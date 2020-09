Rim, 10. rujan 2020.

Predsjednik Vijeća biskupskih konferencija zemalja Europske unije (COMECE) kardinal Jean-Claude Hollerich pozvao je zemlje članice Europske unije da napokon preuzmu odgovornost za migrante i izbjeglice u Sredozemlju, prenosi Vatican News.

U razgovoru za Radio Vatikan u srijedu, 9. rujna 2020. luksemburški nadbiskup izrazio je solidarnost sa žrtvama velikoga požara u izbjegličkom kampu na grčkom otoku Lesbos te poručio da sve zemlje koje su javno najavile da će primiti djecu i bolesne iz kampa neka to sada konačno i učine.

Nije izgorio samo izbjeglički kamp nego i nade tolikih ljudi, upozorio je kardinal Hollerich. „Nestala je humanost Europe, tradicija humanizma, kršćanstva… Mislim da mnoge države slušaju radikalnu desnicu koja ne želi primati izbjeglice, a to Europu vodi u nehumanost, gubimo smisao za čovještvo”, upozorio je kardinal Hollerich.

Predsjednik COMECE-a zahvalan je što je EU u prvim reakcijama na požar koji je ujutro 9. rujna izbio u izbjegličkom kampu i izvan njega obećala pomoć grčkoj vladi i žrtvama, naprimjer preseljenjem. „No, mislim da to više nije dovoljno. Moramo preuzeti suodgovornost kao ljudi da s riječi pređemo na djela. Sve zemlje koje su proteklih tjedana i mjeseci obećale primiti izbjeglice iz Morie neka to napokon i učine”, poručio je kardinal.

To je obveza i Crkve, istaknuo je kardinal Hollerich, spomenuvši ekumensku Zajednicu sv. Egidija koja je u dogovoru s vlastima u Rimu uspjela humanitarnim koridorima dovesti izbjeglice u Italiju. „Ako siromašna Italija uspijeva primiti sve te ljude, ne razumijem zašto zemlje mnogo manje pogođene pandemijom koronavirusa ne mogu dati svoj humanitarni prilog”, rekao je kardinal.

Luksemburški nadbiskup godine 2019. i sam je pohodio kamp Moria i primijetio da su tamo sklonjeni ljudi izgubili svaku nadu; „očajni su, više ne znaju što činiti”. Na kraju toga posjeta kardinal je primio dvije izbjegličke obitelji u svoj biskupski dom, posvjedočivši da su „bili presretni ponovno moći normalno živjeti”, osobito djeca koja nisu nikada bila u mogućnosti ići u školu. Sada imaju nadu za život, istaknuo je kardinal Hollerich i poručio: „Moramo tim ljudima dati nadu”.

Kardinal Hollerich opetovano posljednjih mjeseci od europskih država zahtijeva više solidarnosti i političko rješenje za izbjeglice. Kako će se postupati prema izbjeglicama načelno je stvar politike, no prema svakom čovjeku treba ljudski postupati i kada to nije slučaj, Crkva na to mora upozoriti, istaknuo je predsjednik COMECE-a: „Ne možemo se hvaliti uzvišenim europskim vrednotama i odreći ih se čim su u suprotnosti našim nacionalnim interesima”. (kta/ika)