Sarajevo, 2. listopad 2020.

Radosna vijest počela je izlaziti u veljači 1972. godine u Sarajevu, kao zajednički misijski list za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Zbog nemogućnosti tiskanja i distribuiranja tijekom rata (1992. – 1995.) sjedište se seli u Zagreb, i tako je ostalo do danas. Ovaj misijski mjesečnik uređuju Nacionalna uprava Papinskih misijskih djela Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Od osnutka do danas Radosna vijest na najbolji način senzibilizira vjernička srca za njihovo osnovno poslanje, a to je širenje kraljevstva Božjega. Ona pomaže da se istina o Isusu Kristu, Spasitelju svih ljudi, širi i da dođe do svakog čovjeka na kugli zemaljskoj te da svaki čovjek dođe do spoznanja istine i da se spasi.

U svojem apostolskom pismu Maximum Illud papa Benedikt XV., prije više od stotinu godina, ustvrdio je i upitao: „Ima li veće pomoći čovjeku od pomoći mu da se spasi?!“ Jedan mladi svećenik Riječke nadbiskupije zamijetio je da Radosna vijest na jedinstven i najbolji način odgaja vjernike za djelatnu ljubav i služenje najpotrebitijima, što je srž Isusova djelovanja i evanđelja. Kaže da pročita cijelu Radosnu vijest, jer ga ispunjava pozitivnom energijom i potiče na misijsko djelovanje u svojoj župi. Kaže nadalje taj mladi svećenik da su se druge tiskovine, državne i crkvene, pretvorile u crnu kroniku, neprestano kukaju i traže krivca na drugoj strani za takvo stanje. Uistinu Radosna vijest, usprkos svim poteškoćama i problemima u svijetu i kod misionara, zrači optimizmom i živom vjerom. Premda bi misionari imali najviše pravo kukati i lamentirati nad moralnim urušavanjem ovog svijeta, jer izbliza svakodnevno vide bijedu, siromaštvo, glad i umiranje, njihovi tekstovi i svjedočanstva odišu optimizmom, zahvalnošću i pouzdanjem. Oni su sigurni da će se Bog pobrinuti i ublažiti tegobe njihovih vjernika, s kojima nesebično dijele tešku i nepravednu svakodnevnicu. Upravo je to ključ njihove životne radosti i uspjeha. U tom se prepoznaje živa vjera, ispunjenja potpunom ljubavlju u služenju. Tko tako svjedoči, može s nadom i optimizmom i pisati. Pozitivni duh, kojim su ispunjeni, prenose na stranice Radosne vijesti, a onda ga upijaju njezini čitatelji. Stoga nije nikakvo čudo što su vjerni prijatelji i stalni podupiratelji misija upravo čitatelji Radosne vijesti. Misijski duh koji uberu sa stranica svojega misijskog lista naši čitatelji prenose na ljude s kojima se susreću i s kojima žive.

U Svetom pismu često se upotrebljava slika kvasca te su vjernici svjetlo svijeta i sol zemlje. Želimo se nadati da su župe Vidoši, Tihaljina, Međugorje i druge koje primaju Radosnu vijest u BiH i u Hrvatskoj upravo taj misijski kvasac. Donedavna je po broju primljenih primjeraka Radosne vijesti u BiH prvo mjesto pripadalo maloj hercegovačkoj Župi Tihaljina, koja ima oko 1050 vjernika, ali je prošle godine vodstvo preuzela malo veća župa u livanjskom kraju – Vidoši, koja ima svega 1900 vjernika, a na trećem mjestu je Župa Međugorje, koja ima više od pet tisuća vjernika. Tako Vidoši primaju 70 primjeraka, Tihaljina 65, a Međugorje 50. Te i sve druge župe koje primaju Radosnu vijest, kako u BiH tako i u Hrvatskoj, jamstvo su da se misijska svijest naših vjernika neće ugasiti i da će naša vjera biti još življa, jer Duh Božji ulijeva nadu i širi optimizam po našim misionarima i Radosnoj vijesti.

Hvala svim župnicima koji šire ljubav prema Radosnoj vijesti i misijama! Time čine svoj pastoral cjelovitijim i uspješnijim.



PMD BiH