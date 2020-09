Sarajevo, 28. rujan 2020.

U nedjelju, 27. rujna 2020. u večernjim satima u crkvi sv. Vinka Paulskog u Sarajevu, svečanim Misnim slavljem obilježen je blagdan sv. Vinka Paulskog koji je patron ove crkve i utemeljitelj Družbe sestara milosrdnica kojima i pripada ova crkva u središtu grada. Svečanu Euharistiju predslavio je mons. Tomo Vukšić, nadbiskup koadjutor vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH, čiju propovijed donosimo u cijelosti:

Čovjek se opravdava djelima a ne samom vjerom

Drage i poštovane sestre!

Braćo svećenici i sva ostala braćo i sestre!

Prije 560 godina, na današnji dan, 27. rujna 1660., u osamdesetoj godini života i šezdesetprvoj godini svećeništva, u Parizu je na glasu svetosti umro francuski svećenik Vincent de Paul (hrv. Vinko Paulski). Crkva ga je proglasila blaženim 1729. za vrijeme pape Benedikta XIII., a svecem 1737. u doba pape Klementa XII. i u Katoličkoj Crkvi zaštitnik je siromaha, bolesnika, socijalnih i karitativnih djelatnika, zatvorenika i zatvorskih službenika.

Sv. Vinko se za života najviše bavio dobrotvornim radom. Pomagao je siromahe, bolesnike, robove na galijama, napuštenu djecu i misionare. Njegova misao vodilja i karizma, koju je cijeloga života slijedio i vršio, bila je da kršćanska ljubav prijeđe u djelo.

I.

Sa svrhom vršenja konkretnih djela kršćanske ljubavi sv. Vinko je osnovao različite udruge i fondove i poduzimao konkretna djela. Neke od tih ustanova su izvršile svoju ulogu i ugasile se, a neke još uvijek postoje i sretno vrše svoje poslanje te preko njih, iako odavno mrtav, sv. Vinko i danas vrlo glasno govori i svjedoči, jer je po njima prisutna njegova karizma u životu i poslanju Crkve.

Osim primjera svetosti i brige za potrebite, dvije najpoznatije ustanove, koje je ovaj svetac iza sebe ostavio, jesu njegovi duhovni sinovi i kćeri: svećenički red pod imenom „Misijska družba“ čiji su članovi odreda misionari i najpoznatiji su pod imenom lazaristi; i red časnih sestara „Kćeri kršćanske ljubavi“, koje su u našim krajevima poznate kao Milosrdne sestre sv. Vinka Paulskoga.

Osim što se ove godine navršila 560. obljetnica od smrti ovoga velikog uzora djela kršćanske ljubavi, sljedeće godine navršit će se 150 godina od dolaska njegovih duhovnih kćeri u Sarajevo. Stoga mi je osobito drago što danas, na blagdan sv. Vinka, zajedno s Milosrdnim sestrama i vama, draga braćo svećenici i ostali Isusovi vjernici, upravo u ovoj crkvi, koja je njemu posvećena, i koja je najstarija od svih postojeći katoličkih crkava u Sarajevu, svetom Misom možemo zahvaliti Gospodinu Bogu što je, po svojoj Providnosti, ljudskom rodu darovao svetački primjer sv. Vinka. I zahvaliti mu također što je Crkvu u našim krajevima obdario prisutnošću, molitvama i djelovanjem Družbe sestara milosrdnica kroz proteklih 150 godina.

II.

Sv. Vinko je rođen 1581. godine. To jest u jeku pokreta reformacije koji se vodio nakanom obnove Crkve na način da su pojedinci i grupe, kao pristaše toga pokreta, napuštali Crkvu i osnivali paralelne zajednice kršćana, odvojene od rimske apostolske stolice. Naspram tom načinu, sv. Vinko je pripadao drukčijem pokretu i načinu, poznatom kao „Francuska škola“. Oni su nastojali obnoviti Crkvu i njezino djelovanje ostajući vjerni primatu Petrovu, koji živi i djeluje u rimskim biskupima.

U svom konkretnom djelovanju i razmišljanju sv. Vinko se vodio kristocentričnim čovjekoljubljem s nakanom i ciljem da on u sebi samome, ali i svaki kršćanin u sebi također, ostvari sličnost s Kristovim čovještvom kao dinamičkim načelom misionarskoga djelovanja. To je ona teologija o kojoj je pisao još sv. Pavao u Poslanici Filipljanima: „Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu: On, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe 'oplijeni' uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan; obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom, da se na ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnika, zemnika i podzemnika. I svaki će jezik priznati: 'Isus Krist jest Gospodin!' – na slavu Boga Oca“ (Fil 2,5-11).

Na slavu Boga Oca! To je bila osnovna motivacija sv. Vinka koja ga je vodila. Odnosno, njegova duhovnost i njegovo dušobrižničko djelovanje imaju naglašenu eshatološku narav i oznaku. Trudio se, naime, o svemu razmišljati, uvijek djelovati i stalno biti u službi sijanja sjemena kraljevstva Božjega na zemlji radi vječnoga spasenja te je u tu svrhu smišljao najprikladnija sredstva i okupljao odgovarajuće osobe.

III.

Svećeničko djelovanje sv. Vinka nije se sastojalo samo od izricanja propovijedi, u čemu je također bio vrlo uspješan. U svom apostolskom poslanju, osim vještoga poučavanja riječima, nastojao je konkretnim djelovanjem odgovoriti na potrebe duha i tijela ljudi te rješavati njihove duhovne i materijalne probleme, otvorena pitanja i dileme.

Kad se promatra način života i djelovanje sv. Vinka, ima se dojam da je stalno bio u apostolskoj žurbi i svakodnevnoj hitnji da ostvari poruku od odnosu vjere i djela iz Jakovljeve poslanice, u kojoj se kaže: „Što koristi, braćo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a djela nema? Može li ga vjera spasiti? Ako su koji brat ili sestra goli i bez hrane svagdanje pa im tkogod od vas rekne: ‘Hajdete u miru, grijte se i sitite’, a ne dadnete im što je potrebno za tijelo, koja korist? Tako i vjera: ako nema djela, mrtva je u sebi” (Jak 2,14-17).

Uz to, u nastavku Jakovljeve poslanice sigurno je i sv. Vinko čitao: „Gledajte: čovjek se opravdava djelima, a ne samom vjerom. Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djela mrtva“ (Jak 2,14.16). Čitao je to i primjenjivao i tako, po djelima koja je činio, svoju vjeru držao živom.

IV.

Svetoga Vinka su već davno nazvali karitativnim genijem, koji je u svakom potrebitom bratu i sestri vidio Isusa Krista koji treba pomoć. Kao takav i mrtav govori. Ne samo svojim primjerom nego i preko svojih duhovnih kćeriju, Družbe sestara milosrdnica. Drage sestre, to je vaš identitet, čast i poslanje. Vaša je legitimacija održavati živim glas i primjer sv. Vinka. Vaša je obveza da se njegov glas čuje. I hvala vam za sve primjere dostojnih Vinkovih sljedbenica.

Ljubav prema širenju Radosne vijesti u krajevima i među ljudima, koji ne poznaju Krista, za sv. Vinka bilo je drugo je mjesto dokazivanja kreposti kršćanske dosljednosti, koju je smatrao krunom duhovnoga života. I opet, iako mrtav, govori. Ne samo svojim primjerom, nego i preko svećenika članova „Misijske družbe“, s kojima sam imao milost u svoje vrijeme provesti nekoliko mjeseci u središnjem samostanu ove Družbe i s njima slaviti svete Mise u crkvi u kojoj je iznad oltara izloženo tijelo sv. Vinka.

Nalazimo važnu poruku u životu sv. Vinka također u tomu što se vrlo zauzimao za odgoj i izobrazbu dobrih, pobožnih i ustrajnih svećenika, radosnih radi naviještanja Evanđelja. Pa i u tom smislu neka bude navedena jedna njegova poruka svećenicima: „Nije sve u tomu da se dadne juha i kruh. To mogu činiti i bogataši… Ne vjeruje se nekoj osobi zato što je vrlo mudra, nego jer ju smatramo dobrom i volimo je. Nikad nam se neće vjerovati, ako ne budemo svjedočili ljubav i dobrotu prema onima za koje želimo da u nas imaju povjerenja.“

V.

Čestitamo 560. obljetnicu rođenja sv. Vinka za nebo i zahvaljujemo sestrama Milosrdnicama za stoljeće i pol služenja u ovom dijelu Crkve Kristove.

Drage sestre, radujemo se s vama najiskrenije! A za sreću vašu i svih nas, na kraju ćemo izmoliti „Molitvu sv. Vinka“ da svaki čovjek, po njegovu zagovoru, raste u dobroti i posvećenju.

Gospodine, učini me dobrim prijateljem svih, učini da moja osoba zrači povjerenjem: onima koji pate i žale se, onima koji traže svjetlost daleko od Tebe, onima koji žele početi, a ne znaju kako, onima koji se žele nekome povjeriti, a ne osjećaju se sposobni.

Gospodine, pomozi mi da ne prođem blizu nekoga s licem bez osjećaja, sa zatvorenim srcem, ubrzanim korakom.

Gospodine, pomozi mi da odmah osjetim: za one koji su kraj mene, za one koji su zabrinuti i izgubljeni, za one koji pate u sebi, za one koji se osjećaju osamljeni ne svojom voljom.

Gospodine, daj mi taj dar da mogu ići ususret srcima. Gospodine oslobodi me sebičnosti, da Ti mogu služiti, da Te mogu ljubiti, da Te mogu osjetiti u svakom bratu i sestri koje susretnem. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.



Poslušajte propovijed nadbiskupa Tome Vukšića: