestan i uzor starijim i mlađim kolegama“.

c. Dr. Anto Orlovac piše o Vinku kao svećeniku koji je djelovao 20 godina u tri (nad)biskupije: Banjolučkoj jedanaest godina kao kapelan i župnik, u Zadarskoj devet godina kao duhovni odgojitelj u sjemeništu Zmajević, te u Vrhbosanskoj nadbiskupiji kao vicerektor nekoliko mjeseci u Stadlerovoj bogosloviji gdje je krajem 1990. imenovan vrhbosanskim nadbiskupom. Dr. Orlovac veli kako je ovaj „sjajni izdanak Banjolučke crkve krenuo za Božjim zovom na put svećeništva koji će ga odvesti do najodgovornijih službi u mjesnoj, domovinskoj i općoj Crkvi kao vrhbosanskog nadbiskupa i kardinala Svete Rimske Crkve“.

Vi ste, Uzoriti, zadnjih nekoliko godina obavili brojne kliničke preglede gdje su Vam ispisali anamneze i dijagnostiku GUK-a, kolesterola, triglicerida, bilirubina, rentgena srca i pluća, s ultrazvukom štitnjače i abdomena, tumorskih markera, karotida i vertebralnih arterija. Svi ti pregledi nisu ni sjena onoga kako su Vas „pregledali“ i portretirali autori priloga ovoga opširnog zbornika. I treba tako jer „portretiranje je važno“, piše poznati engleski spisatelj, umjetnik i kritičar John Berger (1926.) koji tvrdi da je za „uništenje neke zajednice ili pojedinca dovoljno razoriti njihov portret i prošlost“ (Il Tempo, 13. 06. 2004., str. 9). Godišnjice, kao što su ove, pružaju prigodu učiniti što vjerniji portret osobe o kojoj se piše.

d. Dok se listaju stranice kardinalova život od djetinjstva do biskupstva, s mnoštvom citata, pisama, nagovora, propovijedi i razgovora koji su vođeni u izazovno vrijeme rađanja demokracije, kao i u vrijeme ratne eksplozije, čitatelj osjeti duša pastira i čuvara onoga o komu je prilog napisan. Pastir, stražar i čuvar slike su iz Biblije koje opisuju zadaću i smisao biskupske službe. Pastira, koji brani svoje stado, dobro je oslikao Luka u Pavlovom govoru u Miletu: „A kad stigoše, reče im Pavao: Vi znate kako sam se sve vrijeme ponašao među vama. Služio sam Gospodinu sa svom poniznošću u suzama i kušnjama.., pa tri godine noću i danju suze lijevajući urazumljivao svakoga od vas“ (Dj 20,31).

Taj Pavlov duh pastira koji skrbi o svojim vjernicima nazočan je na stranicama ovoga zbornika iz nedavne prošlosti Vrhbosanske nadbiskupije. Dovoljno je prelistati prilog mons. Zovkića u kojem opisuje „dolazak banjalučkog svećenika Vinka Puljića na kormilo Vrhbosanske nadbiskupije uoči osamostaljenja države BiH“. Ali, i strašnih stradanja koji su uslijedili nakon što je jugovojska napala Sloveniju, Hrvatsku, a onda i BiH. Promaknućem pak nadbiskupa Puljića za kardinala (26. studenog 1994.) „sveti Ivan Pavao II. iskazao je svoje suosjećanje s građanima Sarajeva i cijele BiH u teškim i tužnim okolnostima“.Ali, i ostavio „znak svoje blizine katolicima i cijelom puku ove napaćene zemlje“, piše mons. Zovkić. S pravom je sluga Božji kardinal Franjo Kuharić rekao da je promaknuće Vrhbosanskog nadbiskupa u zbor kardinala Rimske Crkve bio „svjetlosni znak u kalvarijskoj tami Sarajevske zbilje i navještaj uskrsne zore gradu mučeniku na Miljacki i čitavoj BiH“. Bilo je to priznanje hrabrom pastiru koji je ostao na baštini u kojoj je prije 75 godina „nikao i ponikao“. Baština je sveta stvarnost za koju se žrtvuje i umire. „A ono za što se umire, to ne odumire“ reći će naš slavljenik. Zbornik opisuje dušu biskupa pastira koji upozorava na opasnosti, te poput stražara „srcem i dušom majke“ bdije, gleda i djeluje, kao ono Marija u Kani Galilejskoj koja shvaća stanje pa veli: „Sine, vina nemaju“ (Iv 2, 3). Dok je riječima evanđelja tješio vjernike, Kardinal je odgovornima za rat i nered upućivao bez straha riječi prijekora i upozorenja.

2. Ovakve godišnjice nisu nostalgični vapaj za onim što je bilo, niti labuđi pjev nečemu što povijest bilježi i hvali. One su dobra prigoda pamtiti i razumjeti odakle dolazimo, prepoznati stanje u kojem se nalazimo, te naslutiti pravac kretanja kamo nam je ići. Dok nam povijesne bilješke govore o prijeđenom putu, pamćenje nas ukorjenjuje u vremenu i prostoru i sastavni je dio našega identiteta i zajedništva. Još davno u Starom Zavjetu Jahve je preko Mojsija zatražio neka „narod nikada ne zaboravi, već u srcu čuva čudesne stvari koje je vlastitim očima vidio“ i neka to prenosi s koljena na koljeno, sve do „sinova svojih sinova“ (Pz 4, 9). Apostol pak Ivan, svjedok muke i Uskrsnuća Gospodinova, piše čitateljima „neka čuvaju u pameti i u srcu sve što su očima vidjeli i njihove ruke opipale“ (1 Iv 1,1). U tom duhu smatram kako je ovaj zbornik veliki doprinos pamćenju svega onoga što su oči vidjele i ruke opipale iz daleke i nedavne prošlosti.

a. U petom dijelu Zbornika prof. Ikić analizira kardinalov doprinos na području ekumenizma i međureligijskog dijaloga, pa zaključuje da je njegova uloga „iznimno velika u ekstremno nepovoljnim ratnim i poratnim prilikama velikoga straha i još većeg nepovjerenja“. „Obdaren uvjerenjem da je na ispravnom putu, piše prof. Ikić, te uz razumijevanje i potporu Vatikana, kardinal je protivno mnogim strujanjima plivao i isplivao, te uvelike doprinio međureligijskim odnosima, dijalogu i kršćanskom ekumenizmu na području BiH pa i šire“. Mons. Zovkić živi je svjedok dugog i napornog savjetovanja vjerskih poglavara, članova MRV-a, koji su se od 23. listopada 1996. redovito sastajali, promovirali dijalog i miran suživot s poštivanjem ljudskih prava. U ovom poglavlju opširno su obrađene i poteškoće koje su dolazile iz domaće političke i društvene javnosti, kao i iz okružja Biskupske konferencije i vlastite Nadbiskupije. Na koncu prikaza prof. Ikić zaključuje kako se mora priznati da je kardinal Puljić pokazao veliku snagu, hrabrost i osobnost. Trebalo je, naime, plivati „prsno i leđno“ protiv jake međunarodne zajednice, domaćih političkih struja, dijela vlastite crkvene zajednice, a ponekad i protiv samih članova MRV-a. No, kardinal je bio uvjeren da je iskreni dijalog pravi put prema suživotu različitih i da ne predstavlja opasnost za vjerski ili nacionalni identitet. Dijalog, naime, ne apsorbira različitosti, a zbližava ljude i kulture. Zbog toga je patio i puno žrtvovao uz vlastito načelo koje je ovako formulirao: „Za ono što se voli i cijeni, za to se živi i žrtvuje“.

Svoj stav o ekumenizmu i međuvjerskom dijalogu kardinal Puljić je jasno iznio prigodom posjeta pape Franje u Sarajevu, 6. lipnja 2015.: „Bog nam je darovao milost da se rodimo u ovoj zemlji i da na ovim prostorima zajedno živimo. Dijalog nema alternative. Tome nas uči gorko iskustvo nedavnoga rata sa strašnim posljedicama. Još je uvijek mnoge rana koje valja liječiti i vraćati povjerenje jednih prema drugima. Svjedok sam da postoji velik broj onih koji su i u najtežim ratnim danima tražili što možemo zajednički učiniti za opće dobro naših vjerskih zajednica“. „Nismo mogli rat zaustaviti, nastavio je Kardinal, niti stvarati strategiju mira. Ono što smo mogli to smo i činili: molili smo i pozivali na mir“. Kardinal je tako svojim zalaganjem i predanjem utisnuo ekumenizmu i međureligijskom dijalogu u BiH neizbrisivi pečat, zaključuje prof. Ikić.

b. U završnom zaglavlju donesena su sjećanja šesnaestorice prijatelja i poznanika, među kojima je pet biskupa, četiri pokrajinske poglavarice iz BiH, trojica predstavnika drugih vjerskih zajednica, jedna humanitarka i trojica visokih predstavnika iz politike. Kada na koncertu slušamo glazbenu dionicu ili mješoviti zbor gdje su različiti instrumenti skladno uštimani, a glasovi dobro usklađeni, velimo da smo uživali u lijepoj muzičkoj večeri. I ovaj završni dio zbornika sa sjećanjima prijatelja i poznanika odiše različitim zapažanjima, ali i uočljivim skladom zahvalnosti Božjoj Providnosti za dar “istinskog prijatelja” (mons. Komarica), kao i za “silna djela koja nam je po kardinalu Puljiću učinio Gospodin” (Nuncij Pezzuto). Spominjem posebice zapažanja redovničkih poglavarica koje svojom ženskom intuicijom zahvaćaju više od onoga što se vidi i čuje. One zahvaljuju nebu za “iskustvo suradnje, ljudskosti, dobrote, vjere i pouzdanja” (s. Marija-Ana Kustura), za “neumorno širenje povjerenja koje je kardinal hrabro i ustrajno zalijevao, čuvao i promicao” (s. M. Julijana Djaković), za svjedočanstvo “sućutnog pastira koji je djelovao odvažno i blago, te svima pružao iskaze vjere, ljubavi i nade (s. M. Kata Karadža). Stoga su časne sestre “bile i ostale zahvalne kardinalu za njegove očinske poticaje, iskazano povjerenje i molitve upućene Gospodinu” (s. M. Kata Ostojić). Vrlo korisna je dionica u tom spektru i sjećanje mitropolita dabrobosanskog Krizostoma, predsjednika Židovske zajednice, Jakoba Fincija, islamskoga teologa i arabiste, Muhameda Jusića, te troje visokih političara, bivše predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović, Predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, Dragana Čovića, te visokog predstavnika za BiH, Valentina Inzka.

Istina, ima ih koji će reći da je govor „pastira i čuvara Vrhbosanske Crkve“ bio nerijetko „glas vapijućeg u pustinji“. Ali, kardinal nije šutio, već govorio, poticao, savjetovao i opominjao. I bio je „glas onih koji glasa nemaju“. Zbornik uz to svjedoči o teškim vremenima koja je proživio ovaj grad, država BiH i narodi koji u njoj žive. Autori su uložili golemi trud kako bi prikazali radosti i nadanja, a najviše patnje i stradanja ove partikularne Crkve Vrhbosanske u doba njezinog vrijednog i zaslužnog pastira, kardinala Vinka Puljića, koji je postao „Sarajevska ikona“ koju se prepoznaje, cijeni i poštuje. Stoga, od srca čestitamo 75 godina života, zlatni misnički jubilej, 30. obljetnicu biskupske službe i srebrnu obljetnicu kardinalata. Vivat, crescat et floreat, Eminentissime Domine!

Mons. Želimir Puljić, nadbiskup zadarski

Sarajevo – bogoslovija, 7. listopada 2020.