Vatikan, 2. rujan 2020.

Smatrajući da bi i beskućnici morali moći provesti opuštajući dan na plaži, papa Franjo zamolio je svog djelitelja milostinje kardinala Konrada Krajewskog za organizaciju takvih izleta, prenosi Vatican News.

Tako su protekloga tjedna beskućnici u malim skupinama onih koji dijele sobe i u domovima u kojima borave, poštujući epidemiološke mjere, autobusima krenuli na plažu u blizini Rima.

I onaj tko živi na ulici mora smjeti na nekoliko sati zaboraviti svakodnevicu. Vikendom su plaže previše pune da bi se moglo sigurno i opušteno uživati u moru, ali u tijeku tjedna to je izvedivo, istaknuo je u razgovoru za dnevnik „La Stampa“ poljski kardinal. Tako su on ili netko od njegovih suradnika sjeli za volan minibusa i skupine od 13 do 15 beskućnika odveli na plažu i zatim u mjesnu pizzeriju, gdje su, poštujući preporuke, večerali pod vedrim nebom.

Beskućnici su vrlo zahvalni na tim danima, a Papi je pak vrlo stalo da im povrati dostojanstvo, istaknuo je kardinal Krajewski, koji je i prethodnih godina po Papinu nalogu vozio beskućnike na izlete i častio ih večerom. Najavio je i Papinu namjeru da u rujnu odlazak na plažu omogući i ženama s psihičkim problemima u pratnji sestara Majke Terezije, misionarki ljubavi. (kta/ika)