Drvenik, 8. rujan 2020.

U Drveniku, mjestu u župi sv. Srđa i Baha u Pridvorju u Konavlima, u subotu 5. rujna dubrovački biskup mons. Mate Uzinić blagoslovio je novoizgrađena crkvicu sv. Josipa, a na svečanosti je sudjelovao veliki broj vjernika i svećenika iz ovog kraja, okupljenih na otvorenom prostoru ispred crkve. Među njima su bili aktualni župnik don Marin Marić kao i bivši župnik don Stipo Miloš, za vrijeme čije službe se crkvica gradila. Drvenik je jedino mjesto u Konavlima koje nije imalo svoju crkvu.

Ova novoizgrađena crkva znak je žive Crkve, ovo kamenje koje je posloženo i čini ovaj hram znak je svakog od nas u živoj Crkvi, rekao je na početku propovijedi biskup Uzinić. „Da je bilo koji kamen posložen malo drukčije od plana to bi izgledalo ružno, mi bismo to primijetili. Tako je i u živoj Crkvi. Čim netko ispada iz okvira života Crkve, vidi se da to nije to“, nastavio je biskup Uzinić te sve to povezao s misnim čitanjima. Evanđeoski ulomak je donio dio iz Isusove Besjede o Crkvi, prenosi mrežna stranica Dubrovačke biskupije. (kta)



foto