Dubrovnik, 30. kolovoz 2020.

Umirovljeni svećenik Dubrovačke biskupije, zlatomisnik don Frano Dragun, preminuo je u subotu, 29. kolovoza u Općoj bolnici u Dubrovniku, u 78. godini života i 51. godini svećeništva. Pokop pokojnika bit će u rodnoj župi Kraljeva Sutjeska, na groblju u Zajezdi, u utorak, 1. rujna u 17 sati.

Don Frano Dragun rodio se 8. travnja 1943. u Zajezdi, Kraljeva Sutjeska, u Bosni i Hercegovini od roditelja pokojnih Šima i Mande r. Jurić. Pučku školu pohađao je u Čatićima i Kraljevoj Sutjesci, gimnaziju u sjemeništu u Dubrovniku i Splitu, te teologiju u Splitu. Za svećenika je zaređen 22. lipnja 1970. godine u Rimu po rukama kardinala John-a Wright-a, prigodom proglašenja svetim Nikole Tavelića.

Prvu svećeničku službu obavljao je u Goveđarima gdje je bio upravitelj župe u od 1970. do 1973. godine. Zatim je tri godine upravljao župom na Koločepu, pa župom u Račišću od 1976. do 1987. godine. U tome razdoblju kratko je i ekskurirao župu u Korčuli 1985. godine. Kao župni pomoćnik služio je u Vela Luci od 1987. do 1989., zatim je bio upravitelj župe u Trstenom od 1989. do 1993. Četrnaest godina bio je upravitelj župe u Putnikoviću (s Brijestom) i Žuljani, od 1993. do 2007. godine. Nakon službe župnika na Osojniku od 2007. do 2010. godine, je umirovljen. Posljednje godine života proveo je u novom svećeničkom domu u Dubrovniku gdje je 22. lipnja ove godine proslavio i svoju zlatnu misu.

Dubrovačka biskupija zahvaljuje svima koji su na bilo koji način brinuli za don Frana u posljednje vrijeme dok se borio s bolesti, osobito ravnatelju i osoblju Svećeničkog doma u Dubrovniku, liječnicima i osoblju Opće bolnice u Dubrovniku i ravnatelju, liječnicima i osoblju KBC-a Sestara milosrdnica u Zagrebu. (kta/ika)