Zagreb, 6. rujan 2020.

Katolički tjednik Glas Koncila od nedjelje, 6. rujna potpisuje novi glavni urednik Branimir Stanić koji je i novi vršitelj dužnosti direktora Glasa Koncila, a te dvije službe preuzeo je od mons. Ivana Miklenića koji je umirovljen 1. rujna na vlastiti zahtjev.

U razgovoru za Hrvatski katolički radio Stanić je istaknuo kako je nakon odlaska mons. Miklenića naslijedio baštinu od gotovo 60 godina djelovanja Glasa Koncila na hrvatskom medijskom području.

„I zato naslijediti mons. Miklenića znači naslijediti baštinu koju je on ostavio, ali i baštinu koju je on naslijedio od svojih prethodnika. Stoga mi je drago da je čitav ambijent oko primopredaje službe prolazi u velikom osjećaju poštovanja prema povijesti Glasa Koncila, prema svima koji su ga stvarali i svima koji sada djeluju u Glasu Koncila te zahvaljujući djelovanju mons. Mikleniću sve to prošlo lijepo”, istaknuo je novi glavni urednik Glasa Koncila.

Govoreći o važnosti Glasa Koncila danas, Branimir Stanić naglasio je, kako je to jedini katolički tjednik u Hrvatskoj koji ima svoju informativnu i formativnu ulogu.

„Doživljavam služenje Glasa Koncila kao odraz povjerenja svih naših čitatelja da ćemo mi u redakciji za njih izabrati, napisati i objaviti ono što stvarno njima u u ovom trenutku može koristiti da bi bili informirani”, poručio je glavni urednik.

Branimir Stanić rođen je 1980. u Slavonskom Brodu, gdje je završio osnovno i gimnazijsko školovanje. Nakon studija novinarstva na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i pohađanja studija teološke kulture na Institutu za teološku kulturu laika Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomski studij upisao je na Sveučilištu u Salzburgu. U Glasu Koncila zaposlen je od 2007. kao urednik mjesečnoga magazina Prilika, a od 2013. je i zamjenik glavnoga urednika Glasa Koncila. Na Fakultetu hrvatskih studija dosad je, između ostaloga, predavao kolegije: Retoriku, Argumentaciju u novinskim vrstama i Televizijske žanrove u popularnoj kulturi. Više godina bio je uključen u organizaciju i rad Govorničke škole “Ivo Škarić”, a posljednjih godina sudjelovao je s retoričkim predavanjima i radionicama, među ostalim, na nizu katehetskih škola i stručnih skupova za vjeroučitelje te u projektima retoričkoga obrazovanja bogoslova. Uredio je više knjiga i izlagao na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima.