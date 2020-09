Vatikan, 11. rujan 2020.

Granice mogu postati „prozori“, prostori uzajamnoga poznavanja, međusobnoga obogaćivanja, zajedništva u različitosti – istaknuo je papa Franjo primivši, 10. rujna 2020. u audijenciju sudionike europskoga projekta pod naslovom „Snapshots from the Borders“ (Glasovi i iskustva s granicā).

Svrha je projekta, koji je Papa nazvao dalekovidnim, promicati bolje razumijevanje migracija, koje će pomoći europskim društvima dati ljudskiji i usklađeniji odgovor na izazove suvremenih migracija. Sadašnje je stanje migracija slojevito i često ima dramatične posljedice – istaknuo je Papa te primijetio da valja bolje proučiti opće međuovisnosti koje određuju migracijske tokove. Osim toga, izazovi su raznoliki i pozivaju na sudjelovanje sve ljude. Nitko ne može ostati ravnodušan na ljudske tragedije koje se i dalje događaju na više strana svijeta, kao, primjerice, na Mediteranu, moru koje je granično, ali je ono – istaknuo je Papa – također mjesto susreta kulturā.

Spomenuvši susret s biskupima mediteranskoga područja, održan u veljači ove godine u Bariju, Papa je ponovno istaknuo da je u raznim društvenim sredinama raširen osjećaj ravnodušja, pa čak i odbijanja u odnosu one koji bježe od rata ili ostavljaju svoju zemlju tražeći život dostojan čovjeka. Međunarodna se zajednica zaustavila na vojnim intervencijama, dok bi trebala – napomenuo je – ustanoviti institucije koje svima jamče jednake mogućnosti, kao i mjesta na kojima bi građani imali mogućnosti brinuti se o općem dobru. Prihvat i dostojna integracija dijelovi su procesa koji nije lagan; ipak, nezamislivo je suočiti se s njim podižući zidove – istaknuo je Papa.

Očito je da su za rješavanje tih izazova prijeko potrebne konkretna solidarnost i zajednička odgovornost, i to na nacionalnoj i međunarodnoj razini – primijetio je te podsjetio da je i pandemija koronavirusa istaknula našu međuovisnost. Svi smo povezani jedni s drugima, u dobru i u zlu.

Bitno je također staviti u središte osobe, njihova lica, njihove životne priče. Zbog toga su – prema Papinim riječima – važni projekti koji nastoje predložiti drugačije pristupe, nadahnute kulturom susreta koja je dio puta prema novom humanizmu koji – kako je rekao – ne shvaćam samo kao životnu filozofiju, nego kao duhovnost, kao stil ponašanja.

Zahvaljujući stalnim prigodama za susret, stanovnici gradova i područja uz granicu, kao i čitava društva, zajednice, Crkve, pozvani su biti glavni sudionici te promjene. Granice, koje se oduvijek smatra preprekama koje razdvajaju, mogu, naprotiv, postati „prozori“, prostori uzajamnoga poznavanja, međusobnoga obogaćivanja, zajedništva u različitosti; mjesta na kojima se pronalaze modeli za nadvladavanje teškoća s kojima se autohtone zajednice susreću po dolasku pridošlica – istaknuo je papa Franjo te na kraju ohrabrio sudionike projekta da nastave zajedno raditi u svrhu kulture susreta i solidarnosti.

"Snapshots from the borders - Small towns facing the global challenges of Agenda 2030" (Glasovi i iskustva s granicā) europski je trogodišnji projekt, koji financira Europska komisija, s više od 4,5 milijuna eura. Projekt obuhvaća 19 teritorija, među kojima je Bosna i Hercegovina, a još je 15 zemalja na razne načine uključeno u njegove aktivnosti. Među njima je i Hrvatska.

Opća je svrha projekta jačanje svijesti, poznavanja i kritičkoga razumijevanja opće međuovisnosti i uzroka migracijskih tokova, kako bi se postigli ciljevi održivoga razvoja. Specifični je pak cilj inicijative poduprijeti koordinaciju među europskim graničnim gradovima koji su uključeni u migracijske tokove, kako bi se promicala dosljednost politikā na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini. Među glavnim aktivnostima spomenimo kampanje, seminare, lokalne događaje, posjete i razmjenu dobrih iskustava, te stvaranje „Mreže graničnih gradova“. (kta/rv)