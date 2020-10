Regensburg, 2. listopad 2020.

U utorak, 29. rujna 2020. vlč. Ivan Rako uspješno je doktorirao na katoličkom Fakultetu u Regensburgu. Tema doktorske radnje je „Die Karfreitagsliturgie in den evangelischen Kirchen in Deutschland. Entwicklung, Struktur und Theologie“ (Obnova liturgije Velikog petka kod protestanata u Njemačkoj. Razvoj, struktura i teologija) pod vodstvom Prof. Dr. Haralda Buchingera. Vlč. Rako uglavom je proučavao razvoj i teologiju Velikog petka od nastanka protestantizma do danas u različitim protestantskim crkvama. Veliki petak je kod protestanata od početka zauzeo veliko mjesto u crkvenoj godini „Hochfest“ i time također dobio status neradnog dana u Njemačkoj upravo zbog protestantizma. Ovaj doktorski rad predstavlja prvo, nesumnjivo i jedinstveno istraživanje u Njemačkoj, budući da se još nitko od nastanka protestantizma nije uzeo u „koštac“ sa ovom materijom. vlč. Rako je također 23. srpnja 2016. završio i praktični dio svoga školovanja iz crkvene glazbe. Praktični dio ispita sastojao se iz Orgulja koje je pohađao kod Franziske Weiss, Klavir - Eugen Dietrich i Katrin Heidner, Liturgijsko sviranje kod prof. Martina Kellhubera, dirigiranje kod prof. Kuniberta Schäfera i teoretskih dijelova.

Ivan Rako rođen je 26. prosinca 1987. u Travniku, kao treće dijete Josipa i Jele rođene Zeko. Gimnaziju je završio u Nadbiskupskom sjemeništu Petar Barbarić u Travniku, gdje je i maturirao 2005. Na KBF-u u Sarajevu je pohađao i završio teološki studij te postigao visoku stručnu spremu. (kta/a.h.)



