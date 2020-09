Mostar, 14. rujan 2020.

U večernjim satima u nedjelju, 13. rujna 2020. u Mostaru, uoči blagdana Uzvišenja svetog Križa kada biskup Petar Palić preuzima službu biskupa mostarsko-duvanjskog i apostolskog upravitelja trebinjsko-mrkanskog od dotadašnjeg upravitelja mons. Ratka Perića, upriličen je blagoslov Biskupijskog kulturnog centra. Uslijedila je svečana akademije uoči ustoličenja biskupa Palića te predstavljanje knjige biskupa Perića pod nazivom „Pođite i propovijedajte“. Ova akademije bila je ujedno izraz zahvalnosti biskupu Periću.

Prije blagoslova biskupi Perić i Palić upriličili su u zgradi Biskupskog ordinarijata prigodno primanje za braću u biskupskoj službi na koje su se odazvali: apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini mons. Luigi Pezzuto, članovi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine na čelu s nadbiskupom metropolitom vrhbosanskim kardinalom Vinkom Puljićem, osam članova Hrvatske biskupske konferencije na čelu s predsjednikom mons. Želimirom Puljićem, zatim apostolski upravitelj Prizrenske biskupije mons. Dode Gjergji iz koje potječe mons. Palić te oba biskupa iz Crne Gore, a tijekom večeri pridružio im se i nadbiskup metropolit beogradski mons. Stanislav Hočevar. Katoličkim biskupima pridružio se kasnije i episkop zahumsko – hercegovački i primorski Dimitrije, a pisanu čestitku uputio je muftija mostarski Salem ef Dedović.

Prije samog blagoslova o novom Biskupijskom kulturnom centru, koji se nalazi preko puta katedrale pokraj biskupske rezidencije, govorio je profesor Antonio Toni Šarac koji je na početku istaknuo da „Katolička Crkva u Hercegovini, institucionalno uobličena u svojim dvjema biskupijama – Mostarsko-duvanjskoj i već tisuću godina živoj Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji - svjesna svoga kršćanskoga poslanja i povijesne odgovornosti, nastoji svoje naviještanje učiniti djelotvornijim ne samo kada je riječ o jezgri kršćanske vjere, nego i u cjelokupnu uljudbenu životu u povjerenoj joj sredini“. „U želji da taj posao danas u punom smislu ostvari, Biskupija je uspjela ponovo otkupiti svoje, nakon Drugoga svjetskog rata nacionalizirane gospodarske zgrade uz biskupski dvor u Mostaru. Bio je to uistinu povijesni korak koji je omogućio ostvarenje velike zamisli: izgradnju moderna biskupijskog centra, primjerena potrebama poslanja Crkve u Hercegovini. Tako je ova ustanova, dekretom biskupa Pavla Žanića, službeno utemeljena 27. listopada 1989. kako bi se u sklopu tadašnjega Centra za vjersko-kulturnu djelatnost Biskupije izgradio prostor koji bi odgovarao umjetničkom blagu što ga Biskupija posjeduje“, kazao je profesor Šarac ističući da je projekt ovoga zdanja 1990. godine izradio arhitekt novoga doba, akademik prof. Zlatko Ugljen te da je projekt započet u vrijeme biskupa mons. Pavla Žanića i nastavljen nakon rata u vrijeme biskupa Perića. „Završetkom radova, Biskupijski centar sada pod svoj krov prima biskupijsku centralnu knjižnicu, centralni arhiv, muzejsku riznicu i zbirku umjetnina koja nosi ime Galerija prijateljstva“, kazao je profesor Šarac.

Potom je biskup Perić predvodio liturgijski obred blagoslova Biskupijskog kulturnog centra.

Nakon blagoslova uslijedila je svečana akademije u dvorani ovog Centra u koju je pjesmom uveo akademski zbor „Pro musica“ pod ravnanjem maestra don Draga Filipovića. Program je moderirao teolog gospodin Viktor Zubac. Riječi pozdrava svima uputio je generalni vikar don Željko Majić koji je podsjetio da su okružnicom od 1. rujna 2020. pozvani „svi svećenici, redovnici, redovnice i bogoljubni narod Crkve u Hercegovini da se u svim našim crkvama, 13. rujna, na 24. nedjelju kroz godinu, u sv. Misama upućuju zahvalne molitve Bogu za sve dobro koje je u ovoj mjesnoj Crkvi učinio po djelovanju biskupa Ratka i molimo Trojedinoga Boga, po zagovoru naše nebeske Majke u milosti, kojoj je posvećena mostarska katedrala, njezina zaručnika sv. Josipa, zaštitnika Mostarsko-duvanjske biskupije, i sv. Mihovila arkanđela, zaštitnika Trebinjsko-mrkanske biskupije, za blagoslovljen hod Crkve u Hercegovini pod vodstvom novoga pastira Petra“. „I, evo, nas na izmaku ovoga zahvalna dana – Dana Gospodnjega u ovoj svečanoj dvorani, prije koju minutu blagoslovljena novoizgrađena Biskupijskoga kulturnoga centra, da i na ovaj ljudski i akademski način izrazimo zahvalnost Bogu za našega biskupa Ratka koji se srcem i umom, tijelom i duhom posvetio djelu za koje ga je Gospodin pozvao – sav svoj život poklonio ovoj mjesnoj Crkvi hercegovačkoj. Kroz punu 51 godinu svećeništva biskup je Ratko s nama bio svećenik i brat, a od toga kroz 28 godina biskupstva, pastir i otac“, kazao je don Željko koji je poželio iskrenu dobrodošlicu novom biskupu Paliću. „Dobro došli u našu, a od sada i Vašu Hercegovinu. Bogoljubni narod ove mjesne Crkve, predvođen svojim svećenicima i praćen blagoslovljenim molitvama i žrtvama brojnoga redovništva, prima Vas otvorena srca; primamo Vas puni pouzdanja da će pod Vašim vodstvom ova naša biskupijska zajednica utvrđena u vjeri i zalijevana žrtvom, znojem i krvlju tolikih svjedoka vjere, Vaših časnih prethodnika i tolikoga broja svećenika, redovnika, redovnica i vjernika, iz dana u dan sve više rasti u kršćanskom život“, rekao je don Željko te poimence pozdravio sve nazočne biskupe i njihove delegate, svećenike, redovnike i redovnice te sve predstavnike političkog i društvenog života.

Potom se nazočnima obratio nadbiskup Marin Barišić, metropolit Splitsko-makarske metropolije u kojoj je od 2018. godine djelovalo biskup Palić. Napomenuvši da je nakon „28 plodnih i blagoslovljenih godina pastirske službe“ prispjelo vrijeme ulaska u mirovinu biskupa Perića, nadbiskup Barišić kazao je da su njih dvojica susjedi povezani dugom granicom kao i da njihove biskupije još više uvezuje dobar dio vjernika koji žive s jedne i druge strane. „Čovjek si od riječi. Ne samo one materinske i očinske iz Rotimlje, nego prije svega i još više one iz Neuma, po polaganju ruku – biskupskom ređenju 14. rujna 1992.“, kazao je nadbiskup Barišić pojašnjavajući da Neum Jahve upravo znači riječ, besjeda Gospodnja. „Tvoja glasna i jasna, bliza i razumljiva, duhovna i duhovita, izgovorena riječ u govorima, razgovorima, odgovorima, propovijedima, duhovnim vježbama, zapisana u člancima, knjigama i raspravama uvijek je bila u službi Riječi Božje – Neum Jahve. Tvoja izgovorena i napisana riječ oslikava cjelovita, ustrajna, odlučna i čvrsta biskupa Ratka. Pa i polemična riječ, bez okolišanja i zavijutaka, prožeta istinoljubivošću predstavlja čovjeka koji ljubi svoju Crkvu i svoj narod, svakog čovjeka u ekumenskoj širini i dijaloškoj otvorenosti. Rijetko je susresti ordinarija koji je, uza svu složenost pastirske službe, održao toliko brojne duhovne vježbe posvuda, svim uzrastima i kategorijama, i objavio tolike knjige“, kazao je nadbiskup Barišić izražavajući nadu da biskupu Periću riječ neće utihnuti. „Hvala ti na svjedočenju Riječi i primjeru čovjeka od riječi. Neka tvoja riječ i dalje trči - plovi, bez zavijutaka, u službu neum – Jahve, do oka, uha srca ljudi”, poželio je nadbiskup Barišić biskupu Periću. Potom je uputio čestitku biskupu Petru Paliću. „A Ti, brate Petre, susjed bio i ostao. Ti, koji si na Njegovu riječ, poput galilejskog ribara Petra, bacao mreže trootočke biskupije, ne zaboravi da se i na Neretvi riba lovi“, kazao je nadbiskup Barišić podsjećajući biskupa Petra da je kao biskup u Mostaru pozvan riječju Gospodnjom loviti – „izvlačati, spašavati, dati ruku, riječ, smisao života ljudima”.

Generalni vikar Hvarske biskupije mons. Stanko Jerčić u svom se oproštaju od dosadašnjeg dijecezanskog biskupa Palića, koji ostaje apostolski upravitelj Hvarske biskupije, prisjetio pojedinih zgoda tijekom njegova djelovanja od travnja 2018. godine do odlaska u Mostar.

Nazočnima se obratio i episkop Dimitrije te kazao da je prije dvije godine preuzeo upravljanje Zahumsko-hercegovačkom biskupijom. Prisjetio se svoga rukopoloženja – hirotonisanja za episkopa i tada nazočnog biskupa Perića koji mu je tom prigodom poželio da mu, kao i na početku episkopske službe, kažu i na kraju: aksios (Άξιος) - dostojan. To je ponovio i biskupu Periću na kraju njegove službe - dostojan. Izrazio je također riječi dobrodošlice biskupu Paliću i poželio da njegova služba bude na blagoslov njemu povjerenim biskupijama, gradu Mostaru, Hercegovini i cijelome svijetu.

U ime svih predstavnika vlasti prigodnu riječi zahvale biskupu Periću i čestiku biskupu Paliću uputio je predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. Nevenko Herceg. Zahvalio je biskupu Periću što je znao odgovoriti brojnim izazovima dodajući da su predstavnici hrvatskoga naroda uvijek bili uz Crkvu. Također je poželio dobrodošlicu biskupu Paliću ističući da se ljude prepoznaju po tome kako su nosili svoje životne križeve.

Nakon toga predstavljena je nova knjiga biskupa Ratka Perića pod nazivom“Pođite i propovijedajte”. O knjizi je govorio prof. dr. don Božo Goluža „U ovoj knjizi koju čitatelj ima u rukama biskup Ratko, odgovarajući na Isusov poziv: Pođite i propovijedajte (usp. Mk 16,15), donosi homilije izgovorene u raznim prilikama i na raznim mjestima, uglavnom izvan Hercegovine, a i ona jedna, izrečena na stolačkoj Radimlji, odnosi se na Bleiburg. Zbirka se sastoji od sedam poglavlja: O Bogu i daru života; O Isusovoj Majci; O Isusovim suvremenicima; O Isusovim mučenicima; O svetim krjeposnicima; Na putu svetosti; O svećeničkom zvanju. Osim ostale biskupove spisateljske djelatnosti, samo u izdanju Crkve na kamenu ovo je njegova 27. knjiga otkako je imenovan biskupom prije 28 godina. Već sâm broj objavljenih knjiga u našoj izdavačkoj kući, otkriva o kakvu je piscu i peru riječ… Bog je piscu dao svoje talente, a on ih je neumornim radom iskorištavao Stvoritelju na slavu i u Crkvi na kamenu i u Crkvi u svijetu na dobro čitatelja. Osim upućenosti u razne teološke znanosti, pogotovo one koje je svojedobno predavao, uočljiva je njegova pravovjernost i crkvenost“, kazao je don Božo ističući da „oni koji se odluče pročitati ovu zbirku od 50-ak homilija, a ne možemo ih ne preporučiti, zasigurno će se moći susresti s raznim novim spoznajama, a nadasve svojoj duši mogu pribaviti poželjan mir, jer se u svakoj propovijedi osjeća Božja blizina“.

Na kraju se prisutnima obratio biskup Perić. „Subjektivan čovjek ne može dati o sebi objektivna suda. Nesavršen, kakav već jest, može se samo zapetljavati u svoje sebeljubive subjektivnosti i samopreporuke koje ga ne preporučuju nego samo ispada još nesavršeniji. Uz ovu ogradu, govorim o ovoj knjizi Pođite i propovijedajte, uvjeren da je samo onaj prokušan i vrijedan preporuke koga Gospodin preporučuje (2 Kor 10,18). Još od bogoslovno-studentskih klupa, potom od mladomisničkih dana te napose od prvih poziva za održavanjem duhovnih vježbi od 1974. nadalje oslanjao sam se na pavlovske teme iz Djela Apostolskih i iz njegovih Poslanica (njegovo čudesno obraćenje, velike patnje podnesene za Krista, nezamjenjiva uloga Duha, propovijedanje Božjega Kraljevstva bilo zgodno ili nezgodno, briga za sve Crkve…)“, kazao je biskup Perić. „Bogu sam Ocu sinovski zahvalan da sam od prvih svećeničkih godina prihvaćao pozive da propovijedam bez obzira kako su me drugi slušali, i odazivao se kolegama svećenicima na posebne svetkovine i za duhovne obnove. I možda je rijetko koja nedjelja promaknula a da nisam propovijedao i u Trebinju (1971.-74.), i u Sarajevu (1974.-79.), i u Rimu (1980.-1992.), i u Mostaru (1992.-2020.), pogotovo ako bih broj poravnao propovijedima prigodom binacija i trinacija. Zahvalan sam Duhu Svetomu i prvim svojim suradnicima s Ordinarijata i iz Crkve na kamenu iz svakoga perioda, za svežanj knjiga duhovnih vježbi, među kojima su i dvije pavlovske: Savle, brate, progledaj! I: Znamenita imena iz apostolskih vremena. Zapravo sve su te publikacije usredotočene na Isusa Krista, jedinoga Spasitelja svega čovječanstva, Židovima sablazan, Grcima ludost, a kršćanima, i Židovima i Grcima, Božja snaga i Božja mudrost“, rekao je biskup Perić. „Zahvalan sam Bogu da mi je sve do sada dao mogućnost i čitanja i pisanja na kompjutoru kada se u ovoj dobi očinji vid svakoga dana vidno i rapidno troši. Zahvalan sam kolegama biskupima na pozivima ili na blagoslovu da u njihovim katedralama ili dijecezanskim svetištima predvodim sv. Misu i izgovorim prigodnu propovijed“, poručio je biskup Perić. (kta)