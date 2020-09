Sarajevo, 26. rujan 2020.

U petak, 25. rujna 2020. u organizaciji Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II., započela je šesta volonterska akcija 72 sata bez kompromisa. Jedna od osnovnih aktivnosti prilikom održavanja volonterske akcije jeste i prikupljanje namirnica u dobrotvorne svrhe u trgovačkim lancima koji se nalaze u shopping centrima u bh. gradovima. Tako je 20-ak volontera, koji su se s ostalim sudionicima u petak, 25. rujna okupili u Nadbiskupijskom centru za pastoral mladih Ivan Pavao II. u Sarajevu, krenulo u Konzum trgovine u Importannecentru i BBI-u te u Mercator Ložionička i Dobrinja kako bi ondje prikupljalo namirnice u dobrotvorne svrhe.

Građani bh. prijestolnice još su jednom pokazali kako imaju sluha za potrebite te su volonteri napunili nekoliko kolica raznim namirnicama koje su potom, u skladu s dosadašnjom praksom, preuzeli predstavnici: Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije, HKO-a Kruha Sv. Ante, Dobrotvora i Merhameta, a NCM Ivan Pavao II., zahvaljuje trgovačkim lancima Mercator i Konzum koji su i ove godine (po)ostali njihovi partneri u činjenju dobra.

Da korona virus nije slomio volju niti volonterski duh pokazali su i mladi iz Gromiljaka, Kiseljaka i Kornice, koji su se spremno pridružili volonterskoj avanturi – 72 sata bez kompromisa. Tako su mladi u Gromiljaku volontersko djelovanje započeli večernjom Svetom misom 24. rujna i klanjanjem pred Presvetim u 19 sati koje je trajalo cijelu noć, koje su otvorila djeca, a smjenjivali su se ostali župljani. Prvoga dana akcije mladi su se okupili ispred samostana sestara Služavki Maloga Isusa, gdje su se najprije dogovorili o pravilima koja će vrijediti sljedećih dana i podijelili zaduženja. S njima su radile i koordinirale poslovima s. Rudolfa Paradžik, poglavarica samostana i s. Jelena Jovanović. Oni su, među ostalim, čistili grah, pospremali garaže, slagali doniranu odjeću za siromašne, čupali travu i korov oko samostana, kupili tikve iz vrta, čistili crkvu... Kao i većinu volontera danas, i njih je kiša u više navrata prekidala u poslovima, ali čim bi stala odmah su svi bili na svojim mjestima i marljivo radili.

Nedaleko od Gromiljaka, u župi Sv. Ilije u Kiseljaku, nekoliko volontera spremno je započelo s čišćenjem i pospremanjem crkvenih prostorija, te će svoje volontiranje nastaviti i sljedećeg dana. Na drugom pak kraju BiH, u Posavini, odnosno u selu Kornica tim volontera iz Regionalnog ureda NCM-a bio je također dijelom akcije 72 sata bez kompromisa tako što su pravili darove za druge mlade. Pet okupljenih volonterki, uključujući Amandu Đogaš, voditeljicu Regionalnog ureda, imalo je namjeru brati jabuke u poduzeću Zorg In d.o.o. u Kornici, no zbog kiše to nije bilo moguće. Ipak, pokazale su kako mladi mogu biti kreativni te su odlučile volontirati na nešto drugačiji način. Okupljene djevojke su u zatvorenom prostoru izrađivale poklone za mlade iz Centra za edukaciju i rehabilitaciju Kuća nade. Pisale su prigodne poruke, pravile ukrasne vrećice i narukvice i tu akciju će završiti u nedjelju, 27. rujna. Prvog dana akcije, osim što su pripravljale iznenađenje za druge, i same su imale lijepo druženje. U subotu, 26. rujna, druga skupina iz Kornice okupila se kako bi očistila prostorije Regionalnog ureda.

Drugog dana volonterske akcije 72 sata bez kompromisa u Nadbiskupijskom centru za pastoral mladih Ivan Pavao II. unatoč lošim vremenskim prilikama volonterskog duha nije nedostajalo. Volonterski dan započeo je jutarnjom Svetom misom, koju je u Centrovoj kapelici Sv. Ivana Pavla II., predvodio ravnatelj NCM-a vlč. Šimo Maršić u koncelebraciji s vlč. Damjanom Soldom, pastoralnim suradnikom u NCM-u. Nakon duhovne okrjepe sudionici su imali zajednički doručak, a potom je uslijedio susret u auli. Volontere je pozdravio koordinator akcije Josip Milanović, napravivši kratku evaluaciju na jučerašnji dan, te podsvijestivši im značaj samog imena akcije, stavivši naglasak da je riječ o 72-satnom djelovanju kojeg odlikuje beskompromisnost. Potom je otkrio tko je od volontera na kojem zadatku, te su razvrstani na akcije prikupljanja hrane, spravljanja zimnice i izrade simboličnih darova za sve sudionike ovogodišnje akcije, a dio njih je raspoređen i na novu akciju sortiranja krumpira.

Na programu drugog dana za volontere okupljene u NCM-u, nakon obavljanja zadataka, je i sportski susret u Renovabisovoj dvorani, koji će predvoditi djelatnik Centra Mario Tucaković.

Predavanjem o volonterizmu 25. rujna u Domaljevcu je nastavljena akcija 72 sata bez kompromisa. Druženje je počelo zajedničkom molitvom, nakon čega je program otvoren pitanjem: Što je to volonter? U potrazi za odgovorom framašica Marija Josić pripremila je interaktivno predavanje za osnovnoškolce, ministrante i prvopričesnike, te predstavivši do sada realizirane projekte još jednom je potvrdila značaj ove akcije.

Nakon razmjene ideja, mišljenja i prijedloga druženje je nastavljeno igrom pod nazivom Flomaster zrakoplov. Cilj igre bio je što brže i ljepše napisati volontiRAJ NA ZEMLJI držeći pri tome flomaster u ustima, a naposljetku su i najmlađi sudionici predložili nekoliko ideja za buduće akcije 72 sata bez kompromisa. Frama Domaljevac također zahvaljuje ekipi Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. na pripremljenom osvježenju za volontere. Volonteri akcije 72 sata bez kompromisa svoj angažman nastavljaju 26. rujna akcijom čišćenja groblja.

U ovogodišnjoj akciji sudjeluju i volonteri, odnosno Prijatelji Malog Isusa iz župe Prozor zajedno sa s. Marinelom Zeko. Tako njih 44 sudjeluje u dva projekta. Jedni su u trgovinama gdje prikupljaju namirnice za najpotrebitije, dok je drugi dio prionuo pripremanju raznih delicija za zimnicu, koja će se potom, tijekom listopada prodavati na Misijskoj izložbi. Sredstva prikupljena tom prigodom ići će za pomoć misijama.

Drugog dana volonterske akcije, volonteri SŠ-a Ivan Goran Kovačić u Kiseljaku posjetili su Produženi boravak Čarobni svijet. Tamošnji mališani imali su priliku pogledati igrokaze Tračare i Zaljubitis, koje su za njih priredili volonteri, a koji oslikavaju svakodnevne situacije i dogodovštine iz školskih klupa. Pored druženja i igrokaza, mališani su i danas uživali u voćnoj užini koju je pripremila volonterska ekipa.Kišna subota nije pokvarila raspoloženje, a igrokazi su ispraćeni osmijesima i aplauzom.

U subotu 26. rujna u župama Presvetog Trojstva u Novom Travniku i Rođenja Blažene Djevice Marije u Brusnici realizirane su aktivnosti u sklopu akcije 72 sata bez kompromisa. U Novom Travniku volonteri su, predvođeni župnikom don Antom Ledićem i s. Antonijom Lučić prikupljali namirnice za najpotrebitije u trgovačkim lancima Robot, Best i Konzum. Također, za petak su imali u planu realizirati akciju branja lišća aronije na Kupresu koja nije bila izvediva zbog iznimno loših vremenski uvjeta. U Brusnici, inače prognaničkoj župi u kojoj trenutno boravi 20 vjernika, volonterski zadatak bio je uređenje i čišćenje liturgijskog prostora kao i župnog prostora za druženje vjernika, čemu su vrijedne volonterke ozbiljno pristupile uz podršku brusničkog župnika vlč. Ivana Dragičevića.

Kao i tijekom pete volonterske akcije 72 sata bez kompromisa i ove je godine za transparentnost svih akcija zadužen medijski tim, budući da je u projekt Škola volonterizma - čiji je dio i ova akcija, od studenog 2017. uključen Medijski centar Vrhbosanske nadbiskupije (MCVN). Osim djelatnika MCVN-a Miroslava Gracića, Davora Krajinovića i Tine Matić Ilić, predvođenih Josipom Prskalo, u medijskom timu je i koordinator akcije Josip Milanović, te im se pridružila i volonterka Anja Orozović. I ove je godine u jednom od ureda NCM-a uspostavljen Press centar preko kojega se odvija sva komunikacija sa svim prijavljenim skupinama akcije. Medijski tim dio vremena provodi i na terenu obilazeći i snimajući realiziranje akcija, a pojedinosti o svakoj dostupne su na mrežnoj stranici NCM-a mladicentar.org.

NCM ovom prilikom još jednom poziva sve voditelje skupina da budu dostupni medijskom timu i surađuju kako bi se o realizaciji svih prijavljenih projekata za vrijeme akcije moglo čitati na mrežnoj starnici Centra i u ostalim medijima koji prate njihov rad, prenosi mrežna stranica mladicentar.org. (kta)



