Manila, 10. rujan 2020.

U sklopu kampanje u Vremenu stvorenoga svećenici, redovnice, laici, osobito mladi sadili su stabla diljem cijele Biskupije Tagbilaran, prenosi Vatican News.

Mjesni biskup Alberto Uy istaknuo je da im je cilj naučiti mlade da vole stvoreno i brinu se za okoliš. Bila je to jedna od mnogih inicijativa filipinske Crkve u sklopu Vremena stvorenoga koje je počelo 1. rujna Svjetskim danom molitve za stvoreno i traje do 4. listopada, blagdana sv. Franje Asiškoga, s time da je na Filipinima Crkva produžila to razdoblje do 11. listopada. U kamapanji sudjeluje više od 70 crkava i organizacija, a najmanje 100 volontera iz svake župe Tagbilarana posadilo je 10 stabala u svojoj blizini, po dvorištima ili posebno određenim mjestima.

Prema podacima Global Forest Watch (GFW), organizacije koja prati šume u gotovo realnom vremenu, Filipini imaju 13.2 milijuna hektara prirodnih šuma koje se prostiru na više od 62 posto zemljišta. U godini 2019. izgubili su 48,2 tisuće hektara prirodnih šuma što je otprilike 19,1 milijuna tona emisije ugljičnoga dioksida. Od 2001. do 2019. godine Filipini su izgubili 1,23 milijuna hektara šumskih površina.

GFW također upozorava da je 2010. u otočnoj provinciji Bohol bilo 165.000 hektara šumske površine na 41 posto njezine kopnene površine. No, 2017. ta je omiljena turistička destinacija izgubila 583 hektara šuma, a s time i mogućnost smanjenja emisije 57.4 kilotona ugljičnoga dioksida.

Biskup Uy, čija je dijeceza prednjači u mnogim karitativnim projektima kao što su stanovi za siromašne obitelji, istaknuo je da u kampanji u Boholu nastoje umjesto uobičajenoga mahagonija i gmelina zasaditi endemske vrste i voćke. (kta/ika)