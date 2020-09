Vatikan, 20. rujan 2020.

Postoji mnogo marginalnosti koje stvaraju nepravde među narodima – napomenuo je papa Franjo primivši, 19. rujna 2020. u audijenciju izaslanstvo Zaklade Farmaceutske banke, povodom 20. godišnjice njezina ustanovljenja. Pritom je istaknuo opasnost od „farmaceutske marginalnosti“. Katkada liječenje nije moguće zbog nedostatka novca, ili zato što neki narodi u svijetu nemaju pristup određenim lijekovima. Postoji također „farmaceutska marginalnost“; to se mora reći – primijetio je Papa te objasnio da to stvara još veće razlike među zemljama i narodima.

S etičkoga stajališta, ako postoji mogućnost liječenja bolesti nekim lijekom, on bi trebao biti svima na raspolaganju; u suprotnom se stvara nepravda. Još uvijek previše ljudi, previše djece u svijetu umire zato što ne mogu imati lijek koji je u drugim područjima dostupan – upozorio je Sveti Otac te predložio opće zauzimanje.

Poznajemo opasnost od globalizacije ravnodušja. Ja vam, naprotiv, predlažem globalizaciju liječenja, odnosno mogućnost pristupa lijekovima koji bi mogli spasiti mnogo života, za sve narode. Kako bi se to ostvarilo potrebno je zajedničko zauzimanje, težnja istom cilju koja obuhvaća sve ljude. Vi ste primjer tog zajedničkog zauzimanja – rekao je Papa te spomenuo istraživače čiji je dragocjeni rad također veličanstveni primjer kako su proučavanje i ljudska inteligencija sposobni razviti, koliko je to moguće, nove putove liječenja i ozdravljenja.

Po Papinu mišljenju, oni koji proizvode lijekove i oni koji ih razdjeljuju, mogu svoje nadležnosti, svatko na svojem području, sve više usmjeravati na služenje i na blizinu. Podupirući istraživanje i usmjeravajući proizvodnju, farmaceutske tvrtke mogu velikodušno pridonijeti pravednijoj raspodjeli lijekova. Ljekarnici su pozvani obavljati službu liječenja u blizini najpotrebitijih, te u znanju i savjesti rade za cjelovito dobro onih koji im se obraćaju – napomenuo je papa Franjo.

Međutim, i vladajući su pozvani graditi pravedniji svijet, i to kroz zakonodavne i financijske odluke slijedom kojih se siromašni ne napuštaju. Nedavna pandemija – podsjetio je – potaknula je tešku gospodarsku krizu koja uzrokuje još veće siromaštvo, a posebno „farmaceutsko siromaštvo“. To je, nažalost, vrlo veliki nedostatak i može dovesti do isključivanja. Dok se pruža karitativna pomoć, valja također suzbijati farmaceutsko siromaštvo, i to posebno većom rasprostranjenošću novih cjepiva u svijetu. Ponavljam, – istaknuo je papa Franjo – bilo bi žalosno kad bi se u dijeljenju cjepiva prednost dala bogatijima, ili kad bi to cjepivo postalo vlasništvo neke nacije, i kad ne bi bilo za sve ljude.

Zahvaljujući na kraju prisutnima za službu koju obavljaju u korist najslabijih, podsjetio je na vrijednost jedne od najpoznatijih inicijativa Farmaceutske banke. Dan skupljanja lijekova važan je primjer kako velikodušnost i raspodjela dobara mogu učiniti boljim naše društvo, te svjedočiti ljubav u bliskosti koju od nas traži evanđelje – istaknuo je te blagoslovio sve prisutne, među kojima je bilo pripadnika različitih religija, kao i njihove obitelji. Bog je otac svih ljudi, stoga molim: Neka Bog blagoslovi sve vas, vaše obitelji, vaš rad i vašu velikodušnost – rekao je na kraju papa Franjo. (kta/rv)