Sarajevo, 21. rujan 2020.

Naviknuli smo već da ljudi koji žele osvojiti vlast vrlo često jedno misle, drugo govore, a treće čine. I premda je to napast koja nikoga ne zaobilazi, osobitu dimenziju ima među ovom kategorijom. Poput bogova u grčkoj mitologiji koji imaju iste osobine kao ljudi, ali višestruko naglašene, na način da običan smrtnik nikad ne može biti, recimo, snažan kao bog, nikad srdit kao bog, nikad mudar… tako se i na ovdašnjem društveno-političkom „olimpu“ razaznaju čovjekolike težnje i odlike kojih drugi ljudi nemaju u takvom obliku. Osim prijetvornosti koja je – kažu – dio legitimnih političkih borbi, posebno mjesto zauzima osobina ulizivanja. I to na način kako je sarajevska rock-grupa Zabranjeno pušenje još prije posljednjega rata opisala: „Danas sva'ko zna da je glava samo jedna. Danas sva'ko zna pred kim pasti na koljena“ (Danas je Dan republike). Tako se lokalne kabadahije učas pred svjetskim moćnicima pretvore u ponizne sluge očekujući za to biti nagrađeni. Istina, čast i poštenje nisu onda na osobitoj cijeni. Svježi primjeri toga mogli su se vidjeti početkom – inače osobito vrućega – rujna 2020., ali prepoznati i mnogo ranije.

Ilustracija prva, kako su mnogi već primijetili, dolazi iz Bijele kuće u kojoj se srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, u susretu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, nekoliko puta poput kakva dječačića crvenio i zbunjivao. Na marginama sporazuma o normalizaciji gospodarskih odnosa, kojega je potpisao s premijerom Kosova Avdullahom Hotijem, dogodilo se i da je pristao preseliti svoje veleposlanstvo u Izraelu – iz Tel Aviva u Jeruzalem. A da bi mu muke olakšao, istu je inicijativu iz srpskoga političkog dijela BiH obećao član Predsjedništva Milorad Dodik jer je – kako je obrazložio – „očigledno da je to visoki interes Sjedinjenih Američkih Država“. „Zamislite, kao jedino pitanje na relaciji Beograd – Priština stoji ambasada u Jeruzalemu. A zašto mi ne bismo tako uradili onda?“, zabrinuto je dodao.

Na sličan je način, što dolazi kao druga ilustracija, suosjećajno djelovao prvi bošnjački član bh. Predsjedništva Šefik Džaferović kada je istome predsjedniku SAD-a, u povodu 19. godišnjice terorističkog napada u New Yorku 11. rujna, uputio poruku solidarnosti. „Sjećanje na žrtve, čijim obiteljima upućujem iskrenu sućut, obvezuje nas da svi zajedno nastavimo voditi odlučnu borbu protiv terorizma i ideologija zla koje predstavljaju prijetnju cijelom čovječanstvu“, ganuto je napisao aktualni predsjedavajući. No, pri tome je, valjda, zaboravio da su neki od terorista koji su 2001. napali SAD bili, pripremali se i ratovali u Bosni i Hercegovini, a politički ih je vrh na čelu s njegovom strankom neumorno štitio. Štoviše, takvi su donijeli ideologiju iz koje su se izrodili „novi muslimani“ – sa svojim, poslije će se ispostaviti, paradžematima – kako im je tepao bivši reis-ul-ulema Mustafa ef Cerić.

Sve bi se, međutim, ovo u današnjem svijetu netalentiranih ljudi i „sitnih priča“ moglo nekako i razumjeti da svoje inačice nema u malo starijoj prošlosti. Tako je dokumentirano da je Srbija već u kolovozu 1942., prema ocjeni njezina nacističkog protektora generala Alexandera Löhra,proglašena „Judenfrei“ – „slobodna od Židova“ pri čemu su iznimne pohvale za pomoć u etničkom čišćenju dobili domaći ljudi. U Beogradu je čak „vozio“ zloglasni plinski komora-kombi u kojemu su skončali brojni Židovi, pri čemu nitko iz Srpske Pravoslavne Crkve nije reagirao…

Iz istoga je razdoblja i pismo Adolfu Hitleru – prevedeno i objavljeno u knjizi Vladimira Dedijera i Antuna Miletića Genocid nad Muslimanima 1941. – 1945., (Zbornik dokumenata i svjedočenja, Svjetlost Sarajevo, 1990.) – u kojemu muslimanski intelektualci, između ostalog, prezentirajući kratku povijest Bosne i Bošnjaka, ističu da oni nisu slavenskoga, nego gotskog podrijetla. „Oni su ostali uporni po tome da zadrže kukasti krst koji su Goti donijeli u Iliriju, odnosno Bosnu i svoje grobove ukrašavali tim znakovima da bi naglasili razliku između sebe i doseljenih Slavena“, slikovito su predstavili potpisnici pisma među kojima se spominju narodni lider Uzeir-aga Hadžihasanović, gradonačelnik Sarajeva Mustafa Softić, inženjer Suljaga Salihagić.

U pozadini svakoga od ulizivačkih čina stajala je želja za vlašću, bez ikakva obzira prema vlastitom narodu. Povijest Hrvata – uz navedene „komšijske“ primjere – prepuna je toga. U njima se ocrtava istinitost riječi znamenitoga Meše Selimovića da su ulizice „najgori ljudi na svijetu, najštetniji, najpokvareniji“.



Piše: Josip Vajdner

