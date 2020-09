Sarajevo, 8. rujan 2020.

Na blagdan Rođenja Blažene Djevice Marije – Malu Gospu, 8. rujna 2020. župa i svetište Uznesenja BDM-a u sarajevskom naselju Stup proslavila je svoj drugotni patron.

Euharistijsko slavlje u prijepodnevnim satima predslavio je don Mihovil Kurkut, salezijanac na službi u Zagrebu, uz sudjelovanje 12 svećenika među kojima su bili sarajevski dekan preč. Mato Majić te župnik domaćin vlč. Miroslav Ćavar, prenosi nedjelja.ba.

Tumačeći narav samog blagdana propovjednik je najprije ustvrdio kako je Bog već na prvim stranicama Biblije, nakon što su Adam i Eva napravili grijeh, obećao da će žena roditi spasitelja. „Marija u susretu s anđelom nije sve razumjela koju joj je Bog zadaću namijenio. Razumski je pitala što bi to trebalo značiti, ali je unatoč tomu kazala: 'Evo me.' To je poruka i nama da svatko od nas Bogu kaže isto“, proučio je don Mihovil te podsjetio na riječi Male Terezije koja je u svojim promišljanjima uvidjela kako je kršćanska tradicija od Gospe napravile uzvišenu kraljicu, ali da je ona prije svega ponizna službenica koja bliska svojoj djeci. Zatim je osvrćući se na pročitano evanđelje koje je donijelo rodoslovlje Isusa Krista podsjetio kako je među njegovim zemaljskim precima bilo itekako puno onih koji su činili različite teške grijehe, ali da je Božje milosrđe uvijek jače od toga. „Dopustimo da se dodirnu Božja milost i naša ljudska slabost“, zaključio je propovjednik.

Na kraju Misnoga slavlja riječi zahvale izrekao je župnik Ćavar koji je podsjetio kako ta župna zajednica svakoga 15. dana u mjesecu ima zavjetnu Gospinu misu te pozvao vjernike na dolazak. Posebno je zahvalio predsjedatelju misnoga slavlja koji je u prethodna tri dana slavio i mise trodnevnice te nakon njih imao i duhovne nagovore.

Vrijed podsjetiti kako su osim Mise u 11 sati slavljene i mise u 7 i 9 sati, te da će don Mihovil slaviti i večernju misu u 18 sati. (kta)



foto