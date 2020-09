Sarajevo, 28. rujan 2020.

U večernjim satima 27. rujna 2020., na svetkovinu sv. Vinka Paulskog, u samostanskoj crkvi sestara Milosrdnica u Sarajevu posvećenoj ovom velikom svecu kršćanske ljubavi, Euharistijsko slavlje predvodio je nadbiskup koadjutor vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH mons. Tomo Vukšić. U koncelebraciji bili su: umirovljeni profesori Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu mons. Franjo Topić i vlč. Božo Odobašić te aktivni profesor liturgijske glazbe vlč. Marko Stanušić, zatim duhovnik na Franjevačkoj bogosloviji u Sarajevu fra Miro Relota, glavni urednik Katoličkog tjednika vlč. Josip Vajdner i generalni tajnik Biskupske konferencije BiH mons. Ivo Tomašević koji je redoviti slavitelj Svete mise u samostanskoj milosrdničkoj zajednici u ulici Abdića 10 u Sarajevu. Asistirali su bogoslovi Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa.

Na Svetoj misi sudjelovale su sestre Milosrdnice iz sva tri samostana u Sarajevu predvođene s. M. Julijanom Djaković, provincijalnom poglavaricom sestara Milosrdnica Provincije Majke Divne Sarajevo. S. Julijana, koja je animirala liturgijsko pjevanje, poželjela je dobrodošlicu nadbiskupu Vukšiću, svećenicima, redovnicama drugih kongregacija, bogoslovima i svim drugim štovateljima sv. Vinka. Riječi pozdrava i zahvale u ime sestara Milosrdnica i odsutnog rektora crkve preč. Mladena Kalfića, kancelara Vrhbosanske nadbiskupije, uputio je vlč. Josip Vajdner.

Na proslavu patrona crkve i utemeljitelja svoje Družbe sestre Milosrdnice i drugi vjernici pripravljali su se trodnevnim pobožnostima i Misnim slavljima koje su predvodili: župnik sarajevske župe sv. Ignacija Lojolskog p. Anto Topić, župni vikar sarajevske župe Uznesenja Blažene Djevice Marije na Stupu vlč. Marin Babić i fra Miro Relota.

U prigodnoj propovijedi nadbiskup Vukšić podsjetio je da je „prije 560 godina, na današnji dan, 27. rujna 1660., u osamdesetoj godini života i šezdesetprvoj godini svećeništva, u Parizu je na glasu svetosti umro francuski svećenik Vincent de Paul (hrv. Vinko Paulski)“ koji je „u Katoličkoj Crkvi zaštitnik siromaha, bolesnika, socijalnih i karitativnih djelatnika, zatvorenika i zatvorskih službenika“. „Sv. Vinko se za života najviše bavio dobrotvornim radom. Pomagao je siromahe, bolesnike, robove na galijama, napuštenu djecu i misionare. Njegova misao vodilja i karizma, koju je cijeloga života slijedio i vršio, bila je da kršćanska ljubav prijeđe u djelo“, kazao je nadbiskup Vukšić te podsjetio da je sv. Vinko, „sa svrhom vršenja konkretnih djela kršćanske ljubavi osnovao različite udruge i fondove i poduzimao konkretna djela“.

„Osim primjera svetosti i brige za potrebite, dvije najpoznatije ustanove, koje je ovaj svetac iza sebe ostavio, jesu njegovi duhovni sinovi i kćeri: svećenički red pod imenom „Misijska družba“ čiji su članovi odreda misionari i najpoznatiji su pod imenom lazaristi; i red časnih sestara 'Kćeri kršćanske ljubavi', koje su u našim krajevima poznate kao Milosrdne sestre sv. Vinka Paulskoga. Osim što se ove godine navršila 560. obljetnica od smrti ovoga velikog uzora djela kršćanske ljubavi, sljedeće godine navršit će se 150 godina od dolaska njegovih duhovnih kćeri u Sarajevo. Stoga mi je osobito drago što danas, na blagdan sv. Vinka, zajedno s Milosrdnim sestrama i vama, draga braćo svećenici i ostali Isusovi vjernici, upravo u ovoj crkvi, koja je njemu posvećena, i koja je najstarija od svih postojeći katoličkih crkava u Sarajevu, svetom Misom možemo zahvaliti Gospodinu Bogu što je, po svojoj Providnosti, ljudskom rodu darovao svetački primjer sv. Vinka. I zahvaliti mu također što je Crkvu u našim krajevima obdario prisutnošću, molitvama i djelovanjem Družbe sestara milosrdnica kroz proteklih 150 godina“, rekao je nadbiskup Vukšić.

„Sv. Vinko je rođen 1581. godine. To jest u jeku pokreta reformacije koji se vodio nakanom obnove Crkve na način da su pojedinci i grupe, kao pristaše toga pokreta, napuštali Crkvu i osnivali paralelne zajednice kršćana, odvojene od rimske apostolske stolice. Naspram tom načinu, sv. Vinko je pripadao drukčijem pokretu i načinu, poznatom kao 'Francuska škola'. Oni su nastojali obnoviti Crkvu i njezino djelovanje ostajući vjerni primatu Petrovu, koji živi i djeluje u rimskim biskupima. U svom konkretnom djelovanju i razmišljanju sv. Vinko se vodio kristocentričnim čovjekoljubljem s nakanom i ciljem da on u sebi samome, ali i svaki kršćanin u sebi također, ostvari sličnost s Kristovim čovještvom kao dinamičkim načelom misionarskoga djelovanja“, kazao je nadbiskup Vukšić ističući da Vinkova duhovnost i njegovo dušobrižničko djelovanje imaju naglašenu eshatološku narav i oznaku.

„Svetoga Vinka su već davno nazvali karitativnim genijem, koji je u svakom potrebitom bratu i sestri vidio Isusa Krista koji treba pomoć. Kao takav i mrtav govori. Ne samo svojim primjerom nego i preko svojih duhovnih kćeriju, Družbe sestara milosrdnica. Drage sestre, to je vaš identitet, čast i poslanje. Vaša je legitimacija održavati živim glas i primjer sv. Vinka. Vaša je obveza da se njegov glas čuje. I hvala vam za sve primjere dostojnih Vinkovih sljedbenica… Čestitamo 560. obljetnicu rođenja sv. Vinka za nebo i zahvaljujemo sestrama Milosrdnicama za stoljeće i pol služenja u ovom dijelu Crkve Kristove. Drage sestre, radujemo se s vama najiskrenije“, rekao je nadbiskup Vukšić te na kraju izmolio „Molitvu sv. Vinka“:

Gospodine, učini me dobrim prijateljem svih, učini da moja osoba zrači povjerenjem: onima koji pate i žale se, onima koji traže svjetlost daleko od Tebe, onima koji žele početi, a ne znaju kako, onima koji se žele nekome povjeriti, a ne osjećaju se sposobni.

Gospodine, pomozi mi da ne prođem blizu nekoga s licem bez osjećaja, sa zatvorenim srcem, ubrzanim korakom.

Gospodine, pomozi mi da odmah osjetim: za one koji su kraj mene, za one koji su zabrinuti i izgubljeni, za one koji pate u sebi, za one koji se osjećaju osamljeni ne svojom voljom.

Gospodine, daj mi taj dar da mogu ići ususret srcima. Gospodine oslobodi me sebičnosti, da Ti mogu služiti, da Te mogu ljubiti, da Te mogu osjetiti u svakom bratu i sestri koje susretnem. Po Kristu Gospodinu našem. Amen. (kta)



