Subotica, 8. rujan 2020.

Sveti Otac prihvatio je odreknuće od pastoralnog vodstva Subotičke biskupije, koje je zbog navršene kanonske dobi podnio preuzvišeni mons. dr. Janoš Penzeš, te je subotičkim biskupom imenovao mons. Slavka Večerina, svećenika Subotičke biskupije i dosadašnjega generalnog vikara, priopćio je na blagdan Rođenja Blažene Djevice Marije, u utorak, 8. rujna 2020., u 12 sati Tiskovni ured Svete Stolice.

Mons. Slavko Večerin rođen je 6. lipnja 1957. godine u Subotici. Nakon osnovne škole završio je Gimnaziju u Subotici, te je kao bogoslov Subotičke biskupije od 1976. do 1983. boravio na odgoju u Nadbiskupijskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu, te je ondje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu pohađao filozofsko-teološki studij.

Za svećenika Subotičke biskupije zaređen je 14. kolovoza 1983. Prve dvije godine svećeničke službe djelovao je kao župni vikar u Župi Presvetog Trojstva u Somboru, pa je u ljeto 1985. imenovan upraviteljem Župe sv. Pavla u Baču. Potom je 1991. premješten u Suboticu, gdje je obnašao službu duhovnika u Malom sjemeništu „Paulinum“ i arhivara Biskupskog ordinarijata.

Od 1994. do 2006. vršio je službu tajnika Subotičke biskupije. Župničku službu vršio je u Župi sv. Petra i Pavla u Bajmoku u periodu od 1998. do 2008., a potom od 2011. do 2016. u Župi Marije Majke Crkve u Subotici, te je istodobno bio i rektor marijanskog svetišta Bunarića. Od 2016. godine župnik je Župe Uzvišenja Svetoga Križa u Somboru.

Službu generalnog vikara Subotičke biskupije obnaša od 2005., a u dva mandata je bio član Zbora savjetnika. Članom Liturgijskog vijeća Biskupske konferencije SR Jugoslavije, a potom i Međunarodne biskupske konferencije sv. Ćirila i Metoda bio je od 1999. do 2009.

Titulom naslovnog opata akošmonoštorske opatije Blažene Djevice Marije imenovan je 15. veljače 2004., a prelatom Njegove Svetosti 16. siječnja 2006. godine.

Novoimenovani subotički biskup mons. Večerin: "Uzdam se u Božju pomoć, u svjetlo i milost Duha Svetoga"

Novoimenovani subotički biskup mons. Slavka Večerina u izjavi za IKA-u izrazio je svoje iznenađenje odlukom Svetoga Oca, ali i spremnost prihvatiti je u poniznosti i pouzdanju u vodstvo Duha Svetoga.

„Jako sam iznenađen s jedne strane, jer mi Sveti Otac povjerava ovako uzvišenu službu subotičkog biskupa, a s druge strane pun sam upitnika, poput Marije čije rođenje danas slavimo, kada joj je anđeo Gabrijel navijestio da će začeti sina i roditi, da će postati Majka Božja, Marija se pitala kako će to biti. Tako sam i ja pun pitanja kako će to biti”, rekao je u razgovoru za IKA-u mons. Večerin nakon objave imenovanja u utorak, 8. rujna. Naglasio je da se osjeća poput svetog Josipa kad je vidio što se događa s Marijom: „Bio je u nedoumici, nije znao što učiniti. Tako sam i ja, u poslušnosti prema Svetom Ocu, prihvatio ovo imenovanje, ali sam pun upitnika kako će to biti. No, uzdam se u Božju pomoć, u svjetlo i milost Duha Svetoga. Koliko god je ovo moje imenovanje za mene iznenađenje, kod dragog Boga nema slučajnosti”.

Govoreći o trenutačnoj situaciji u Subotičkoj biskupiji novoimenovani je biskup rekao da se posljednje četiri godine više posvetio pastoralu u župi pa se ne usuđuje govoriti o stanju u biskupiji, ali ističe da je biskup Penzeš uspješno vodio biskupiju. Mons. Večerin kao jedan od prioriteta vidi zalaganje za veću zastupljenost pripadnika hrvatskog naroda u državnim i upravljačkim strukturama. „Ono što ja mogu najprije je molitva, a sve ostalo u ruke Duha Svetoga”, kaže novoimenovani subotički biskup.

Točan datum preuzimanja službe još se ne zna, ali mons. Večerin ima želju da to bude 14. studenog, na dan kada Crkva liturgijski časti svetoga Nikolu Tavelića, prvoga hrvatskoga sveca i zaštitnika hrvatskoga naroda, koji je zajedno s još trojicom svoje subraće podnio mučeničku smrt. Posvjedočio je kako je filijalna crkva u Somboru kojom je upravljao posvećena upravo ovome hrvatskom svecu, a čijem zagovoru želi preporučiti i čitavu Subotičku biskupiju.

