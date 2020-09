Rim, 17. rujan 2020.

Francuski institut «Centre Saint Louis» uz pokroviteljstvo Francuskog Veleposlanstva pri Svetoj Stolici, svake godine dodjeljuje nagradu dvjema izvanrednim doktorskim disertacijama obranjenima na Papinskim sveučilištima u Rimu u području teoloških znanosti, od kojih je jedna napisana na francuskom jeziku, a druga na nekim od četiriju službenih sveučilišnih jezika (talijanskom, engleskom, španjolskom i njemačkom). Time se želi nagraditi ozbiljnost i kvaliteta teološko-filozofskog promišljanja na papinskim sveučilištima, kao i odati počast velikom teologu, isusovcu, kardinalu Henriju de Lubacu.

Ove godine, nagrada je dodijeljena jednom hrvatu vlč. dr. Petru Popoviću, svećeniku Porečke i Pulske biskupije. Vlč. Popović stekao je naslov doktora kanonskog prava na Papinskom sveučilištu Sveti Križ u Rimu obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom: «The juridical domain of natural law. A view from Michel Villey’s and Javier Hervada’s juridical realism within the context of contemporary juridico-philosophical perspectives on the „Law-morality“ intersection» („Pravna domena naravnog zakona: pogled pravnog realizma Michela Villeya i Javiera Hervade na suvremene filozofsko-pravne perspektive sjecišta moralnosti i prava“). Vlč. Popović je tijekom pripreme doktorata (2017.-2019.) obavljao službu asistenta na Fakultetu kanonskog prava na istom Sveučilištu, a od 2019. godine radi kao docent na navedenom Fakultetu, te sudjeluje u izvođenju nastave u predmetima Filozofija prava, Temelji prava u Crkvi, te Deontologija kanonskog prava.

U svojoj disertaciji, vlč. Popović je sustavno prikazao tradiciju pogleda na sjecište moralnosti i prava koja se redovito naziva „tomističkim pravnim realizmom“, propitkujući ujedno mogućnost i granice dijaloga ove tradicije sa suvremenim teoretičarima prava, poput Harta, Dworkina, Raza, Finnisa i Rawlsa. Identificirajući pojam naravnog zakona kao ključnu sastavnicu odnosa moralnosti i prava, vlč. Popović je predstavio načine na koje se može prikazati izravna pravna relevantnost moralnih načela i dobara.

Nagrada je dodijeljena 16. rujna 2020. u prostorijama Francuskog veleposlanstva pri Svetoj Stolici u vili Bonaparte u Rimu. Nagradu je osobno uručio predsjednik komisije za dodjelu nagrade kardinal Paul Poupard zajedno s veleposlanicom Francuske pri Svetoj Stolici Elisabeth Beton Delegue.

Jednoglasnu odluku o dodjeli nagrade vlč. Petru Popoviću donijela je komisija sastavljena od profesora sa papinskih i prestižnih katoličkih sveučilišta:

- Njegova uzoritost kardinal Paul Poupard, Predsjednik Emeritus Papinskog vijeća za kulturu i predsjednik ove komisije.

- P. Serge Thomas Bonino op, Dekan fakulteta Filozofije na Papinskom Sveučilištu Sv. Toma Akvinski i Tajnik međunarodne teološke komisije, Rim.

- P. Michel Fédou sj, Professor Teologije pri Centres Sèvres – isusovačkom fakultetu u Parizu.

- Prof. Denis Moreau, Sveučilišni profesor, Sveučilište u Nantesu, Francuska.

- Prof. Michelina Tenace, Profesorica fundamentalne teologije na Papinskom Sveučilištu Gregoriana, Rim.

- P. Laurent Touze, Profesor na Teološkom fakultetu, Papinsko Sveučilište Sveti Križ, Rim

- Prof. Emanuele Vimercati, Dekan fakulteta Filozofije, Papinsko Lateransko Sveučilište, Rim.

U kategoriji izvanredne doktorske disertacije na francuskom jeziku, nagradu je dobio francuz vlč. Arnauld du Cheyron de Beaumont, s naslovom La part faite au gouvernement français dans le processus actuel de nomination des évêques. Etude des relations juridiques entre la France et le Saint-Siège, obranjenom na Papinskom Sveučilištu Gregoriana.

U svom govoru zahvale prilikom primanja nagrade, vlč. Popović izrazio je zahvalnost organizatorima nagrade i komisiji, kao i Porečkoj i Pulskoj biskupiji na potpori tijekom pripreme doktorata, te Hrvatskom papinskom zavodu Svetog Jeronima u kojem je živio tijekom pripreme i obrane doktorata. Istodobno je najavio skoro objavljivanje preuređenog teksta disertacije za izdavačku kuću Catholic University of America Press.

Vlč. Petar Popović rođen je 27. rujna 1983., u Rijeci od majke Branke r. Jakšić i oca Radomira. Nakon završene Salezijanske klasične gimnazije i Pravnog fakulteta u Rijeci, postaje bogoslovom sjemeništa „Redemptor Mater“ u Puli, a za svećenika Porečke i Pulske biskupije zaređen je po rukama mons. Dražena Kutleše 2015. godine. Autor je znanstvenih članaka objavljenih u eminentnim hrvatskim i stranim znanstvenim časopisima poput Bogoslovske smotre, Ius Canonicum, Ius Ecclesiae, Anthropotes, Nova et Vetera i Persona Y Derecho, s temamaiz područja teoretske i primijenjene filozofije prava na hrvatskom i engleskom jeziku.Dr. Popović izvrsno se služi trima jezicima, talijanskim, engleskim i španjolskim. (kta/m.u.)



