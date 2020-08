Vatikan, 31. kolovoz 2020.

Odrecite se sebe i prihvatite vlastiti križ – potaknuo je papa Franjo u nedjelju, 30. kolovoza 2020. prije molitve Anđeoskog pozdravljenja na Trgu svetoga Petra. Evanđelje je današnje liturgije povezano s onim od prošle nedjelje (Mt 16, 13-20) – rekao je Papa i podsjetio – Nakon što je Petar u ime ostalih apostola ispovjedio vjeru u Isusa, kao Mesiju i Sina Božjega, Isus je počeo govoriti o svojoj muci. Na putu prema Jeruzalemu svojim je učenicima otvoreno tumačio ono što ga na kraju čeka u svetom gradu.

Navijestio je otajstvo svoje smrti i uskrsnuća, to jest poniženja i slave – rekao je Sveti Otac i istaknuo – Rekao je da će morati mnogo pretrpjeti od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da će biti ubijen i da će treći dan uskrsnuti. No učenici nisu shvaćali njegove riječi, jer su još uvijek imali nezrelu vjeru i previše vezanu uz mentalitet ovoga svijeta. Suočivši se s perspektivom da bi Isus mogao biti poražen i umrijeti na križu, Petar se pobunio i rekao: „Bože sačuvaj, Gospodine! Ne, to se tebi ne smije dogoditi!“

Vjerovao je u Isusa, želio ga je slijediti, no nije prihvaćao da do svoje slave dođe kroz muku – rekao je papa Franjo i napomenuo – Za Petra i za ostale učenike, pa i za nas, križ je sablazan, dok je Isus smatrao da je sablazan pobjeći od križa, što bi značilo osloboditi se Očeve volje i poslanja koje mu je povjerio za naše spasenje. Zbog toga Isus je Petru odgovorio: „Nosi se od mene, sotono! Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!“

Obrativši se potom svima, Isus je dodao: „Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom“ – rekao je Papa i objasnio – Na taj je način naznačio put istinskog učenika, pokazujući na dva ponašanja. Prvo je odreći se sebe, što ne označava površnu promjenu, nego obraćenje i preokret vrijednosti. Drugo je ponašanje prihvaćanje vlastitoga križa. Ne radi se samo o strpljivom podnošenju svakodnevnih nevolja, nego o nošenju s vjerom i odgovornošću napora i trpljenja koje podrazumijeva borba protiv zla.

Stoga obaveza da uzmemo svoj križ, postaje sudjelovanje s Kristom u spasenju svijeta – rekao je Sveti Otac i potaknuo – Misleći na to, pobrinimo se da križ koji visi na zidu u kući ili onaj mali koji nosimo oko vrata, bude znak naše želje da se sjedinimo s Kristom u služenju braći s ljubavlju, osobito najsiromašnijima i najslabijima. Križ je sveti znak Božje ljubavi i Isusove žrtve, te se ne smije svesti na predmet praznovjerja ili ukrasa.

Svaki put kada upravimo pogledna sliku Krista raspetoga, mislimo da je, kao istinski Gospodinov sluga, ostvario svoje poslanje, dajući život i prolijevajući svoju krv za otpuštenje grijeha. Prema tome, ako želimo biti njegovi učenici, pozvani smo oponašati ga, trošeći svoj život bez rezerve iz ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Neka nam Blažena Djevica Marija koja je sa svojim Sinom bila ujedinjena sve do Kalvarije, pomogne da ne uzmičemo pred kušnjama i trpljenjem koje podrazumijeva svjedočenje evanđelja – zaključio je papa Franjo. (kta/rv)