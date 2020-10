Vatikan, 5. listopad 2020.

Neka istinito, plemenito i pravedno bude predmet našeg zauzimanja - potaknuo je papa Franjo prije molitve Anđeoskog pozdravljenja na Trgu svetoga Petra u nedjelju, 4. listopada 2020. Isus u evanđelju današnje liturgije, znajući za svoju muku i smrt, pripovijeda prispodobu o vinogradarima ubojicama, kako bi opomenuo svećeničke glavare i narodne starješine koji odabiru pogrešan put (Mt 21,33-43) – rekao je Papa te dodao – Zapravo, imaju loše namjere prema njemu i traže način kako da ga uklone.

Taj slikoviti prikaz opisuje gospodara koji, nakon što se dobro pobrinuo za svoj vinograd, budući da mora otputovati povjerava ga vinogradarima – rekao je Sveti Otac i dodao – Potom, u vrijeme berbe šalje sluge da skupe plodove, no vinogradari jedne istukoše, druge čak i ubiše. Gospodar šalje još više drugih slugu, no i prema njima postupiše isto. Vrhunac se doseže kada gospodar odluči poslati svoga sina. Vinogradari prema njemu nemaju nikakvog poštovanja, dapače, misle da će ako ga uklone, zaposjesti vinograd, pa i njega ubiju.

Slika vinograda predstavlja narod koji je Gospodin izabrao i oblikovao s mnogo pažnje – rekao je papa Franjo i objasnio – Sluge koje je gospodar poslao, proroci su koje je poslao Bog, a sin je slika Isusa. Kao što su odbili proroke, tako su i Krista odbacili i ubili. Na kraju prispodobe Isus narodne starješine pita: „Kada dakle dođe gospodar vinograda, što će učiniti s tim vinogradarima?“ A oni, zahvaćeni logikom prispodobe, sami sebe osuđuju: „Kažu mu: Opake će nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima što će mu davati urod u svoje vrijeme“.

Tom vrlo oštrom prispodobom Isus svoje sugovornike poziva na odgovornost, čineći to krajnje jasno – rekao je Papa i upozorio – No ne smijemo misliti da ta opomena vrijedi samo za one koji su u ono vrijeme odbili Isusa. Vrijedi za sva vremena, pa i za naše. Bog i danas plodove svojeg vinograda očekuje od onih koje je poslao raditi u njega. U svim vremenima, oni koji imaju vlast u Božjem narodu mogu biti iskušavani da služe vlastitim, umjesto Božjim interesima. No vinograd je Gospodinov, a ne naš. Vlast je služenje i kao takva mora se izvršavati za dobro svih te za širenje Evanđelja.

Sveti Pavao nam u drugom čitanju današnje liturgije kaže kako da budemo dobri radnici u Gospodinovom vinogradu. Ono što je istinito, plemenito, pravedno, čisto, ljubazno, časno; što je krepost i što je hvale vrijedno, sve to neka svakodnevno bude predmet našeg zauzimanja. Tako ćemo postati Crkva sve bogatija plodovima svetosti, slavit ćemo Oca nebeskoga koji nas ljubi beskrajnom nježnošću, Sina koji nam i dalje daruje spasenje, Duha Svetoga koji nam otvara srce i vodi nas prema punini dobra. Duhovno ujedinjeni s vjernicima koji su okupljeni na molitvi u pompejskom svetištu, obraćamo se sada Presvetoj Djevici Mariji, te u ovom mjesecu listopadu obnavljamo obvezu molitve svete krunice – rekao je na kraju Sveti Otac. (kta/rv)