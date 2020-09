Sarajevo, 21. rujan 2020.

U nedjelju, 20. rujna 2020. Misno slavlje u župi Presvetog Trojstva - Novo Sarajevo, predvodio je misionar u Ruandi fra Ivica Perić, prenosi nedjelja.ba.

U koncelebraciji s fra Ivicom bio je novosarajevski župnik vlč. Marinko Filipović, koji se kratko obratio na početku Misnog slavlja te predstavio misionara iz prijateljske misije u Kivumu u Ruandi, fra Ivicu Perića. Također je podsjetio na dječicu čije su fotografije župljani mogli vidjeti na župnim oglasnim pločama, a koja u misiji Kivumu pohađaju vrtić i školu izgrađenu donacijama vjernika za misije. "Na staklenim vratima, kada se otvore" - podsjetio je župnik vlč. Filipović - "vide se djeca iz vrtića koja kažu: 'Hvala Novo Sarajevo'. Evo, i danas ćemo mi, ugošćujući našeg fra Ivicu prikupljati samo jednu kolektu za našu misiju u Kivumuu. Da unatoč ovoj situaciji i mi pomognemo našim prijateljima koji su u lošijoj situaciji nego mi i manje imaju. Fra Ivice, dobro nam došao, dobrodošao u svoju župu, u svoj dom, jer Novo Sarajevo je tvoj dom i tvoja župa“, poručio je župnik Filipović.

Nakon svetopisamskih čitanja i naviještenoga Evanđelja, fra Ivica je uputio propovijed u kojoj je okupljenim vjernicima na živopisan način približio prilike u misiji u kojoj djeluje, našalivši se na početku, kroz primjer jednog subrata čija je svaka propovijed o Djevici Mariji, kako misionari uvijek kada dođu govore o misijama. „U misijama sam već 31 godinu i sada radim u Ruandi, u mjestu gdje je bio naš pok. fra Vjeko (...) On je ondje radio do poslije rata. U samome ratu 1994. koji je bjesnio jako kratko u Ruandi, u tri mjeseca je pobijeno od 800 000 do 1 000 000 osoba. A poslije, kako se to kaže kod nas, u 'uzraću', pobijeno je možda oko dva-tri milijuna ljudi. Slikovito – to bi značilo kada bi nestalo s lica zemlje žitelja Bosne i Hercegovine. Fra Vjeko je spasio barem jedno 150 000 – 160 000 duša. U našoj biskupiji, bilo ih je samo 40 000 (...) s tim da je mnoge 'izvozio', koliko je mogao, koliko mu je situacija dozvoljavala. Mnogi pitaju kako je to on spasio?! Jer kada je počeo taj rat ili pokolj, svi ovi Tutsi – manjinsko pleme, oni su bježali uz brjegove kod fra Vjeke, uglavnom (...) On je, cijelo to vrijeme, išao u susjedni Burundi i dovozio hranu da bi ih prehranio. Poslije rata, tri i pol godine ubijen je u glavnom gradu Kigaliju“, podsjetio je fratar.

Nakon što je ukratko opisao Ruandu kao državu, napomenuo je kako je zemlja prenapučena te stoga manjka i obradivih površina i samim tim i hrane. „Mi smo jedno vrijeme dijelili hranu što je stvorilo velike probleme. Onda smo se odlučili njima pomoći na drugačiji način. Počeli smo sa školama – da ih iškolujemo i na taj će način oni naći posao. Župa u kojoj radimo površinski je mala, ali na njezinu teritoriju brojimo više od 40 000 pučanstva. U samoj župi imamo četiri osnovne škole i naš zanatski centar – srednja tehnička škola. Djeca kreću u školu sa šest godina, i u osnovnoj školi imamo više od 6 000 učenika (...) Po nekim našim procjenama skoro toliki je broj i onih koji ne idu u školu“, kazao je fra Ivica spomenuvši kako u misiji imaju i daleko najbolju školu u državi, što su im nedavno potvrdili i iz ministarstva, a u koju je, prema njihovim procjenama uloženo skoro milijun eura. Zato je posebno zahvalan hrvatskom narodu jer ju je on u potpunosti financirao.

Na kraju euharistije, župnik Filipović iskoristio je prigodu zahvaliti kako svojim župljanima koji su odavno veliki prijatelji misija, tako posebno i svim sarajevskim župama koje imaju sluha za misije i svesrdno ih pomažu, naglasivši kako u vremenu pandemije kada se pokušava sve zatvoriti – ne mogu se zatvoriti srca, koja, rekli bismo, posebno kucaju za misije. Pozvao je također i na molitvu za misije i misionare, a riječi zahvale ponovio je i misionar fra Ivica.

Misno slavlje skladnim pjevanjem animirao je župni zbor uz pratnju s. Angelike. (kta)



