Split, 4. rujan 2020.

Svečanom Večernjom molitvom koju je predvodio splitsko-makarski nadbiskup i metropolit Marin Barišić upriličeno je u četvrtak, 3. rujna 2020. u splitskoj prvostolnici Sv. Dujma, kanonsko uvođenje u službu nadbiskupa koadjutora Splitsko-makarske nadbiskupije Dražena Kutleše.

Na svečanosti su sudjelovali biskupi sufragani Splitske metropolije: dubrovački biskup Mate Uzinić i šibenski biskup Tomislav Rogić, predsjednik HBK i zadarski nadbiskup Želimir Puljić, generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije mons. Miroslav Vidović, provincijal Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja fra Marko Mrše, prepozit Prvostolnog kaptola mons. Nediljko Ante Ančić, kanonici, članovi Zbora savjetnika, predstojnici nadbiskupijskih ureda i središnjih ustanova, provincijalke, župnici, redovnici, bogoslovi i sjemeništarci te vjernički puk.

Nakon svečane Večernje molitve kancelar Splitsko-makarske nadbiskupije don Ratomir Vukorepa pokazao je nadbiskupu Barišiću i Zboru savjetnika bulu pape Franje o imenovanju mons. Dražena Kutleše nadbiskupom koadjutorom Splitsko-makarske nadbiskupije. Zatim je napravljen i zapisnik koji su potpisali mons. Barišić i članovi Zbora savjetnika, a time je po Zakoniku kanonskog prava mons. Kutleša službeno postao nadbiskup koadjutor.

Bula je potom pročitana te u njoj, između ostalog, piše: „Mučenici su Dalmacije i Istre u ljubljenoj zemlji Hrvatskoj posebno čašćeni, osobito u svetim biskupima Dujmu i Mavru, koji se ujedno štuju u lateranskoj krstionici te su tako od drevnih vremena pa sve do današnjih dana rimskim Prvosvećenicima veoma pri srcu; njih naime i Mi, također, ne doživljavamo kao nijeme promatrače niti kao najamnike koji pred vukom bježe, nego kao brižne pastire koji bdiju nad Kristovim stadom, propovijedajući velikom i malenom, bogatom i siromašnom svaku mudrost Božju, te oni tako neumorno vode Crkvu kao veliku lađu što brodi po moru ovoga svijeta, i koju se, udaranu valovima svakojakih napasti, ne smije napustiti, već njome treba brižno upravljati (usp. Sv. Bonifacije, Ep. 3, 352.354). Tako razmatrajući, očinskom ljubavlju svraćamo misao na stado Splitsko-makarske nadbiskupije čiji je nadbiskup metropolit, časni brat Marin Barišić u duhovnoj potrebi žarko zamolio za pomoć kako bi se u vođenju biskupijskoga života mogao osloniti na službu koadjutora. Na tebe, dakle, časni brate, mislimo, koji si u svojoj obavljenoj pastirskoj službi u Porečkoj i Pulskoj biskupiji stekao dragocjeno znanje te si očitovao vještinu u duhovnim i zemaljskim stvarnostima života. Stoga, tebe, saslušavši savjet Kongregacije za biskupe, puninom Našeg Apostolskog autoriteta, a prethodno te oslobodivši veze s gorespomenutom biskupijom, imenujemo splitsko-makarskim nadbiskupom koadjutorom sa svim udijeljenim pravima i danim odgovarajućim obvezama“.

Zatim je otpjevan himan „Tebe Boga hvalimo“, nakon kojeg su uslijedili prigodni nagovori. Pozdravljajući sve nazočne, mons. Barišić je kazao: „Povijesni je ovo dan za našu nadbiskupiju jer je Božjom providnošću i Papinim imenovanjem mons. Dražen Kutleša poslan u ovu drevnu nadbiskupiju kao nadbiskup koadjutor koji će, kada za to dođe vrijeme preuzeti našu nadbiskupiju kao dijecezanski biskup te postati nasljednik svetoga Dujma, svetoga Arnira, Stjepana Cosmija, Frane Franića, Ante Jurića kao i moj nasljednik. Zato izražavam svoju sinovsku zahvalnost papi Franji koji je uvažio moju molbu i dodijelio mi nadbiskupa koadjutora Dražena koji će mi biti prvi suradnik u brizi za naše vjernike i ovu mjesnu Crkvu. Također, moram zahvaliti i apostolskom nunciju u Republici Hrvatskoj što je delikatnu proceduru traženja nadbiskupa koadjutora proveo s velikom pažnjom i mudrošću. Veoma me je obradovao izbor mons. Dražena Kutleše jer sam ga imao prilike upoznati kao vrijednog člana Hrvatske biskupske konferencije, kao uzornog, strpljivog i mudrog pastira Porečke i Pulske biskupije, kao mladog čovjeka velikog iskustva i širokog znanja koji želi raditi za dobro vjernika i Kristove Crkve. Zato se radujem našoj suradnji“.

Potom je kancelar Vukorepa pročitao dekret o imenovanju mons. Dražena Kutleše generalnim vikarom Splitsko-makarske nadbiskupije. U skladu sa Zakonikom kanonskog prava biskupa koadjutora se imenuje i generalnim vikarom kako bi imao cjelovitu jurisdikciju na području biskupije.

Nastavljajući nagovor, mons. Barišić naglasio je da „dosadašnji generalni vikar mons. Miroslav Vidović i dalje ostaje generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije sa svim pravima i obvezama koje zakonik propisuje za generalnog vikara“, zahvalivši mons. Vidoviću na dosadašnjoj i budućoj suradnji.

Posjetivši nazočne na veličinu i prostranstvo Splitsko-makarske nadbiskupije koja ima: 13 dekanata te 187 župa, preko 220 dijecezanskih i više od 200 redovničkih svećenika, više desetaka samostana, četiri velika Gospina svetišta, sjedište jedne muške i četiri redovničke provincije, Centralno bogoslovno sjemenište, Nadbiskupsko sjemenište, franjevački klerikat, franjevačko sjemenište u Sinju, Katolički bogoslovni fakultet, Nadbiskupijsku klasičnu gimnaziju, Franjevačku klasičnu gimnaziju, Caritas, pastoralne urede te crkveni interdijecezanski sud 1. i 2. stupnja; nadbiskup Barišić pozvao je svećenike na poštovanje, poslušnost te svakodnevne molitve za svoje pastire i Božji narod. „Uz mene, nevrijednoga slugu Božjeg, odsada ćete u kanonu spominjati i ime nadbiskupa koadjutora Dražena. Taj trenutak u Misi je veoma znakovit jer ujedinjuje cijelu Crkvu koju je Krist ustanovio. Zato neka to spominjanje bude i iskrena molitva za nas vaše biskupe“, dodao je.

Obraćajući se redovnicama i redovnicima, mons. Barišić je poručio: „Vi se zovete Bogu posvećene osobe. Činite osobiti dio Naroda Božjega koji molitvama i prošnjama vapi milosrdnom Ocu da svojom milošću prati čitavu Crkvu. I vas pozivam da nas pratite molitvama kako bismo odgovorili pozivu na koji nas je Božja Providnost postavila“.

Govoreći Kristovim vjernicima, mons. Barišić istaknuo je da su oni po krštenju postali kraljevsko svećenstvo, naglasivši: „Krist je ustanovio Crkvu da nas spasi. Iako to često ne izgleda tako, vi ste nezamjenjivi u vašem poslanju. Vi ljubavlju činite da Crkva raste, vi molitvom nosite Crkvu i duhovna zvanja. Zato bih vam još jednom želio posvijestiti da je velika moć vaše molitve. Stoga molite za našeg Svetog Oca papu, molite za nas biskupe, svećenike, redovnike i redovnice. Osobito molite za nova duhovna zvanja“.

„Braćo i sestre, vidite da smo svi, posredno ili neposredno, naslonjeni jedni na druge. To nam je pokazala večerašnja molitva i ovaj čin kanonskog uvođenja u službu nadbiskupa koadjutora. Ljubimo jedni druge kao što je Krist nas ljubio. Budimo iskreni i pažljivi jedni prema drugima. Neka nam u tome bude primjer i uzor naša nebeska majka Blažena Djevica Marija i sveti Dujam čiji zagovor danas molimo za nadbiskupa Dražena, za vjerni Božji narod i za našu domovinu. Nadbiskupe Dražene, dobro nam došao! Bog Te blagoslovio na mnogaja ljeta!“, zaključio je nadbiskup Barišić.

Pozdravivši prisutne, mons. Kutleša zahvalio je nadbiskupu Barišiću na srdačnom i bratskom dočeku, rekavši: „Vašu dobrotu i kolegijalnost sam upoznao još ranije u okviru Hrvatske biskupske konferencije te se stoga radujem što ćemo sada biti bliski suradnici i u ovoj drevnoj nadbiskupiji. U svom biskupskom služenju, već sam po drugi puta koadjutor te znam da je sada moja zadaća biti Vam od pomoći u upravljanju ovom mjesnom Crkvom. Izražavam Vam stoga svoju spremnost i iskrenu raspoloživost za zajedničku suradnju na dobro Božjega naroda. Radujem se istovremeno i suradnji s biskupima Splitske metropolije koje doživljavam kao svoju braću i prijatelje“.

„Mi, zaređeni službenici i Bogu posvećene osobe, u važnim trenucima našeg poziva i opredjeljenja obećali smo poslušnost biskupu ili zakonitom poglavaru. I zato, slično kao što svećenici slušaju svoga biskupa, i mi biskupi smo dužni slušati Svetoga Oca kada nas odredi za novu službu. Zahvalan sam Svetom Ocu na velikom povjerenju koje mi je iskazao kada me je imenovao nadbiskupom koadjutorom ove Crkve, koja je najstarija nadbiskupija u našem narodu. Ona je primila prvi navještaj Božje riječi još u samim počecima kršćanstva, napredovala je tijekom vremena milošću Božjom, bila je domaćin važnih koncila baš u ovoj Prvostolnici, dala je mnoge vrijedne biskupe, svećenike i vjernike laike te je danas vrlo plodna u svom djelovanju. Pred tom bremenitom poviješću osjećam svoju osobnu ljudsku nedostatnost, ali i veliko pouzdanje u Boga da će mi uvijek biti blizu. Oslanjam se, nadbiskupe, također i na Vaše iskustvo i mudrost koji će mi zasigurno pomoći rasti u novoj službi“, ustvrdio je, zahvalivši svim vrijednim svećenicima, redovnicama i redovnicima koji će njemu i nadbiskupu Barišiću nastaviti biti prvi suradnici. „U vinogradu Gospodnjem svi imamo svoje mjesto i svoj dio odgovornosti. Najvažnija zadaća svih nas jest primjerom i riječju naviještati Radosnu vijest, biti svjetlo svijeta i sol zemlje, donositi ljudima Krista te ljude privoditi Kristu. Plemenit i odgovoran je to zadatak koji nam je milošću Božjom povjeren. Božji je to dar, a ne naša zasluga!“, dodao je mons. Kutleša.

Potičući sve Kristove vjernike na molitvu za pastire, nadbiskup koadjutor je naglasio: „Vi nas nosite i mi vas nosimo. Put nam je isti, a to je Gospodin Isus koji reče za sebe: ‘Ja sam put, istina i život!’ Neka nas na tom putu prema vječnom životu vodi samo istina koju je nam milosrdni Otac objavio u svom ljubljenom Sinu“.

„Dolazim u Splitsko-makarsku nadbiskupiju iz Porečke i Pulske biskupije, koje su također drevne biskupije; iz Crkve svetog Mavra i istarskih mučenika u Crkvu svetog Dujma i solinskih mučenika. Mučeništvo svetaca i blaženika uvijek su bili zalog rasta novih kršćana. Kristova Crkva je rasla i razvijala se na ovim prostorima još od apostolskih vremena, a od sedmoga stoljeća i u hrvatskom narodu, kojemu pripadamo, kojega ljubimo, kojemu služimo i u čiji duhovni napredak sebe ulažemo“, konstatirao je, izrazivši nadu „da ćemo svi zajedno dati svjedočanstvo autentičnoga kršćanskog života i zauzete bratske ljubavi kako bi bili prepoznati kao Kristovi učenici i uzorni građani“.

„Na koncu bih želio još spomenuti da Vam dolazim iz susjedstva, iz duvanjskog kraja odakle su moji korijeni i gdje sam rođen ga gdje je palmu mučeništva zadobio i sv. Venancije. I taj je kraj nekoć bio dio ove nadbiskupije, a njegovi su žitelji ostali egzistencijalno naslonjeni na Split. Tako zapravo mogu reći da ne dolazim u nepoznato. Poznata mi je naime povijest i kultura ovoga kraja, poznate su mi radosti i poteškoće ovdašnjih ljudi, poznati su mi ovaj mentalitet i podneblje. Zato vjerujem da ćete i vi upoznati mene i primiti me kao svojega među svoje“, zaključio je mons. Kutleša. (kta/ika)

