Sarajevo, 2. listopad 2020.

Javni poziv mladima od 18 do 30 godina

Caritas Bosne i Hercegovine, zajedno s Caritasom biskupije Banja Luka i Caritasom biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan, poziva mlade od 18 do 30 godina na sudjelovanje u natječaju za financiranje pokretanja privatnog biznisa ili socijalnog poduzeća u okviru programa YourJob.

O programu

Caritas Bosne i Hercegovine, u suradnji s Caritasom Austrije, uz financijsku potporu Austrijske razvojne agencije, Fondacije Medicor i Renovabisa, pokrenuo je regionalni program za povećanje zapošljivosti mladih pod nazivom YourJob –„Youth Overcoming Unemployment Regionally through Job Opportunities on the Balkans“. Cilj YourJob programa je dati mladim ljudima priliku za razvijanje vještina, sposobnosti i karijere kroz pristup profesionalnoj orijentaciji, omogućavanje prvog radnog iskustva, te kroz mogućnosti za pokretanje vlastitog poduzeća.

Cilj natječaja: Podsticaj poduzetništvu i samozapošljavanju mladih s područja Banja Luke, Čapljine i Mostara kroz financiranje troškova pokretanja i razvoja vlastitog poduzeća.

Uvjeti sudjelovanja:

- Pravo sudjelovanja imaju sve mlade nezaposlene osobe od 18 do 30 godina s područja Banja Luke, Čapljine i Mostara.

- Financijska potpora (grant) za pokretanje vlastitog biznisa ili socijalnog poduzeća iznosi do 10.000,00 KM.

- Svi odabrani kandidati obavezni su sudjelovati u obuci za izradu i pisanje poslovnog /biznis plana – bootcamp.

- Rok za prijavu na natječaj je 01. studenog/novembra 2020. godine.

Način prijave sudjelovanja:

Zainteresirane osobe mogu preuzeti prijavni obrazac za natječaj u savjetovalištima za zapošljavanje mladih u Banja Luci, Čapljini i Mostaru. Uz popunjen prijavni obrazac potrebno je dostaviti životopis (CV) i motivacijsko pismo s kratkim pojašnjenjem poslovne ideje (najviše 2 stranice).

Dokumentaciju treba dostaviti osobno do 01. 11. 2020. godine na slijedeće adrese:

YourJob savjetovalište za zapošljavanje mladih Banja Luka

Dr. Mladena Stojanovića 6, 51000 Banja Luka

Tel. +387 51 321 600

YourJob savjetovalište za zapošljavanje mladih Čapljina

Gojka Šuška bb, 88300 Čapljina

Tel. +387 36 808 200

YourJob savjetovalište za zapošljavanje mladih Mostar

Zagrebačka 5A, 88000 Mostar

Tel. +387 36 328 916

Sva dodatna pitanja mogu se postaviti putem e-maila yourjob.bih@caritas.ba i u Caritasovim savjetovalištima za zapošljavanje mladih u Banja Luci, Čapljini i Mostaru.

Tijekom rujna i listopada 2020. god. će biti održane Informativne sesije na kojima će biti pojašnjeni svi detalji natječaja. Termine i mjesta održavanja info sesija biti će objavljeni na Facebook profilu i Instagramu YourJobBiH. (kta/caritas.ba)