Vatikan, 28. rujan 2020.

U subotu, 26. rujna 2020. navečer papa Franjo je u bazilici Svetog Petra slavio Misu s pripadnicima vatikanske Žandarmerije.

Misa je slavljena povodom blagdana svetog Mihaela arkanđela, zaštitnika talijanske državne policije i Vatikanskih žandarmerijskih snaga (Corpo della Gendarmeria Vaticana). U homiliji Papa se zadržao na onome što definirao kao “put koji je Bog izabrao u Isusu Kristu da nam oprosti, da nas obrati”, a to je put služenja. “Slijedeći njegov uzor, nikada se neće pogriješiti”.

“Svaki put kad služite – rekao je papa Franjo u spontanoj izgovorenoj homiliji – oponašate Isusa Krista. Svaki put kad napravite korak da uvedete red, mislite na to kako činite čin služenja, kako činite obraćenje koje je služenje. A načinom na koji to budete činili, činit ćete dobro drugima ”. Vaš je put ponizna i bratska služba. Autoritet je u služenju, no taj autoritet treba, međutim, činiti srcem.(kta/ika)