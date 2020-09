Gradina, 1. rujan 2020.

U subotu, 28. kolovoza 2020. na poziv župnika don Đure Bendera, apostolski upravitelj mostarsko-duvanjski i trebinjsko-mrkanski mons. Ratko Perić, posvetio je župnu crkvu na Gradini.

Obred posvete crkve bio je upriličen pod večernjom Misom uoči patrona ove župe – Mučeništva Sv. Ivana Krstitelja. Koncelebriralo je 10-ak svećenika, a asistiralo je isto toliko bogoslova i sjemeništaraca.

Iako je župna crkva građena prije više od 50 godina, nije do sada bila posvećena nego samo blagoslovljena. Sve uvjete koji su potrebni za to, don Đuro je ispunio uz pomoć župljana i dobročinitelja koje je pozdravio i kojima se iskreno zahvalio.

Mons. Perić je, pozdravivši župnika i župljane, na početku Svete mise izmolio blagoslovnu molitvu nad vodom kojom je poškropio narod i zidove crkve. On je svetim uljem pomazao oltar, a župnika ovlastio da istim svetim uljem pomaže 12 malih križeva koji su pričvršćeni na zidovima crkve.

Na početku prigodne homilije, mons. Perić govorio je o sudbini židovskoga hrama koji je u prekidima i rušenjima trajao oko 1 000 godina, od 960. prije Krista do 70. kršćanske ere. Pojasnio je kako je hram bio jedino mjesto u kojem su se obavljale žrtve, prije podne i poslije podne te da su se u prvom ili Salomonovu hramu nalazile tri najveće svetinje židovske religije: Kovčeg s Deset Božjih zapovijedi sa Sinaja, Aronov štap iz Egipta i posuda mane iz pustinje. Dodao je kako danas tim trima svetinjama nema ni traga ni glasa.

Potom je mons. Perić prikazao život Sv. Augustina u prijelazu iz grješna stanja u visine svetosti, zahvaljujući milosti Božjoj, koju je na osobit način molila, i izmolila, njegova majka Monika, također svetica.

Na kraju je propovijedao o Ivanu Krstitelju i tome kako mu je bila odrubljena glava zbog poštovanja Božjega zakona. Kralj Herod, držeći više do riječi svoje priležnice nego do Božjega zakona o bračnu životu, dao je pogubiti Ivana na slavlju svoga rođendana. Ivan je postao putokaz življenja u skladu s voljom Božjom, a Herod, Herodijada i kći joj Saloma ušli su kao simboli zloće koja napada dobre duše, a pridobija one slabe.

Misno slavlje je pjevanjem uveličao župni zbor.

Po završetku Svete mise, župnik je sa župljanima organizirao večernju okrjepu, prenosi nedjelja.ba.

Proslavi patrona župe Gradina koja pripada Broćanskom dekanatu, prethodila je liturgijska trodnevnica. Prva dva dana Mise su predslavila dva mladomisnika – don Antonio Krešić i don Mate Pehar. Uoči patrona Misu je predvodio mons. Perić, a na blagdan Glavosjeka Sv. Ivana Krstitelja, svečano Misno slavlje predvodio je također mladomisnik, don Ante Jukić. (kta)