Sarajevo, 24. rujan 2020.

U četvrtak, 24. rujna 2020. u prostorijama Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih “Ivan Pavao II.”, tijekom tiskovne konferencije predstavljena je šesta po redu volonterska akcija „72 sata bez kompromisa“, prenosi nedjelja.ba.

Okupljene predstavnike medija na početku je pozdravio Josip Milanović, projekt koordinator volonterske akcije te ujedno moderator konferencije, koju organiziraju Nadbiskupijski centar za pastoral mladih (NCM) Ivan Pavao II. i Vrhbosanska nadbiskupija, u suradnji s Medijskim centrom Vrhbosanske nadbiskupije (MCVN).

Istaknuo je kako će se i šesta akcija održati pod geslom volontiRAJ NA ZEMLJI te kako će najveći fokus projekata biti usmjeren promociji volonterskog djelovanja i razvijanju socijalne uključenosti kod mladih.

Potom je predstavio govornike koji su se obratili tijekom konferencije: dr. vlč. Šimu Maršića, ravnatelja NCM-a te mr. vlč. Josipa Vajdnera, glavnog urednika Katoličkog tjednika i portala Nedjelja.ba pri Medijskom centru Vrhbosanske nadbiskupije, koji je partner projekta.

U svom obraćanju, vlč. Šimo je podsjetio kako je geslo "Ti si remek djelo", obilježilo ovogodišnje ljeto kada su u izazovnom vremenu obilježenom koronavirusom uspjeli organizirati nekoliko ljetnih kampova upravo u prostorijama NCM-a, te okupiti oko 150 mladih iz cijele Bosne i Hercegovine. „Naš zaštitnik Sv. Ivan Pavao II. često je u svojim obraćanjima mladima govorio da od svoga života naprave i postanu remek djelo, ne zaustavljajući se na osrednjosti i polovičnosti nego živeći punim plućima i svom snagom. Stalno ih je podsjećao da daju sve od sebe za one koje vole i za ono što vole, a ja čvrsto vjerujem da je šesta po redu akcija 72 sata bez kompromisa upravo prilika da to i učine (…) U ime Centra za mlade Ivan Pavao II. sretan sam što su značaj i važnosti ove akcije uvijek iznova prepoznati i podržali dragi nam prijatelji, partneri, Medijski centar Vrhbosanske nadbiskupije, obiteljsko poduzeće Zorg In d.o.o., Hrvatsko kulturno-sportsko društvo Kornica, te veliki broj mladih svih vjeroispovijesti koji će u ovom beskompromisnom razdoblju svoju pomoć usmjeriti potrebitima, bez obzira na godine, vjeru, spol i rasu. Koristim ovu priliku da se zahvalim svim mladima koji su odlučili ovaj vikend provesti čineći dobro, svim obiteljima koji će se uključili u projekt, partnerima projekta, građanima BiH koji će susresti volontere u svojim gradovima. Posebno sam zahvalan svim potrebitim koji će nam otvoriti vrata svoga doma, ugostiti volontere i zajedno s njima kroz ovu akciju stvarati Raj na zemlji, kako i glasi geslo i ovogodišnje akcije“, poručio je među ostalim, te proglasio šestu volontersku akciju 72 sata bez kompromisa otvorenom.

Potom se nazočnima obratio vlč. Vajdner. „Zasigurno ste više puta u životu mogli čuti onu postavku da ako nešto nije objavljeno nije se ni dogodilo. U biti riječ je o bezbožnoj tvrdnji koja obezvrjeđuje mnoštvo toga dobroga, jer koliko smo najprije od svojih obitelji dobili darova različite materijalne ili duhovne naravi, a da to nigdje nije zabilježeno (…) koliko nam je toga Bog darovao, a da ni sami nismo svjesni, a kamoli da negdje bude zabilježeno. Međutim, ako nešto ne bude – poglavito u digitalnome dobu – medijski popraćeno šira zajednica ostaje uskraćena ne samo za informaciju, nego i za ideju. A upravo su ideje one koje trijumfiraju čak i u srazu s oružjem. Stoga je ideju nesebične ljubavi u svakom, a osobito u današnjem vremenu nužno posredovati što je moguće većem broju ljudi. U poplavi medijskoga crnila koje se odvija na matrici šokiranja javnosti, zbilja je nužno prenositi ideje i informacije o realiziranju ideja koje govore suprotno od toga. I ako je bezbožno kazati da ono što nije zabilježeno nije se ni dogodilo, onda valja ustvrditi da je beščovječno uskratiti društvu medijsko svjedočanstvo o ljubavi prema čovjeku koja se rađa iz ljubavi prema Bogu. Upravo to i činimo prateći volontersku akciju 72 sata bez kompromisa. Osobito u doba pandemije kada osjećamo krhkost nas samih i naše društvene zajednice. U ime medijskoga partnera izražavam radost što to možemo činiti“, kazao je glavni urednik Katoličkog tjednika i portala Nedjelja.ba.

Nakon toga, koordinator projekta nazočne je upoznao s detaljnijim informacijama o šestoj akciji, koja se, uz poštivanje mjera i preporuka Kriznog stožera, održava od 24. do 27. rujna. „Ovogodišnja volonterska akcija u odnosu na ranije godine okupit će manji broj volontera, njih 370 koji će u svojim lokalnim zajednicama realizirati 50 mini volonterskih akcija (…) Unatoč situaciji s koronavirusom, mladi iz Sarajeva, Zenice, Odžaka, Viteza, Domaljevca, Mostara, Travnika, Novog Travnika, Kiseljaka, Gromiljaka, Brčkog, Tuzle, Vareša, Novog Sela-Balegovca, Prozora, Fojnice, Gojevića, Radunica, Kupresa će i ove godine pokazajući svoj volonterski duh još jednom nas podsjetiti na njihovu odlučnosti i hrabrost da žele, mogu i trebaju uzeti stvari u svoje ruke. Ova akcija je izvrsna prilika da se svi zajedno odvažimo i malim koracima započnemo stazu prema onakvom svijetu kakav smo oduvijek željeli, za sebe ali i druge (…) Kao koordinator akcije, želim se prije svega zahvaliti svima koji vjeruju u ovaj projekt i koji mu prežaju nesebičnu podršku, te partneru na projektu Medijskom centru Vrhbosanske nadbiskupije. Ipak najveću zahvalnost dugujem volonterima koji su odlučili da unatoč ovom sivilu kojim smo okruženi, ne trebamo tražiti krivca u nekome ili nečemu, nego uzeti stvar u svoje ruke i mijenjati ih“, kazao je Milanović, te je na kraju ostavljena mogućnost za postavljanje pitanja. (kta)



