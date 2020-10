Sarajevo, 6. listopad 2020.

Svečano Misno slavlje u samostanskoj crkvi Bezgrešne Kraljice Karmela u Sarajevu u četvrtak, 1. listopada 2020., na blagdan sv. Male Terezije, predslavio je mons. Tomo Vukšić, nadbiskup koadjutor vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH. S njim su slavili don Michele Capasso, rektor Nadbiskupijskog misijskog međunarodnog sjemeništa „Redemptoris Mater“ u Vogošći, vlč. Josip Tadić, kancelar Vojnog ordinarijata u BiH, vlč. Ivo Jezidžić, vojni kapelan i župnik župe Čemerno, i vlč. Marin Babić, kapelan župe Stup, a posluživali su bogoslovi sjemeništa „Redemptoris Mater“. Na klavijaturama je tijekom misnog slavlja, animirajući pjevanje, svirala s. M. Julijana Djaković, provincijalna glavarica sestara milosrdnica Provincije Majke Divne Sarajevo.

Nadbiskup Vukšić u propovijedi je govorio o poruci sv. Male Terezije, koja za nas predstavlja poruku s Neba. Ta je poruka protivna našoj logici jer nama je „paradoks reći za nekoga da je svet, a malen“, rekao je nadbiskup, objasnivši da je to Isusova logika po kojoj su upravo oni ponizni, skromni, maleni po samoisticanju, a veliki po djelima ljubavi, veliki u Božjim očima. Rekao je da su pravila današnje tzv. celebrity kulture, u kojoj svi žele biti uspješni i slavni, nespojiva s porukom i životom sv. Male Terezije. Istaknuo je da se njezin život sav svodi na prakticiranje ljubavi i da je za nju ljubav jedini pravi kriterij uspjeha. Naveo je nekoliko citata svetice u kojima ona „kroz jednostavne slike izriče najdublje teološke misli i u kojima mi kao vjernici možemo iščitati pouku za život.“ Objasnio je da je to poziv svima nama da budemo poput malog djeteta, da pokušavamo činiti djela dobrote i ljubavi i očekujemo od Boga da će nam pomoći u tome, jer On od nas traži samo dobru volju.

Na završetku Svete mise nadbiskupa i sve nazočne pozdravila je poglavarica Karmela u Sarajevu s. M. Jelena od Krista Kralja (Lipić), koja je svima srdačno zahvalila na sudjelovanju u slavlju.

Potom je nadbiskup Vukšić blagoslovio ruže oko slike sv. Male Terezije. Okupljeni štovatelji svetice, među kojima su bile i redovnice različitih družbi, radosno su uzeli ruže uzdajući se u obećanje Male Terezije da će nas s Neba obasipati kišom ruža, odnosno milosti koje će izmoliti od Boga, prenosi mrežna stranica karmel.hr. (kta)