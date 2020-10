Vatikan, 8. listopad 2020.

Papa Franjo uputio je poruku sudionicima godišnje skupštine Papinske akademije znanosti koja je 7. listopada 2020. počela sa zasjedanjem, u središtu kojega je pandemija koronavirusa, prenosi Vatican News.

Papa poziva znanstvene istraživače cijeloga svijeta da se, osobito s obzirom na pandemiju, pridržavaju etičkih načela. Koliko god politička odgovornost bila velika, to znanstvenike ne oslobađa vlastite etičke odgovornosti, upozorio je Papa.

Aktualna kriza u prvom redu pogađa one u društvu koji su već bili u teškom položaju. Znanost može sa svoje strane pomoći upravo njima – tako bi globalna zdravstvena skrb morala postati inkluzivnija, pristupačna i potrebitima u siromašnim zemljama. Ako bi itko trebao biti u prednosti onda su to oni koji su najpotrebitiji i najslabiji, poručio je Papa, dodajući da to posebno vrijedi za raspodjelu cjepiva protiv Covida 19.

Članovi Papinske akademije znanosti ove godine zasjedaju, uglavnom internetskim putem, pod geslom „Znanost i opstanak“, smatrajući da je uloga znanosti ključna za preživljavanje čovječanstva. (kta/ika)