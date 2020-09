Vatikan, 11. rujan 2020.

Papa Franjo primio je, 10. rujna 2020. u privatnu audijenciju predsjednika Vijeća biskupskih konferencija zemalja Europske unije (COMECE) kardinala Jean-Claudea Hollericha, izvijestio je Tiskovni ured Svete Stolice.

Premda nisu objavljene pojedinosti razgovora, promatrači ocjenjuju da su Papa i predsjednik COMECE-a razmatrali europsku odgovornost za izbjeglice, dan nakon velikoga požara u izbjegličkom logoru Moria na grčkom otoku Lesbosu. Kardinal Hollerich prethodnoga je dana, naime, uputio žurni apel za pomoć izbjeglicama, u kojem je između ostaloga jasno osudio i nacionalne egoizme u odnosu na pandemiju koronavirusa. Kardinal Hollerich je isusovac kao i papa Franjo, član je više vatikanskih dikasterija a pozvan je i na sudjelovanje na biskupskoj sinodi o Amazoniji protekloga listopada.

Ne navodeći pojedinosti susreta, Tiskovni ured Svete Stolice također je izvijestio da je Papa ovog četvrtka primio i novoga augsburškoga biskupa Betrama Meiera, prefekta Kongregacije za nauk vjere kardinala Luisa Francisca Ladariju Ferrera i umirovljenoga madridskoga nadbiskupa kardinala Antonija Maríju Rouco Varelu.

Biskupu Meieru bio je to nastupni posjet, premda je imenovan biskupom još u siječnju. Zbog pandemije ređen je tek početkom lipnja, no Biskupijom Augsburg upravlja već od kraja ožujka kao apostolski administrator. Mons. Meier od 1996. do 2002. vodio je njemački odjel Državnoga tajništva Svete Stolice. (kta/ika)