Nije nikakva novost da se životna paradigma, u življenom postmodernom vremenu, izmijenila u odnosu na pred-informatičko razdoblje. Jedan od očiglednih segmenata koji su doživjeli promjenu jest odgojno-obrazovni proces. Osim stvari koje su u odnosu na tri-četiri desetljeća zbilja napredovale – kao što su bolja nastavna pomagala, dostupnost širega spektra znanja i veća mogućnost izbora – činjenica je da su potrebe za provjerom što se to poučava i kako se odgaja nova pokoljenja, danas možda i veće. Jer pluralnost na moralnom polju koja se nalazi pod diktaturom individualizma (da svatko bez ikakvih predviđenih normi može izabrati što misli da je dobro) nerijetko donosi gorke plodove neželjenosti. Tako poznata Senekina izreka „Non scholae sed vitae discimus – Ne učimo za školu nego za život“, postaje ponovno „zemlja koju treba otkrivati“.

O tome se mnoštvo priča može iščitati na temelju relacije: učenik – učitelj – zajednica. Dok je, primjerice, prije tri-četiri desetljeća pod povećalom bio onaj koji treba biti odgajan i usvajati znanje, danas je naglasak premješten na onoga koji odgaja i poučava. Tako će roditelj za lošu ocjenu svoga djeteta, u načelu, odmah kriviti nastavnika, dok će u drugom planu biti đak i njegov odnos prema školi i gradivu. Stoga će na različite načine biti napadan pa i obezvrjeđivan onaj učitelj koji od učenika traži veću angažiranost i ne dijeli olako dobre ocjene. Nekoć dominantna krajnost da su roditelji svoju djecu zbog loših ocjena tukli, dobila je svoju ovodobnu inačicu – da su mnogi spremni drvlje i kamenje baciti (pa i doslovce) na nastavnika. Kao posljedica javlja se konformizam u kojemu će svi biti zadovoljni: učitelj ne traži mnogo i svima daje petice; đaci s malo truda postižu „iznimne“ rezultate; a roditelji dični i ponosni. I sve valja, a ništa ne valja.

Pored toga, na prostoru kakav je Bosna i Hercegovina postoji možda još i veći izazov: kako prenijeti onima koji su u odgojno-obrazovnom procesu da ne mogu biti u pravu oni koji inzistiraju na tome da „naše“ sve valja, a „njihovo“ ništa ne valja. Kao što đaci u školu nose svoj kućni misaoni koncept i manire, tako iz škole u svoje domove i u svoj svakodnevni život ponesu ono što im daju ili pak ono čime ih natovare učitelji. Ako, konkretno, među obiteljska „četiri zida“ slušaju o društvenim razdorima među „ustašama“, „četnicima“ i „balijama“, to mogu korigirati u međusobnim odnosima u učionicama. No, ako se ista ili slična retorika nastavi i u školi, onda situacija postaje zabrinjavajuća. A upravo takvo što se danas može prepoznati u činjenici da o ratu pričaju djeca i mladi koji ni rođeni nisu bili kada je to zlo haralo ovim podnebljem 1990-ih godina; ili da su nacionalistički radikalniji oni koji uopće ne znaju što je to nacija i kako se u svijetu ostvaruje. Primjer toga (iako vjerojatno postoji i s drugačijim predznakom) javnost je mogla vidjeti početkom 2020. u Srebrenici – kada su se mališani u osnovnoj školi fotografirali te fotografiju postavili na društvenim mrežama uz opis: „Braća četnici.“

Aktualni trenutak obilježen pandemijom koronavirusa svemu ovomu daje poseban ton. S obzirom da će interakcija između učitelja i đaka biti znatno umanjena, naglasak u odgojnom segmentu odrastanja mladoga čovjeka biva opet stavljen na roditelje i obiteljsku zajednicu. Zato je nužno istaknuti da je jedini put za iole normalnu budućnost na ovim prostorima: odgoj za ljubav, a ne sebičnost. O tomu je 2013. – razlažući odgojno-obrazovne procese – na osobit način u dokumentu Odgajati za međukulturalni dijalog u katoličkoj školi. Živjeti zajedno za civilizaciju ljubavi,progovorilaKongregacija za katolički odgoj.„Pojam 'ljubavi' u odgoju izravno podsjeća na pojam 'dara' i 'uzajamnosti', dimenzija koje utemeljuju sâm odgoj (...)



