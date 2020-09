Subotica, 24. rujan 2020.

Jesenska kampanja inicijative „40 dana za život“ u Subotici počela je u srijedu, 23. rujna 2020. u kapeli Radio Marije u Subotici. Blagoslov početka jesenjske kampanje predvodio je mons. dr. Andrija Anišić, glavni i odgovorni urednik hrvatske redakcije Radio Marije Srbije.

Molitveno bdjenje u trajanju od 40 dana za spas nerođenih započelo je u kapelici Radio Marije, zbog novonastale situacije i starosne strukture molitelja ove godine molitveno bdjenje neće se održati ispred Opće bolnice u Subotici, rekla je za Informativnu katoličku agenciju Vesna Gatara, voditeljica jesenske kampanje inicijative „40 dana za život“ Subotica.

„Način koji je uobičajen za organiziranje kampanje je taj da se održava miroljubivo bdjenje ispred bolnice, ali zbog opće situacije i starosne strukture naših molitelja u Subotici, morali smo izbjeći i preseliti jesensku kampanju u kapelu Radio Marije radnim danima, a vikendom ispred franjevačke crkve Sv. Mihovila, arkanđela u Subotici“, rekla je Gatara.

Zbog novonastale situacije i određenih epidemioloških mjera u Republici Srbiji svim građanima Subotice zabranjen je ulazak u dvorište Opće bolnice, te samim tim i ulaz u bolničku kapelu, gdje su se odvijale mise i klanjanja za spas nerođenih.

„Da, nažalost mise su u bolničkoj kapeli obustavljene, te smo se dogovorili s uredništvom Radio Marije da će se mise i klanjanja za spas nerođenih slaviti svakog petka u 20 sati u njihovoj kapeli, koju će predvoditi naš duhovnik vlč. Dragan Muharem“, rekla je Gatara te je pozvala sve vjernike grada Subotice i mlade koji su aktivni u Subotičkoj biskupiji da se priključe ovoj jesenskoj kampanji.

Bdjenje će se održavati svakog radnog dana u kapeli Radio Marije od 18.30 sati do 20 sati. Subotom u franjevačkoj crkvi Sv. Mihovila arkanđela od 17.30 sati do 19 sati, a nedjeljom od 8.30 sati do 10 sati.

Sve informacije o jesenskoj kampanji mogu se dobiti na facebook stranici „Inicijativa 40 dana za život Subotica“ i u emisiji „Dnevnik Inicijative 40 dana za život“ koja je na programu Radio Marije Srbije svakog četvrtka od 11.30 sati.

Jesenska kampanja inicijative „40 dana za život“ u Republici Srbiji odvija se u tri grada – u Subotici, Novom Sadu i Somboru. (kta/ika)