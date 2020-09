Mostar, 4. rujan 2020.

Ekipa patronažne skrbi Caritasa biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan, tim sastavljen od medicinske sestre i njegovateljice, od mjeseca rujna dobila je pojačanje, kako usluge koje pružaju ne bi trpjele na kvaliteti i kako bi se obuhvatio veći broj starih osoba potrebnih naše pomoći.

„Svi smo upoznati s činjenicom da kao društvo starimo, a i socijalna slika u našoj zemlji ne mijenja se nabolje, naprotiv nagore. Problem starijih ljudi bez adekvatne medicinske i socijalne skrbi izuzetno je prisutan i veliki broj ih treba neku vrstu pomoći. Prvi tim patronažne službe, koji je započeo s radom početkom 2020. godine, dosegao je broj od 90-ak adresa na koje su medicinska sestra i njegovateljica odlazile pružati određene usluge i pomoć, te 10.708 prijeđenih kilometara. Naravno da u ove prijeđene kilometre trebamo uključiti i aktivnost 'Jelo na kotačima' koja je aktivirana za vrijeme prvih mjeseci koronavirusa kada se dnevno dijelilo više od 100 obroka na 50-ak adresa. Sve su to znaci koji su kazivali da je došlo vrijeme za formiranje još jednog tima s istim zadacima: pružanje različitih vrsta pomoći od higijenske i primarne medicinske njege, egzistencijalne pomoći i različitih posredovanja do običnog posjeta i lijepe ljudske riječi, te s istim ciljem: biti na pomoć starim osobama koje današnje društvo često stavlja na marginu svoga razmišljanja i djelovanja. Svaka i najmanja pomoć i gesta ljubavi i pažnje znak su starim osobama da nisu same i zaboravljene. A u uvjetima u kojima mnogi od njih žive to je jako puno“, stoji u priopćenju Caritasa objavljenom na mrežnoj stranici.

Od rujna 2020. prvi tim u svome radu obuhvatit će korisnike na području Mostara, Čitluka, Jablanice i Konjica, a drugi će tim pružati svoje usluge na području općina Čapljina, Stolac, Neum i Ravno.

„Svjesni smo da je to još uvijek kap u moru potreba i da bi trebalo još timova da bi se ublažile poteškoće i potrebe starih osoba i da bi usluge bile kvalitetnije. Nadamo se da ćemo uz Božju pomoć i pomoć dobročinitelja iz godine u godinu rasti kako bi prisutnost ovakvih timova bila vidljiva i prepoznatljiva na području obje hercegovačke biskupije na korist potrebnih starih osoba vrijednih naše pomoći i pažnje. Sve ima svoje vrijeme pa vjerujemo da će doći i vrijeme za treći i svaki drugi naredni tim“, navodi se u priopćenju.

Svi koji žele i mogu novčanim prilogom pomoći rad patronažne službe mogu to učiniti uplatom na broj Caritasova žiroračuna:

338 100 22 00 597 215

kod UniCredit Bank d.d. Mostar

