Svilaj, 13. rujan 2020.

Blagdan Imena Marijina proslavljen je u četvrtak, 12. rujna 2020. u istoimenoj župi u Svilaju pokraj Odžaka u Bosanskoj Posavini. Misno slavlje predvodio je fra Mirko Flipović, župnik u Žeravcu. Suslavilo je 17 svećenika među kojima domaći župnik fra Mladen Jozić i doborski dekan preč. Jakov Filipović. Slavlje je pjevanjem uveličao župni zbor predvođen s. Annom Alberti.

U prigodnoj homiliji fra Mirko je pojasnio kako je papa Inocent XI. uvrstio ovaj blagdan, koji se slavi u čast imena Blažene Djevice Mariji, u Opći rimski kalendar 1684. godine u znak zahvalnosti i u spomen na pobjedu od Turaka u bitci kod Beča 1683. Uspoređujući ovo današnju situaciju u Europi s tadašnjom ustvrdio je kako je tada među kršćanima bilo puno više vjere nego danas. Potkrijepio je to činjenicom kako se danas sve više gube kršćanske vrijednosti, koje su temelji europske civilizacije, napose jer je sve manje povjerenja u Boga. „Molimo danas po zagovoru velikog imena Marijina, neka nas Gospodin spasi najprije od nas samih, od ispraznosti, besciljnosti, uzaludnog života, od mržnje, oholosti, uznositosti, od nevjere...“, Naša snaga neka raste pod zaštitom velikog imena Marijina koja je bila obična mala jednostavna žena, djevojka, ali je dospjela do vrhunaca Božje ljubavi. Njezina malenost uzdigla ju je do Boje veličine zato je molimo da nam svojom molitvom pomogne u svakodnevnom životu. „poručio je na kraju fra Mirko.

Čestitajući župljanima patron župa župnik fra Mladen iskazao je svoju radost što su u tako velikom broju sudjelovali na slavlju. Zahvalio je i predstavnicima lokalnih društveno-političkih vlasti koji su također sudjelovali na slavlju i što konkretno pomažu život ove župne zajednice.

Fra Joso Oršolić svim je vjernicima podijelio krunice, koje su izradili župljani njegove prijašnje župe u Srebrenici, zamolivši nazočne da mole za to malo stado povratnika, njih tridesetak koji žive u Srebrenici. (kta/b.l.)

foto