Nairobi, 11. rujan 2020.

U izjavi koju je na svojoj Internet stranici prenijela Udruga članova biskupskih konferencija Istočne Afrike (AMECEA), kenijski su biskupi istaknuli da je dobrovoljni prekid trudnoće „zlo“ te su ujedno izrazili svoju zabrinutost zbog nacrta zakona o reproduktivnom zdravlju, čija je prvotna namjera, iako možda skrivena, uvesti u zemlju pobačaj na zahtjev.

Ne možemo očekivati da Bog bude s nama – napisali su kenijski biskupi – kada dopuštamo da zlo pojedinaca vodi do ozakonjenja ubijanja naše djece i prije nego se rode. Kenijska biskupska konferencija također je istaknula da je odobravanje pobačaja protivno samom Ustavu države budući da zemlja „vjeruje u svetost života i dostojanstvo čovjeka“; stoga je krajnje zabrinjavajuće to što se nekim organizacijama dopušta promicati ideologije koje to isto dostojanstvo ponižavaju u ime slobode izbora.

Biskupi su se potom obratili i roditeljima te ih podsjetili na njihovu prvotnu odgovornost, odnosno prenošenje zdravih etičkih načela na svoju djecu posvećujući im dovoljno vremena. Roditeljstvo je – kako stoji u izjavi – najveće ulaganje koje roditelj može učiniti te zahtijeva vještine, napor, zauzimanje i strpljenje. Stoga je moralna dužnost obitelji preuzeti potpunu odgovornost za odgoj svoje djece u krjepostima i etici, posebice kada je riječ o spolnom odgoju“.

Na kraju, biskupi su osudili „agresivni plan protiv obitelji“ kao i „rodnu ideologiju“ koju su diljem zemlje proširile neke organizacije, a koji su u suprotnosti s učenjima koje donosi evanđelje. (kta/rv)