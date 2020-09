Vatikan, 22. rujan 2020.

Sveti je Otac, 21. rujna 2020. bio sretan susrevši se sa svojim gostima, na čijim su se licima vidjeli jednaki osjećaji. Vidim u vašim očima da ste i vi zadovoljni što ste malo sa mnom – rekao je Papa djeci iz austrijskoga centra „Sonnenschein“, koju su dopratili njihovi roditelji i voditelji ustanove koja pruža pomoć djeci i adolescentima s poremećajima autističnog spektra. Vaš dom izgleda kao prekrasan rascvjetani travnjak obasjan suncem, a cvijeće tog doma jeste upravo vi – istaknuo je osvrćući se na naziv ustanove, Sonnenschein, što znači 'sunčev sjaj'.

Jedinstvenost i ljepota, nit su vodilja koja svaku stvar, „svaki cvijet“, vodi do Boga. Bog je stvorio svijet s velikom raznolikošću cvijeća svih boja. Svaki cvijet ima svoju ljepotu koja je jedinstvena. I svatko je od nas lijep u Božjim očima, i On nas voli. Zbog toga osjećamo potrebu reći Bogu: hvala! Hvala za dar života, hvala za sva stvorenja! – rekao je papa Franjo te potaknuo prisutne da mole zahvaljujući Bogu jer je to lijepa molitva, i Bog voli taj način molitve, pa i onda kada se doda neka želja.

Primjerice – dodao je Papa – Dobri Isuse, možeš li pomoći mami i tati u njihovu radu? Možeš li pružiti malo utjehe baki koja je bolesna? Možeš li se pobrinuti za djecu na cijelom svijetu koja nemaju što jesti? Ili: Isuse, molim te da pomogneš Papi dobro voditi Crkvu – rekao je papa Franjo te istaknuo – Ako molite u vjeri, Gospodin vas sigurno sluša. Na kraju, prije blagoslova, Papa je pohvalio tu lijepu inicijativu centra, kao i zauzimanje za djecu koja su mu povjerena, jer – kako je rekao – sve što ste učinili samo jednomu od ovih malenih, učinili ste to Isusu! (kta/rv)