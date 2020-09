Zagreb, 3. rujan 2020.

U suradnji s vatikanskim Odjelom za migrante i izbjeglice Dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja, Isusovačka služba za izbjeglice priprema hrvatski prijevod „Pastoralnih smjernica o interno raseljenim osobama“. Naime, upravo je njima posvećen 106. svjetski dan migranata i izbjeglica, koji ćemo ove godine obilježiti 27. rujna.

„Danas je u svijetu više od 50 milijuna interno raseljenih osoba, a njihova sudbina prognanika nešto je što je nama u Hrvatskoj, i na našim prostorima, nažalost jako dobro poznato i mnogima još uvijek dosta svježe iskustvo, čije posljedice žive i danas. U ovom dokumentu pronalazimo mnogo univerzalnih istina, ali je on u isto vrijeme i vrlo aktualan i konkretan. Stoga se veselimo što ćemo uskoro predstaviti hrvatski prijevod, koji će, vjerujem i nadam se, mnogima koristiti u njihovom radu ali i razumijevanju ljudi koji su izgubili dom, no žive s nadom u povratak, posebice danas, kada živimo u vrtlogu globalne pandemije“ – poručio je p. Stanko Perica, SJ, ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi.

Suradnja Isusovačke službe za izbjeglice i Odjela za migrante i izbjeglice do sada je već urodila brojnim plodovima, posebice nakon što je dotajnik Odjela, danas kardinal, Michael Czerny, kao izaslanik pape Franje za pitanja migranata i izbjeglica posjetio Hrvatsku 2018. godine, kako bi sudjelovao na konferenciji Isusovačke službe za izbjeglice. Prošle godine je tako predstavljen hrvatski prijevod Pastoralnih smjernica za rad sa žrtvama trgovanja ljudima.

Obje teme su i dalje vrlo aktualne i predstavljaju odgovore na brojna pitanja s kojima se djelatnici i volonteri Isusovačke službe za izbjeglice svakodnevno susreću u svom radu. Za Svjetski dan migranata i izbjeglica, Isusovačka služba za izbjeglice priprema se i podsjećajući na poruku koju je Papa uputio ususret obilježavanju tog važnog dana. Naime, Papa je poruku posvetio „drami interno raseljenih osoba, često nevidljivoj drami, koju je pogoršala globalna kriza uzrokovana pandemijom bolesti COVID-19. Ta je kriza, zapravo, zbog svoje žestine, gravitacije i zemljopisnog opsega, „umanjila” mnoge druge izvanredne humanitarne situacije koje pogađaju milijune ljudi, zanemarujući međunarodne inicijative i pomoći, nužne i hitne za spašavanje života, stavljajući ih na dno nacionalnih političkih planova. Ali, „ovo nije vrijeme zaborava. Kriza s kojom smo suočeni ne smije dovesti do toga da zaboravimo mnoge druge izvanredne situacije koje za sobom povlače patnje mnogih ljudi” (Poruka Urbi et Orbi, 12. travnja 2020.), piše papa Franjo koji je u svjetlu tragičnih događaja koji su obilježili 2020. godinu, tu poruku proširio i na sve one koji su se, zbog bolesti COVID-19, našli u situaciji da žive i još uvijek proživljavaju iskustva nesigurnosti, napuštanja, marginalizacije i odbacivanja.

Stoga u Centru za integraciju izbjeglica SOL u Zagrebu svakodnevno nastoje brojnim programima i projektima osigurati podršku u integraciji i konkretnim životnim potrebama brojnim izbjeglicama, dok mobilni timovi rade i s osobama u drugim gradovima, posebice Sisku i Karlovcu, gdje žive obitelji pristigle putem programa preseljenja. (kta/rv)