Solin, 17. rujan 2020.

Državni tajnik Svete Stolice zaredio je, 16. rujna 2020. u Solinu apostolskog nuncija u Bjelorusiji Antu Jozića za biskupa te je tom prilikom odgovarao na pitanja novinara

Na pitanje što očekuje od mons. Jozića kao apostolskog nuncija, kardinal Parolin je rekao kako očekuje „da će moći izvršiti svoju dužnost – dužnost svakog nuncija: učvrstiti veze između Svete Stolice i države, raditi s lokalnom Crkvom, biti agent mira i pomirenja unutar društva. To je jedan od glavnih zadataka apostolskog nuncija.“ Dodao je kako misli „da je trenutna situacija u Bjelorusiji takva da trebamo takvu prisutnost, prisutnost Svetog Oca, prisutnost Katoličke Crkve u osobi koja može smiriti ovu atmosferu i klimu“.

Kardinal se potom osvrnuo na odnose Svete Stolice i Hrvatske. „Baš sam jučer s premijerom vrednovao naše odnose i zaključili smo da su vrlo vrlo dobri. Zadovoljni smo. Naravno, svi ovi događaji, kao ovaj moj posjet, prilika su za daljnje unaprjeđivanje odnosa, ali reći ću da su dobri. Vrlo su dobri“, ustvrdio je.

O završetku procesa kanonizacije bl. Alojzija Stepinca kardinal Parolin odgovorio je kako će to biti „u Božje vrijeme, u Božje vrijeme, u Božje vrijeme – mislim da je to jedini odgovor koji mogu dati: u Božje vrijeme. Ali molimo se, molimo za to, molimo i možda i on moli jer je već blaženik.“ (kta/ika)