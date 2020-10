Split, 3. listopad 2020.

Top ljestvica najtraženijih naslova u knjižarama Verbum u rujnu donosi deset vrijednih i zanimljivih preporuka za čitatelje.

Na vrhu top ljestvice smjestila se knjiga "Naučiti primati" poznatog autora duhovnih bestselera o. Jacquesa Philippea, prepoznatljivog po stilu koji odiše jednostavnošću i dubinom. U ovoj knjizi poziva nas da otkrijemo i prihvatimo skriveni dar Božjega spasenja. Polazeći od evanđeoskoga razgovora Isusa i Samarijanke na Jakovljevu zdencu, autor upozorava na to da smo prečesto žedni pokraj izvora, i opterećeni nezadovoljstvima, umorom ili razočaranjem, zaboravljamo nevjerojatno blago koje nas može učiniti sretnima.

Na drugom mjestu je svjetski bestseler br. 1 - "12 pravila za život". Autor ovog bestselera je poznati klinički psiholog Jordan B. Peterson koji u ovoj iznimnoj knjizi nudi 12 jednostavnih, ali dubokih i mudrih pravila koje će svakome pomoći da dovede svoje misli, svoju osobnost i svoj dom u red i to ne pomoću površnih instant rješenja nego usvajanjem bitnih istina zajedničkih svim ljudima. Na najteža životna pitanja kao i ona o smislu i sreći života, Peterson odgovara izravno i sveobuhvatno, povezujući drevne mitove i tradicije, psihologiju, filozofiju i religiju sa zapanjujućim otkrićima najnovijih znanstvenih istraživanja. To čini na vrlo dojmljiv i jednostavan način, pišući s puno humora i s mnoštvom konkretnih primjera što sve knjigu čini zanimljivom i edukativnom tako da "12 pravila za život" sa zanimanjem čita najširi krug ljudi, neovisno o dobi, svjetonazoru i obrazovanju.

Slijedi jedinstvena "Velika Biblija u stripu", najbolja i najkompletnija ilustrirana Biblija u atraktivnoj formi stripa. S više od 200 biblijskih pripovijesti koje donosi kronološkim slijedom ova vizualna odiseja, donosi uzbudljiv, napet, intrigantan i vjerodostojan prikaz povijesti spasenja, od Knjige Postanka do Knjige Otkrivenja. Gotovo 750 stranica punoga kolorita sadrže tisuće sjajnih ilustracija Sergia Cariella – svjetski priznatoga crtača stripova koji je među ostalim radio i za strip magnate Marvel i DC Comics. Zahvaljujući energičnu dizajnu, izraženoj igri pokreta, svjetla i sjene te izvrsnoj emocionalnoj karakterizaciji likova ovoga poznatog majstora stripa pred našim očima vjerno oživljava drevni svijet biblijske povijesti.

Na četvrtom mjestu je "Ljekaruša" fra Jure Marčinkovića, poznatog franjevca koji se već više od sedamdeset godina bavi ljekovitim biljem i pripravcima, proučava stare ljekaruše i recepte te ih sam dorađuje pomažući mnogim ljudima da ozdrave ili da im bude bolje. Iskustva i recepte s ljekovitim prirodnim pripravcima sažeo je u svojoj Ljekaruši u kojoj je skupio više od 1100 prirodnih recepata, provjerenih stoljetnom primjenom, za 136 bolesti i stanja, dajući praktične i razumljive savjete za ozdravljenje uz pomoć biljnih pripravaka i pravilne prehrane.

Peto mjesto zauzima knjiga "Sveta Hildegarda i hrana kao lijek" autora Wigharda Strehlowa koji je na jednomu mjestu sabrao spoznaje o hrani te savjete i recepte utemeljene na spisima sv. Hildegarde. Prvi dio knjige bavi se posebnom ljekovitom snagom hrane te opisuje korisna i štetna svojstva brojnih prehrambenih namirnica, a u drugomu dijelu knjige nalazi se više od 300 najrazličitijih recepata koji se temelje na medicinskim i kulinarskim savjetima svete Hildegarde, a koje je dr. Strehlow iz njezinih spisa sabrao i na praktičan način, prikladan suvremenomu čovjeku uobličio nazvavši ih jednostavno: Hildegardina kuhinja. Ova jedinstvena knjiga sa sveobuhvatnim uputama o prehrani sv. Hildegarde bit će od pomoći i praktične koristi mnogima koji traže savjete o hrani i zdravlju kao i o načinima priprave zdravih i ukusnih jela.

Topla životna priča o omiljenom svecu i najvećem čudotvorcu "Čudotvorac iz Padove. Roman o sv. Antunu Padovanskom" poljskog autora Jana Dobraczyńskog nalazi se na šestom mjestu top ljestvice. Roman "Čudotvorac iz Padove" istančanim stilom govori o muškarcu plemićkoga porijekla, rođenu u veličanstvenu dvorcu, koji je imao sve što je potrebno da postigne položaj i ugled u društvu, u učenosti i – budući da je izabrao duhovni poziv – u crkvenoj hijerarhiji. Tomu se doista i posvetio i postao ugledan i učen pripadnik Reda regularnih kanonika sv. Augustina. No onda se jednoga dana taj muškarac, Fernando Bulhões, svega odrekao – svojega imena, ugode i mira – i zaputio se u bijeli svijet u jednostavnom habitu, s grubim sandalama na nogama, kao Antun, novi pripadnik male braće, sljedbenik siromaška iz Asiza, Franje.

Višestruko nagrađivani bestseler "Granice. Kada reći "da", kako reći "ne" i preuzeti nadzor nad svojim životom" autorskog dvojca Henryja Clouda i Johna Townsenda je na sedmom mjestu top ljestvice. Granice su međe našega osobnog posjeda koje nas definiraju i ukazuju na to gdje mi završavamo, a počinje netko drugi. One su nevidljive linije koje utječu na sva područja našega bića – u fizičkomu, emocionalnom i duhovnom smislu. Na temelju psihologije i kršćanskoga svjetonazora autori raskrinkavaju najraširenije mitove i grizodušje koje osjećamo kada s punim pravom pokušavamo postati autonomni: osjećaj da smo sebični, da nismo poslušni, da će nas drugi povrijediti zbog naših granica ili da ćemo druge povrijediti – sve su to lažne poruke krivo izgrađene savjesti. Dr. Henry Cloud i dr. John Townsend u ovoj knjizi donose deset zakona o granicama koji će vam pomoći unijeti novu radost i zdrave granice u svoje odnose. Otkrijte kako vam zdrave granice mogu pružiti slobodu da djelujete kao samostalan, velikodušan i sretan pojedinac — kao cjelovita i ispunjena osoba.

Slijedi monumentalno djelo "Tumačenje Ivanova evanđelja" svetog Augustina. Riječ je o kapitalnom teološkom djelu od velike praktične važnosti jer u njemu svaki čovjek može naći razumljivo tumačenje evanđelja, odgovore na vjerska pitanja i bogatu duhovnu hranu. U izdanju Verbuma prvi put je dostupan domaćoj vjerskoj i kulturnoj javnosti, u prijevodu fra Vite Smoljana OFM, i u doradi poznatoga hrvatskog patrologa dr. sc. don Ivana Bodrožića.

Na devetom mjestu smjestila se sjajna knjiga "Skrivena snaga dobrote i blagosti" Lawrencea G. Lovasika. Ako želite napredovati u duhovnome životu i unaprijediti svoj odnos s Bogom i s onima koje volite, ova će vam knjiga biti nezaobilazno štivo. Pomoći će vam nadvladati mane i nedostatke kojih se ne možete riješiti i tako vam život učiniti radosnijim i ispunjenim.

Posljednje mjesto top ljestvice zauzela je poticajna knjiga "Mali put pouzdanja i ljubavi" poznatoga autora o. Jacquesa Philippea koji čitatelju u ovoj knjizi duhovnim razmatranjima i tumačenjima tekstova sv. Male Terezije otkriva taj mali put. Vjerno prenoseći misao svete Male Terezije u naše vrijeme i okolnosti te učeći nas prihvatiti sebe onakvima kakvi jesmo, ova nadahnjujuća knjiga odličan je lijek protiv perfekcionizma i siguran izvor zdrave kršćanske duhovnosti primjenjive u svim životnim situacijama.

Sve spomenute knjige dostupne su u knjižarama Verbum i na web knjižari Verbum.hr. Više o knjigama na poveznici. (kta)