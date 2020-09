Sarajevo, 27. rujan 2020.

U nedjelju 27. rujna, Misnim slavljem u kapelici Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. kraju je privedena šesta po redu volonterska akcija 72 sata bez kompromisa, objavljeno je na mrežnoj stranici Centra za mlade.

Svetu misu je, uz koncelebraciju ravnatelja NCM-a vlč. Šime Maršića i njihovog pastoralnog suradnika vlč. Damjana Solde, predvodio ravnatelj zeničkog Katoličkog školskog centra Sv. Pavao u Zenicivlč. Vlatko Rosić.



Na početku je ravnatelj Maršić izrazio dobrodošlicu okupljenim volonterima koji su beskompromisno djelovali u Sarajevu i radost da su to učinili i ove godine, odgovorno, unatoč novonastaloj situaciji.



Vlč. Rosić je potom napomenuo kako se osim završetka akcije 72 sata bez kompromisa, ovoga dana na razini BK BiH obilježava i Svjetski dan sredstava društvenih komunikacija, 54. po redu, te je nazočnim djelatnicima Medijskog centra Vrhbosanske nadbiskupije, odnosno Katoličkog tjednika i portala Nedjelja.ba, koji su dio Medijskog tima, uputio čestitke tom prigodom. Uz to je dodao kako se i na ovaj nadnevak prisjećamo i Sv. Vinka Paulskog, također jednog velikog humanitarca, čiji su zagovor zajedno molili.

Nakon svetopisamskih čitanja i naviještenoga Evanđelja, uslijedila je prigodna propovijed. Tako je vlč. Rosić napomenuo da su se, u nekim elementima, čitanja poklopila s onim što su volonteri prethodna 72 sata radili, kako u Sarajevu tako i diljem BiH gdje su se projekti realizirali. „Međutim, ne treba se čovjekova angažiranost svesti samo na projekte i projektne aktivnosti, nego bi upravo ova riječ koju smo čuli trebala prožimati kroz cijeli naš život. I upravo je to, ta evangelizacija (...) da čovjek radeći ono što radi na svoj način evangelizira. Tako vi kada ste tamo volontirali, gdje ste već bili – u trgovačkim centrima ili bilo gdje drugo – niste vi sada govorili tko ste i što ste, ali su ljudi u vama trebali prepoznavati ne samo taj volonterski duh – jer mi volonterizma imamo u našoj državi kroz mnoge ustanove koje senbave humanitarnim radom – nego još jednu dimenziju, a ona je: što nas to pokreće da radimo to što radimo. To je upravo pitanje motivacije koje je jako bitno za čovjeka“, posvijestio je.

Osvrčući se na prvo čitanje iz knjige proroka Ezekiela naznačio je kako pravednik nije pravednik samo pojmom. Dalje je kazao kako prispodoba o ocu i dvojici sinova koje šalje u vinograd nadopunjuje prvo čitanje. „U njoj je Isus i te kako poentirao i mislio na određene skupine svojih tadašnjih suvremenika, onih poznatih farizeja koji su sebe upravo predstavljali da su pravedni, a bili su malo više licemjerni (...) I Sv. Pavao nam poručuje, u poslanici Filipljanima, da ne bude među nama nikakve nadmenosti, nekih tenzija, nego u miru, dobroti i ljubavi da zajedno funkcioniramo. Mi znamo da to u životu ne ide uvijek tako ali se evo upravo trebamo truditi biti takvi, slušati svoje roditelje koliko je moguće da to bude na dobro i na harmoniju zajednice“, poručio je među ostalim vlč. Rosić.

Na kraju je vlč. Maršićiskoristio prigodu zahvaliti mladima koju su skladnim pjevanjem i sviranjem animirali Misno slavlje, kao i djelatnicima MCVN-a koji su i ove godine pratili volontersku akciju 72 sata bez kompromisa.

Potom je uslijedio zajednički ručak i fotografiranje.

Mladi okupljeni u NCM-u prije Svete mise imali najprije usmenu evaluaciju, a potom i ispunjavanje anketa, te im je koordinator Josip Milanović uručio simbolične darove.

U subotu predvečer, 26. rujna, drugog dana volonterske akcije 72 sata bez kompromisa, nakon dolaska volontera sa zadataka u Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II., poslije odmora upriličena je zajednička večera.

Nakon kratke pauze, u NCM-ovoj dvorani Renovabis održan je sportski susret za sudionike akcije koji je predvodio djelatnik Centra Mario Tucaković. Najprije su se svi zajedno razgibavali i zagrijavali, te su zatim igrali odbojku.

Potom je u kapelici Sv. Ivana Pavla II. upriličen duhovno-molitveni program uz prigodnu meditaciju Očevo ljubavno pismo, a za glazbeni dio bili su zaduženi sudinici akcije. Ovo je bila prigoda za volontere uputiti zahvale Ocu Nebeskom za sve beskompromisne sate koje su proveli za dobro drugih, kao i za talente kojima su darovani kako bi na različite načine doprinosili zajednici.

Nastavak večeri volonteri su proveli u druženju i gledanju filma. (kta)

foto