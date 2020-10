Sarajevo, 6. listopad 2020.

U provincijalnoj kući Školskih sestara franjevki Bosansko-hrvatske provincije Prečistog Srca Marijina u Sarajevu (Bjelave) svečano je proslavljena svetkovina serafskog oca sv. Franje Asiškoga. Euharistijsko slavlje u kapeli Prečistog Srca Marijina predslavio je fra Jozo Marinčić, provincijalni Franjevačke provincije Bosne Srebrene u koncelebraciji preč. Mate Majića, župnika katedralne župe Presvetog Srca Isusova i dekana sarajevskog dekanata, i fra Nikice Vujice, definitora i ekonoma Provincije.

Fra Jozo je u svojoj homiliji, čestitajući svetkovinu nebeskoga zaštitnika sv. Franje, pozvao na molitvu da sv. Franjo bude pomoć i zagovor franjevačkoj obitelji kako bi po njegovu primjeru nasljedovali stope Gospodina našega Isusa Krista.

„Franji se svijet sve više i više divi, a nikako da dostigne njegov ideal i da mu se približi u svetosti.“ Nakon mladenačkog oduševljenja, s godinama postajemo svjesniji da „što ga više nasljedujemo, to smo svjesniji koliko smo daleko od njega i od njegova ideala. No, hvala Bogu, njegov magnet je jak i njegove silnice nas trajno privlače, pa unatoč svim poteškoćama i unatoč svim životnim problemima ustrajavamo u nasljedovanju Krista po njegovu dičnu primjeru. (…) Isus je onaj magnet koji je privukao i magnetizirao Franju, pa i Franjo može privlačiti i magnetizirati druge ljude (…)“. Potrebno je stoga „uvijek iznova zagledati se sve dublje u njegov duh i u njegov lik (…) jer trebalo bi poput njega znati umirati iz ljubavi prema Bogu i prema svakom bratu čovjeku, da bismo mogli živjeti kao što je on živio. (…) Trebalo bi znati biti manji od najmanjega, da bi nas Gospodin uzvisio i uveo u društvo svetih (…)“, naglasio je fra Jozo u svojoj homiliji, te pozvao da poput Franje uvijek i nakon svega možemo reći: Braćo-sestre, „započnimo ispočetka, jer do sada jedva da smo nešto malo učinili!“

Bratsko-sestrinsko slavlje se nastavilo i za objedom. Provincijska predstojnica s. Kata Karadža pozdravila je braću franjevce, župnika kao i sestre, izrazivši radost i zadovoljstvo zbog susreta te čestitala svima svetkovinu sv. Franje.

Iskrene čestitke za svetkovinu sv. Franje uputile su mnoge sestre iz Družbe i Provincije koje su taj dan, slaveći svetkovinu u vlastitim zajednicama, bile ujedinjene u molitvi i zahvaljivanju Bogu, prenosi mrežna stranica ssf.hr. (kta)



foto