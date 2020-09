Plehan, 18. rujan 2020.

U četvrtak 17. rujna, na blagdan Rana sv. Franje Asiškog, u Franjevačkom samostanu sv. Marka Evanđelista na Plehanu u Bosanskoj Posavini, nakon slavljenja Svete mise u novoizgrađenoj crkvi, potpisan je Ugovor o nastavku gradnju nove zgrade samostana na Plehanu. Tom prigodom puštena je u javnost mrežna stranica plehan.net koja će poslužiti kao izvor informacija o duhovnom i kulturnom programu u Franjevačkom vjersko-kulturnom središtu Plehan.

Nasljedujući Krista po primjeru sv. Franje Asiškoga, poput dvanaest apostola, dvanaest je svećenika slavilo Euharistiju, koju su, zajedno s okupljenim uzvanicima i pukom, prinijeli Gospodinu kao osobnu molitvu prije velikog događaja koji je uslijedio. Misu je predvodio fra Drago Pranješ, župnik i gvardijan franjevačkog samostana i župe sv. Franje Asiškog u Gučoj Gori. Prigodnu homiliji održao je domaći župnik i gvardijan fra Anto Tomas.

Napominjući da mnogi u patnji, koja je sastavni dio čovjekova života, često bježe u razne ovisnosti, fra Anto je istaknuo da su kršćani pozvani prihvatiti i nositi svoj križ sve do Božje volje. „Sv. Franjo želio je u potpunosti živjeti i doživjeti težinu Kristova života; tražio je rane Isusove da bi osjetio Kristov križ i patnju i dobio je pet rana. Po njegovu primjeru i franjevci su naučili na patnju i križ“, kazao je fra Anto ističući da su to franjevci pokazali kroz 730 godina djelovanja na prostorima Bosne i Hercegovine. „Mi plehanski franjevci želimo dati mogućnost da se te rane ne produbljuju Molimo da u životu znamo razumjeti omjer križa i radosti i po tom omjeru živjeti lijepo i sretno kako je to živio i sv. Franjo. Učimo od Isusa po primjeru sv. Franje kako u potpunosti prihvatiti svoj križ. Pomozimo franjevcima koji žive i koji će živjeti na ovim prostorima da mogu nositi te rane, da se one ne produbljuju“, poručio je među ostalim gvardijan fra Anto.

Na završetku Mise, uz kratki pozdrav, fra Anto Tomas najavio je da je otvorena internetska stranica plehan.net koja će promicati duhovno-kulturni život u Franjevačkom vjersko-kulturnom središtu Plehan i transparentno prikazivati sva nastojanja oko duhovne i materijalne gradnje Plahana.

Posebnost ovogodišnjem blagdanu Rana sv. Franje, koja će se upisati u povijest Plehana zlatnim slovima, uz Misu dalo je potpisivanje Ugovora o nastavku gradnje nove zgrade samostana za franjevce na Plehanu. Ugovor su potpisali, u ime izvođača radova, Anto Jurišić u ime poduzeća Starogradnja d.o.o. iz Odžaka i gvardijan fra Anto u ime investitora. Svojim potpisima izvođači radova su se obvezali u vremenskom roku od 100 radnih dana izvršiti radove gradnje zgrade samostana uključujući pokrivanje. Ugovorom su ovi radovi procijenjeni na vrijednost od 565.391,03 KM, a obveza investitora je da uz pomoć donatora prikupi potrebna sredstva za isplatu ugovora.

O važnosti ovog Ugovora ne samo za Plehan, nego za cjelokupnu društveno-kulturnu sliku u Bosanskoj Posavini, govori prisustvo vrha društveno političkih krugova iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Tako su uz povratnike i raseljene Plehančane te druge Posavljake potpisivanju Ugovora, kao i na samoj Misi nazočili prijatelji Plehana - predstavnici društveno-političkih vlasti: izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Goran Grlić-Radman, ministar vanjskih poslova i europskih integracija u RH, dopredsjednik RS Josip Jerković, zamjenik predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH dr. Dragan Čović, veleposlanik RH u BiH Ivan Sabolić, generalni konzul RH u BiH u Banjoj Luci Zoran Piličić, potom predsjednik Kluba Hrvata u Vijeću Naroda RS Ivo Mijić, načelnik općine Derventa Milorad Simić, predsjednik Općinskog vijeća Derventa Marijan Kljajić, zamjenik župana vukovarsko-srijemskog Josip Dabro, viši savjetnik vukovarsko-srijemskog župana Marinko Beljo, te članovi Odbora za obnovu Franjevačkog vjersko-kulturnog središta Plehan na čelu s predsjednikom Odbora Pavom Zubkom.

U prigodnom govoru gvardijan Tomas zahvalio je Kristu Gospodinu i zagovoru utemeljitelja njihova reda sv. Franji, što su ih učili nositi terete života i sretno i veselo živjeti. Nazočnima je pak poručio: „Kao prijatelji franjevaca, od danas ste vi kon-fratri (su-braća), odnosno oni koji trebaju brinuti o materijalnim dobrima samostana kako bi franjevci na Plehanu nastavili svoju misiju - činiti mir i dobro na što su se i zavjetovali“. Zahvalio je također gospodi Pavi Zubku i Stipi Luciću, rodom s Plehana, čijim je donacijama postavljen kamen u interijeru novoizgrađene crkve, pozivajući sve prijatelje Plehana da, slijedeći njihov primjer, nastave podržavati gradnju Plehana i život franjevaca na Plehanu.

Izvođač radova Anto Jurišić nazočnima je predstavio projekt gradnje novoga samostana i zahvalio na ukazanom povjerenju. U ime Odbora za obnovu franjevačkog vjersko-kulturnog središta Plehan gospodin Pavo Zubak ukazao je na važnost izgradnje samostana te svima koji pomažu njegovu izgradnju zahvalio i istaknuo da svojim pomaganjem šalju poruku Hrvatima u BiH da nisu sami.

Ministar Grlić-Radman zahvalio je franjevcima na svemu što čine za svoj narod. Kazao je da je Hrvatska, moralno i prema Ustavu te kao potpisnica Daytonskog sporazuma, u obvezi pomoći Hrvatima u BiH. Iskazao je svoju radost na dosada učinjenom u obnovi Plehana i izrazio nadu u mogući povratak Hrvata kako na Plehan i u druge krajeve Bosne i Hercegovine odakle su prognani ili izbjegli tijekom nedavnoga rata.

U ime Odbora iz Zagreba gospodin Milan Bešlić darovao je gvardijanu Tomasu kip sv. Leopolda Mandića, djelo akademskog kipara Tomislava Kršanjavija, koji će biti uvršten u plehansku muzejsku zbirku. Kao znak sjećanja na ovaj događaj ministar Grlić – Radman Plehanu je pak darovao kip svetoga Vlahe, zaštitnika Dubrovnika

U ugodnom druženju uz zajednički ručak svoju zahvalu svim nazočnim prijateljima Plehana povratnicu su iskazali i pjevanjem izvornih bosanskih pjesama. (kta/b.l.)



foto