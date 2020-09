Sućuraj, 12. rujan 2020.

Na dan smrti pokojnog bosanskog franjevca fra Augustina Tomasa, koji je 9, kolovoza 2020. preminuo u Domu za stare i nemoćne „Sv. Kristofor“ u Novoj Biloj u BiH, u srijedu, 9. rujna u župi Sućuraj na otoku Hvaru okupilo se devet svećenika Hvarskog dekanata. Koncelebrirano Misno slavlje predvodio je generalni vikar Hvarske biskupije i župnik Jelse don Stanko Jeerčić, a koncelebrirao je i hvarski dekan don Toni Plenković. U Misnom slavlju sudjelovao je veći broj župljana župe Sućuraj, među kojima je bio i načelnik Ivan Slavić. Liturgijsko pjevanje predvodio je ženski župni zbor. Sve je pozdravio župnik Sućurja fra Stipo Marčinković.

Don Stanko je na počeku Misnog slavlja napomenuo kako su svećenici Hvarskog dekanata namjeravali pohoditi fra Augustina u spomenutom Domu, i to mu telefonski priopćili, a on je u međuvremenu otišao onamo kamo ga je Gospodin pozvao, u novi Jeruzalem. „Sad ga posjećujemo u Euharistiji, moleći za njega i moleći se njemu, jer vjerujemo da se on nalazi pred licem Gospodnjim i da se, logistički rečeno, i dalje za sve nas zauzima“, rekao je don Stanko. Istaknuo kako prije 25 godina „fra Augustin svoju lađu nije ostavio nego ju je našao na otoku Hvaru. Svih tih godina predano je pastorizirao. Po uzoru na svog imenjaka sv. Augstina, naučitelja vjere, učio je vjeri i svjedočio vjeru i vjernost u župama Sućuraj, Bogomolje i Gdinj i na cijelom otoku Hvaru, ugradiši se u Crkvu otoka Hvara svim srcem, svom dušom i svim predanjem“.

U svom nagovoru don Stanko je, između ostaloga, istaknuo svoju radost i zahvalnost što su franjevci Bosne Srebrene od 1990. godine prihvatili pastoriziranje župa Sućuraj, a potom i Bogomolje i Gdinj. Podsjetio je kako su oni,“ uz stoljećima nazočne dominikance u Starom Gradu i Bolu te isto tako splitsko-sinjske franjevce Presvetoga Otkupitelja u Sumartinu, zadarske franjevce sv. Jeronima u Hvaru i konventualce na Visu, četvrta franjevačka provincija koja je svojim djelovanjem obogatila i vjerno obogaćuje Hvarsku biskupiju“. „Kad sam upoznao bosanske franjevce, osobito fra Augustina, bio sam oduševljen, osjećajući koliko su se doista inkorporirali u Hvarsku biskupiju. Bili su i ostali su prisutni po cijelom otoku. Uvijek sam se divio kako su naši fratri iz Sućurja, a od milja ih zovemo 'istočni oci', svih ovih godina dolazili na sva naša slavlja i dekanatske sastanke, iako je Jelsa daleko od Sućurja pedesetak, Stari Grad šezdesetak, a Hvar čak osamdesetak kilometara, a cesta je vrlo loša i neugodna. Divio sam se takvoj njihovoj upornosti, ljubavi, odanosti i predanju. Uz to, fra Augustin nam je kao dotu donio svog brata, sada pokojnog fra Vinka Vicu, a fra Stipo svog brata fra Juru. Sve je to daleko više od samog formalnog vođenja župa. Radovao sam se kako ćemo svi zajedno otići posjetiti fra Augustina u Novoj Biloj. Ali, on nas je preduhitrio i na Božji poziv prije mjesec dana preselio se kod Gospodina. No, s tim nam je zapravo skratio put da ga možemo posjećivat svakodnevno ga se spominjući u svojim molitvama i u ovoj Euharistiji. Odmah po dolasku na Hvar usvojili smo ga kao svoga. On je bio i ostao dio nas. Osobito se sjećam fra Augustina na svim našim hodočašćima Gospinim svetištima diljem svijeta. Neka ga Gospodin blagoslovi i nagradi za svu njegovu prisutnost među nama, na otoku Hvaru i u Hvarskoj biskupiji“, rekao je don Stanko te istaknuo kako je Bog onaj koji nas ne optužuje i ne osuđuje, nego opravdava. Uz to, Isus nam je poučio kako u njegova Oca ima mnogo stanova za nas. „Stoga vjerujemo da je Gospodin s ljubavlju dočekao našega fra Augustina i darovao mu pripremljeni stan. Također vjerujemo da fra Augustin nastavlja pred licem Božjim opravdavati nas i zagovarati nas. Zato Vam preporučujem da molite za svog župnika fra Augustina, ali i da se molite fra Augustinu“, rekao je don Stanko. (kta)



foto