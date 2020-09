Sarajevo, 10. rujan 2020.

U utorak, 8. rujna 2020. u sarajevskoj prvostolnici obilježen je spomen na prvog vrhbosanskog nadbiskupa Slugu Božjega dr. Josipa Stadlera.

Na molitvu Krunice i večernje euharistijsko slavlje okupile su se sestre Služavke Maloga Isusa i vjernici sarajevskih župa. Euharistijsko je slavlje predslavio katedralni župnik preč. Mato Majić.

Na početku Misnog slavlja župnik je podsjetio da je kao i svakog osmog u mjesecu nakana Misnog slavlja za proglašenje blaženim sluge Božjeg Josipa Stadlera. Usmjerio pogled vjernika na najdivniju žene – Blaženu Djevicu Mariju, koju je nadasve štovao prvi Vrhbosanski nadbiskup sluga Božji dr. Josip Stadler.

U prigodnoj propovijedi župnik se osvrnuo na Marijinu i Stadlerovu vjeru, te istaknuo životni primjer sluge Božjega nadbiskupa Stadlera koji je poput Marije bio ne samo slušatelj Božje Riječi nego i vršitelj. Kazao je kako je Stadlerova životna hrana bila vršenje Volje Božje, upravo onako kako nas je učio Isus i kako je činila njegova majka Marija. Stoga je župnik napomenuo da se u trenucima kada mislimo da je naš naum bolji od Božjega, ustvari udaljavamo i samo sebi donosimo nemir i tugu. Progovorio je zatim o Marijinom majčinstvu za koje reče da je kao neka vrsta „ljestava“ koje spajaju nebo i zemlju, te istaknuo da je po Mariji Bog sišao k nama, a po njoj i mi uzlazimo k Bogu. Kazao je kako Krist želi da i mi postanemo kao Marija, da cijelog života slijedimo Isusa u stopu. Na koncu propovijedi župnik je progovorio o Sluzi Božjem nadbiskupu Stadleru kojega je Bog postavio pastirom Vrhbosanske nadbiskupije u teškim vremenima, a on se odazvao vjerom i ljubavlju. Svojim je svjedočanstvom vjere i ljubavi postao „Otac sirotinje“. Stoga je župnik potaknuo sve da se po Stadlerovu primjeru odvaže biti nekome brat ili sestra, biti ljubav onomu koji je gladan i žedan ljubavi. To je bio Stadlerov put, a to može biti i put svakoga tko se odvaži ići tim putem ljubavi.

Po završetku popričesne molitve, okupljeni oko groba sl. Božjega Stadlera, pod vodstvom preč. Majića izmolili su molitvu na nakanu proglašenja blaženim nadbiskupa Stadlera. (kta)



