Sarajevo, 5. listopad 2020.

Na blagdan Sv. Franje Asiškog, utemeljitelja Franjevačkog reda, 4. listopada 2020., župa njemu posvećena u sarajevskom naselju Dobrinja, svečano je proslavila svog patrona, piše nedjelja.ba.

Koncelebrirano Misno slavlje predvodio je provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Jozo Marinčić, uz koncelebraciju dobrinjskog župnika fra Danijela Rajića i još 10-ak svećenika.

Na početku Svete mise upriličen je blagoslov slike Milosrdnog Isusa, autora Tibora Devića, dar obitelji Vrebac.

Nakon svetopisamskih čitanja i naviještenoga Evanđelja, provincijal Marinčić uputio je prigodnu propovijed. „Nedavno su novine The New York Times objavile jedan članak, pod naslovom Živimo li u post-sretnom vremenu?, to jest, živimo li u vremenu u kojem više nema sreće i u kojem se ne traži više sreća. I u tom članku sreća se definira kao ona koja ima izvorište svoje u smislu života. Onaj koji je našao smisao života, on ima i sreću, a smisao života temelji se na religioznosti, na vjerovanju. Traženje smisla života zahtjeva napor, odricanje, a današnji čovjek nije spreman na odricanje, nije spreman na neki veliki napor i zato se nastavlja, u tom članku, da danas ljudi ne traže sreću, nego traže uživanje. Danas zamjenjuju sreću s užitkom (...) Kad su papu Sv. Ivana XXIII. upitali u čemu je tajna njegove sreće, a taj dobroćudni čovjek, koji je osvojio svijet svojim blagim osmijehom, odgovorio je: 'Moja tajna je vrlo jednostavna – dati sve i ne zadržati ništa'“, podsjetio je fra Jozo.

U nastavku je zapitao: Kako doći do sreće o kojoj govori Sv. Ivan XXIII.? „Mnogi nude brze putove do sreće uživanjem. Isus pokazuje put prema sreći na potpuno drugačiji način. Isus sreću odmiče od bilo kakvog posjedovanja, imanja. Imanjem se ne može postići sreća (...) Time ne znači da materijalna dobra nemaju svoju vrijednost, ali nemaju apsolutnu vrijednost (...) Crkva danas slavi Sv. Franju Asiškog, u vjerničkom puku omiljenog sveca, utemeljitelja i zaštitnika Franjevačkog reda, suutemeljitelja Reda klarisa, a njime je nadahnut i Treći franjevački red koji se danas dijeli na samostanski treći red i franjevački svjetovni red. Crkva nam stavlja sveca koji je odlučno i hrabro, u svom vremenu, potresao sve što je dotrajalo, učmalo u čovjeku i društvu kako bi ljudsko srce otvorio novini koja osvježava. Novini koja dolazi po Kristu“, kazao je provincijal među ostalim, na kraju potaknuvši vjernike, kako samo surađujući s Bogom, kao što je surađivao Sv. Franjo, i dozivajući mu da On po svom duhu u nama izvede preobrazbu, moći će se dogoditi i preobrazba nas samih, naših obitelji, našeg društva, naše Crkve i svijeta u kojemu živimo. „Današnja svetkovina nas poziva da budemo maleni, ponizni pred Bogom i Njegovom svetom voljom, poput Sv. Franje Asiškog. Taj siromašak iz Asiza, glasnik velikoga kralja i danas nas poziva da se trudimo živjeti stvarnim evanđeoskim duhom. Svojim primjerom nas potiče težiti za iskustvom Boga“, poručio je.

Misno slavlje skladnim pjevanjem animirao je zbog bogoslova sarajevske Franjevačke teologije Fra Nenad Dujić, pod ravnanjem fra Emanuela Josića.

Nakon Mise župljani su se zadržali u kratkom druženju ispred crkve uz okrjepu, a svećenici su imali zajednički objed u župnim prostorijama.

Spomenimo i kako se župna zajednica na Dobrinji za patron pripremala trodnevnicom koju je predvodio fra Ivo Pavić, župnik u Šurkovcu. (kta)

Foto: Miroslav Gracić, Katolički tjednik