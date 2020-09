Vatikan, 26. rujan 2020.

Vidjeti rane zahvaljujući srcu koje je otvoreno za potrebe drugih te ispružiti ruke koje u bratu ne vide stranca nego prosjaka ljubavi – rekao je papa Franjo članovima Društva svetoga Petra koje je primio u audijenciju u Vatikanu. Istaknuo je njihov moto „molitva-djelovanje-žrtva“ te se osvrnuo posebno na riječ 'djelovanje'.

Spomenuvši krizu prouzročenu koronavirusom, Papa je primijetio da je pandemija nametnula nove načine karitativnoga djelovanja. Uz redovne potrebe, pojavile su se one izvanredne, očitovane u novim oblicima siromaštva, i to kod brojnih obitelji koje su se iznenada našle u materijalnim teškoćama. Papa pritom nije sakrio bojazan od strašnih posljedica pandemije kojih će biti sve više, ali – istaknuo je – važno je ne prestrašiti se.

Na izvanredno stanje ne može se dati uobičajeni odgovor, – objasnio je – traži se nova, drugačija reakcija. Potrebno je imati srce koje zna „vidjeti“ rane društva te ruke kreativne u djelotvornoj ljubavi. Srce koje vidi i ruke koje rade. Ta su dva čimbenika važna – istaknuo je Papa – kako bi karitativno djelovanje moglo uvijek biti plodno.

Nova su siromaštva – prema Papinim riječima – materijalna, ljudska i društvena. Ali, siromaštvo je obično sramežljivo, valja ići otkriti gdje je. Srce ih pak treba uočiti i raspoznati. Ljudske rane trebamo znati gledati srcem upravo kako bismo na srce uzeli život drugoga. Tako on nije samo stranac kojemu je potrebna pomoć nego je, prije svega, brat, prosjak ljubavi. Tek kada nekoga uzmemo na srce, možemo odgovoriti na to očekivanje. To je iskustvo milosrđa, kada dajemo svoje srce siromašnima.

Upravo srce, dirnuto snagom milosrđa, omogućuje promijeniti smjer. Povlašteno mjesto za iskustvo Očeva oprosta jest sakrament pomirenja – istaknuo je papa Franjo – otuda izlazimo obavijeni milosrđem koje smo pozvani živjeti i darivati. Nakon što smo vidjeli rane grada u kojemu živimo, milosrđe nas poziva imati mašte u rukama. To je ono što ste učinili u ovo vrijeme pandemije; prihvativši izazov odgovora na konkretnu situaciju, znali ste svoju službu prilagoditi novim potrebama koje je nametnuo virus. Riječ je o službi koja se pretvorila također u jednostavan telefonski poziv starijim osobama skupine mladih članova, kako bi čuli je li sve u redu i da bi im pravili društvo. To je mašta milosrđa – istaknuo je Papa.

Na kraju je ohrabrio prisutne da nastave s karitativnim djelima, uvijek pozorni i spremni odvažno odgovoriti na potrebe siromašnih, te tražiti tu milost u osobnoj i zajedničkoj molitvi. Zahvaljujem vam jer ste konkretni izraz Papine ljubavi koja se brine za rimske siromahe. Za siromašne i za siromaštva. I zahvalan sam vam za Petrov novčić koji svake godine skupljate u crkvama u gradu i koji mi danas dajete – rekao je na kraju papa Franjo. (kta/rv)