Rim, 5. listopad 2020.

Kardinal Mauro Piacenza, predsjednik organizacije Pomoć Crkvi u nevolji (Aid to the Church in Need – ACN) i duhovnik organizacije Martin M. Barta pozvali su na sudjelovanje u svjetskoj molitvenoj kampanji „Milijun djece moli krunicu“ u nedjelju, 18. listopada ili, pak, za moljenje krunice s djecom u školama i vrtićima u ponedjeljak 19. listopada. Pismo kardinala Piacenze i o. Barta prenosimo u cijelosti:

Dragi prijatelji,

Godina 2020., a možda i cijelo desetljeće, u povijesne knjige bit će upisano kao „Godina korone“. Još nikada u povijesti nije se takva zdravstvena i egzistencijalna kriza proširila svijetom. Snaga ove epidemije nadilazi sve što je ljudstvo do sada doživjelo. Cijeli svijet je bio, i još uvijek je prepušten jednom nevidljivom virusu, koji je stotinama tisuća ljudi donio smrt i prouzročio nesagledive ekonomske i socijalne posljedice. Naš svijet više nije isti i sve što je do nedavno bilo samo po sebi razumljivo, više neće biti. Virus nam je sa svom jasnoćom pred oči stavio našu ranjivost, krhkost i prolaznost. Unatoč svim provedenim mjerama zaštite i brižno postavljenim pravilima socijalnog ophođenja, svuda po svijetu širi se sveopći osjećaj straha, zdvojnosti i bespomoćnosti. Iako je vrijeme pandemije bilo obilježeno velikom solidarnošću, predanim služenjem, ali i znakovitom socijalnom zatvorenošću, virus nas je ipak distancirao i izolirao jedne od drugih. Bili smo u iskušenju promatrati bližnje ne kao sliku i priliku Božju, nego kao opasnost i potencijalne prenosioce virusa. Koliko god dugo trajala zdravstvena kriza i njezino djelovanje, uz druge katastrofe i ratove, to više će se naša prava ljudskost morati pokazati. Ali ljudskost bez Boga vodi u poraz. Za našu budućnost bilo bi fatalno misliti, kako Bog nema ništa s virusom, s našim bolestima i nevoljama te da protiv toga, u konačnici, ne može učiniti ništa.

Bog je poslao svoga Sina u naš svijet kako bi na sebe uzeo naše patnje i ponio naše bolesti (Mt 8,17). On se dao zaraziti najgorim virusom, grijehom, bez da je sam počinio grijeha. On sam postao je„protuotrov“ svim mukama i „nespašenostima“ ovoga svijeta. On nam je darovao sveopće „cjepivo“. Ono nam može dati imunitet protiv kuge u koju je upao naš svijet okrenuvši se od Boga. Isus je obnovio naše povjerenje i darovao nadu da nas Bog želi spasiti, iako moramo nositi križ. I što vremena budu teža, to će biti moćnija njegova milost. On nas vodi preko svojih svetaca na put spasenja i ohrabruje nas na stalnu molitvu te da u svim okolnostima imamo povjerenja u Njegovu pomoć. Na poseban način šalje nam u naše vrijeme, a što mnogi sveci označuju kao znak posljednjih vremena, svoju Majku, da bude s nama u najvećim potrebama. Sveti Ivan Pavao II., čiji 100. rođendan slavimo ove godine, rekao je još kao kardinal Karol Wojtyła 1972. godine, obraćajući se američkim biskupima: „Stojimo pred velikim sučeljavanjem što ga je čovječanstvo ikad doživjelo. Stojimo pred konačnom borbom između Crkve i AntiCrkve, između Evanđelja i Anti-Evanđelja, između Krista i Antikrista.“

Kako bi tu bitku hrabro dobili, kao nikada do sada potrebna nam je Majka Božja. Preko Nje Bog nas želi voditi do pobjede nad Sotonom. U zadnjih 200 godina Majka Božja ukazivala sena različitim dijelovima svijeta, tako da se naša epoha može nazvati Marijanska epoha. Unatoč svim znanstvenim prognozama, Marija nam u svojim porukama najavljuje budućnost punu radosti i mira, iako ne poriče da čovječanstvo treba jedno pročišćenje – što će dovesti do teških situacija i patnje. Ona nas podsjeća na spasonosna sredstva koja svi mogu koristiti: nositi medaljicu, vjerno moliti krunicu, praštanje i pomirenje, posvećenje Marijinom majčinskom srcu, čitanje Biblije, žrtva iz ljubavi, slavljenje sakramenata.

Zbog toga vas i ove godine u nedjelju, 18. listopada ili u ponedjeljak, 19. listopada (možda će školarcima, ako bude redovite škole, toga dana biti moguće okupiti se u školama, a djeci u dječjim vrtićima) želimo pozvati na sudjelovanje u svjetskoj molitvenoj inicijativi Milijun djece moli krunicu. Zajednička molitva krunice s djecom iz cijeloga svijeta treba nas ispuniti novim povjerenjem u Božju ljubav i zaštitu, koju nam On kroz svoju Majku želi darovati. U Pismu djeci željeli smo vas podsjetiti na početak marijanske epohe 1830. godine u mjestu Rue du Bac u Parizu. Ondje se još 28 godina prije dogme o Bezgrešnom začeću, Majka Božja ukazala svetoj Katarini Labouré kao Bezgrešna. Ona joj je progovorila o bolnim događajima koja će zadesiti Francusku i cijeli svijet. „Cijeli svijet će biti u velikoj zdvojnosti od nevolja svake vrste. Sve će se držati izgubljenim. Križ će biti prezren i bacan na pod.“ Majka Božja drži zemaljsku kuglu koja predstavlja svakog pojedinca na njoj u svojim rukama te obećava sestri Katarini zaštitu i pomoć za svakoga tko vjeruje Bogu, vjerno moli i živi ljubav. Čak joj je dala jednu sliku prema kojoj je napravljena medaljica i kratka molitva koju trebamo često moliti. Na slici je zmija pod njezinim nogama, a iz njezinih raširenih ruku dolaze milosti do cijeloga svijeta. Ona je naša Majka, posrednica svih milosti i ona koja je skršila moć zmiji, pobijedivši zlo i Sotonu. Zbog toga, da bi opstali i u današnjoj svjetskoj duhovnoj borbi, moramo se njoj posvetiti i pomoću krunice tražiti zaštitu pod njezinim krilom. Zahvaljujemo što ćete djecu koja su vam povjerena staviti pod zaštitu Majke Božje. Kada ih naučimo doživjeti Mariju kao njihovu Majku i moliti krunicu, dajemo im najvažnije mjere zaštite i najbolji štit – oklop na putu za budućnost.

Mauro Kard. Piacenza,

predsjednik

P. Martin M. Barta,

duhovnik

(kta/ika)