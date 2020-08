Euharistijsko slavlje u koncelebraciji arhiđakona mons. Pave Jurišića, dekana preč. Marka Mikića, župnika vlč. Marka Majstorovića, župnog vikara vlč. Marcela Tunjića i nekolicine drugih svećenika obližnjih župa i iz Sarajeva, predslavio je mons. Slađan Ćosić, generalni vikar Vrhbosanske nadbiskupije.

Vjernici župljani kao i vjernici okolnih župa te desetak redovnica (Sestre Malog Isusa, Kćeri Božje Ljubavi i Školske sestre franjevke Bosansko-hrvatske provincije) ispunilo je župnu crkvu sudjelujući u ovom značajanom događaju za novotravničku župnu zajednicu, ali i Crkvu u Bosni i Hercegovini. Svetim Misnim slavljem na poseban način novotravnička župa je izrazila dobrodošlicu sestrama u Bosnu i Hercegovinu, molila za blagoslovljen početak njihove službe i pastoralnog djelovanja. Liturgijsko pjevanje animirao je zbor mladih župe.

Na početku Euharistjskog slavlja izraze dobrodošlice i riječi ohrabrenja uputio je dekan preč. Mikić. Nakon dekana, župnik vlč. Majstorović je izrazio također srdačnu dobrodošlicu sestrama. Ova inicijativa započela je njegovim dolaskom u Novi Travnik, gdje je uočio velike potrebe župe te je smatrao kako bi redovnice mogle biti veliki blagoslov za plodonosan pastoral. Budući da sestre Družbe Kćeri Božje Ljubavi, koje su do ove godine djelovale u župi, nisu više bile u mogućnosti odgovoriti zahtjevima i potrebama župne zajednice, uputio je molbu nadbiskupu metropolitu vrhbosanskom kardinalu Vinku Puljiću za odobrenje za traženje drugih sestara i njihovog djelovanja u župi. “Budući da poznajem djelovanje Družbe Sestara Milosrdnog Isusa još iz vremena moga djelovanja u sarajevskoj katedralnoj župi Presvetog Srca Isusova, koje su tada dolazile iz Pule i imale duhovne obnove u župi, stupio sam s njima u kontakt i razgovarao o mogućnosti njihova dolaska i djelovanja u ovoj župi lašvanske doline. Nakon vremena njihova promišljanja izrazile su želju za dolaskom i osnivanjem samostana“, objasnio je župnik Majstorović na upite raznih medijskih agencija. Također je primjetio kako župljani rado prihvaćaju pobožnost Božjem milosrđu, u kojem nalaze utjehu i ohrabrenje. Smatra kako će dolazak sestara, koje će živjeti u kući koju je župa kupila i namijenila za sestre, a koja se nalazi uz župnu kuću, dodatno doprinijeti produbljenju pobožnosti, a time i čašćenju svetaca koji su povezani s Božjim milosrđem: sv. Ivana Pavla II., sv. Faustine i bl. Mihaela Sopoćka.

„U ovom vremenu beznađa, možda i zbunjenosti, pogotovo jer se kod nas mnogi iseljavaju, dolazak sestara će sigurno biti ohrabrenje i poticaj da nisu sami, da Crkva misli na njih i da ima nekog tko ih želi tješiti, hrabriti i voditi prema Bogu. One su sa sobom donijele i moći sv. Faustine i bl. Mihaela koje će se u čuvati u njihovoj kapeli, a mi ćemo ih nastojati častiti u određeno vrijeme. To je cilj ove pobožnosti - da ljudi otvore svoje srce i da njihovo pouzdanje u Gospodina poraste. Želimo sestrama reći da smo uz njih i da ćemo biti od pomoći kako bi mogle ovdje živjeti i raditi Bogu na slavu“, kazao je također vlč. Majstorović.

U pozdravu sestrama, kao i svima koji su došli slaviti Boga i moliti za ovo Božje djelo i novi iskorak sestara Poljakinja, župnik Majstorović je naglasio da su upravo Svetom misom i molitvom htjeli započeti službeni dolazak i djelovanje u Župi. „Želimo izmoliti Božji blagoslov za njihov dolazak, rad, nakanu da se ukorijene u našu župnu zajednicu… Sigurno kada se ovakve stvari događaju ni Zlo nije ravnodušno pa će htjeti ometati, no mi se zaštitimo Svetom misom i molitvom da ovo djelo Božje providnosti On blagoslovi i ljudima pokaže da s Njim mogu računati te da će preko tih sestara učiniti dobro toj zajednici. Htjeli smo da to bude ohrabrenje, jer nije lako doći u zemlju koju ne poznaješ i tamo služiti i raditi. Ono što je pred nama predajemo u ruke Božje i Milosrdnom Isusu!”, zaključio je župnik Majstorović.

U prigodnoj homiliji mons. Ćosić također je prvo izrazio Bogu zahvalnost za ovaj događaj, a sestrama dobrodošlicu u Vrhbosansku nadbiskupiju i ovaj kraj. Na dan kada Crkva kalendarski slavi spomen sv. Augustina, biskupa i crkvenog naučitelja, teologa i pastira duša, branitelja vjere i autora pravila, članice Družbe Sestara Milosrdnog Isusa postaju sastavni dio župne zajednice Uzašašća Gospodinova u Novom Travniku, sa svojom karizmom i duhovnošću koje će biti sredstvo za još dosljednije življenje kršćanske vjere i poslanja, osobno i kao zajednica, među narodom kojima ih Bog šalje. Stoga spomendan sv. Augustina i dolazak sestara „potiču nas, prije svega moliti Boga da u svojoj Crkvi i u ovoj župnoj zajednici obnovi duh kojim je prožeo svetog biskupa Augustina, i ujedno pozivaju nas žeđati za Bogom, vrelom prave mudrosti, i tražiti Boga, počelo višnje ljubavi i nepresušni izvor milosrđa. (...) Samo ljubav, i ništa drugo, jamac je našeg potpunog i neograničenog predanja Bogu, poslušnosti Božjoj volji, i temelj je naše sigurnosti iliti vjere. 'Znam komu sam povjerovao i uvjeren sam da je On moćan poklad moj sačuvati za onaj Dan', piše sv. Pavao (2Tim 1,12). (...) Križ kojega prihvatimo s vjerom i nosimo ga s ljubavlju, ne samo da nas ne čini žrtvom, nego od nas stvara Isusove ponizne učenike, oduševljene apostole, radosne svjedoke i svece!“ Obraćajući se sestrama koje će djelovati u župi, mons. Ćosić je kazao kako današnja svetopisamska misna čitanja – Riječ Božja „pred vas iznosi poruku križa. (...) Bog vas poziva da u psatoralnom djelovanju, u djelu evangelizacije, u govoru o Isusu Kristu počnete od onoga što je bît navještaja, a to je Radosna vijest o Bogu koji je ljubav (...), koji nam je postao bliz u Isusu Kristu sve do križa, koji nam u uskrsnuću svog Sina daje nadu i otvara nas pravom, vječnom životu (...). Neka, stoga, prvo svjedočanstvo vašeg djelovanja bude življeno svjedočanstvo vjernosti Isusu, svjedočanstvo predanog redovničkog života. (...) Svjedočanstvo čista, smjerna i sveta života ima svoju posebnu čar i bez riječi pridobiva druge za Krista. U svemu onome što budete činile i govorile ne tražite same sebe niti svoju slavu, već navještajte Krista raspetoga i uskrsloga i tako pridobivajte druge za pravog i stvarnog Boga.“ Također, pozvao je sve, na poseban način sestre, da se predaju Bogu i za Njim čeznu „ne dijeleći svog srca niti prolaznim osjećajima, nego cijelim srcem, srcem koje je živo i iskreno za Nj kuca. (...) Potičem vas da svojim Bogu posvećenim i predanim životom probudite sve članove ove župne zajednice, a i šire. Da biste u tome uspjele, nisu vam potrebni novi i veliki planovi i programi, nego nadasve vjernost ideji vaše duhovne majke, sv. Faustine Kowalske, i vašeg utemeljitelja, don Mihaela Sopoćka: ideji o konteplativno-aktivnoj Družbi. A to znači sestara koje Boga traže i nalaze u molitvi i u djelima, u propovijedanju Božjeg milosrđa. (...) Moja je želja i molitva da vaše djelovanje i svjedočenje u ovoj župnoj zajednici i u cijeloj lašvanskoj dolini a i šire bude, kako papa Franjo reče, natopljeno milosrđem kako biste mogle pristupiti svakom muškarcu i ženi, ocu i majci, djetetu i unuku. Školarcu i studentu donoseći im Božju dobrotu i nježnost,“ kazao je na kraju svoj homilije mons. Ćosić.

Nakon popričesne molitve svoju dobrodošlicu sestrama izrekli su mladi župe, u nadi da će život i djelovanje sestara uroditi i novim svećeničkim i redovničkim zvanjima, te predali buket cvijeća sestrama. Također tradicionalnim travničkim slatkom te knjigom Kuharica, Sestre Milosrdnog Isusa pozdravile su i članice udruge Hrvatska žena iz Novog Travnika.

Po završetku Euharistijskog slavlja bilo je kratko klanjanje i blagoslov s Presvetim Oltarskim Sakramentom.

Druženje i razgovori sa sestrama nastavljeni su i u večernjim satima za stolom tjelesne okrjepe.

U nastavku donosimo čestitku dobrodošlice i blagoslova kardinala Puljića koju je uputio sestrama te župniku Majstoroviću i cijeloj župnoj zajednici u prigodi dolaska sestara u župu, koja je pročitana na početku svetog Misnog slavlja

„Danas slavite Misu u župi gdje molite Božje milosrđe da obaspe blagoslovom početak života i rada u župi Uzašašae Gospodinova u Novom Travniku sestrama Družbe Milosrdnog Isusa: s. Teresa Jadwiga Kwiatkowska i s. Anna Wyrostek.

Zahvaljujem Vama župniče da ste organizirali i dobili sestre u župi. Zahvaljujem Generalnoj upravi Družbe Sestara Milosrdnog Isusa koje su prihvatile molbu župnika Marka i odobrile dolazak sestara za život i apostolski rad u župi. Zahvaljujem sestrama Teresi i Anni, koje su došle živjeti i djelovati u župi.

Pozivam sve župljane da budu iskreni suradnici sa sestrama za rast vjere i širenje pobožnosti Milosrdnom Isusu.

Neka Milosrdni Isus izlije svoju milosrdnu ljubav na sve vas i učvrsti vašu vjeru i radosno svjedočenje i življenje Božanske ljubavi.

Kao Ordinarij uz izraze dobrodošlice zazivam obilje Božjeg blagoslova te srdačno pozdravljam.“

O Družbi sestara Milosrdnog Isusa

Družba Sestara Milosrdnog Isusa odazvala se pozivu kardinala Puljića i župnika vlč. Majstorovića te je u Bosnu i Hercegovinu uputila dvije redovnice, s. Teresu Jadwigu Kwiatkowsku i s. Annu Wyrostek, koje će otvoriti svoju kuću ad experimentum na tri godine i započeti svoju službu i djelovanje na teritoriji ove župe. U pratnji dviju sestara došla je i generalna poglavarica Družbe s. Joanna Kwiatkowska te još tri sestre. Na njihovom Facebook profilu sestre, koje već djeluju u Hrvatskoj u Puli nakon što je objavljeno kako će njihove sestre iz Poljske po prvi put otvoriti kuću u Bosni i Hercegovini, poručile su: “Dragi naši, s radošću Vas obavještavamo kako si je Milosrdni Isus pronašao novu kuću i župu u kojoj želi dijeliti svoje milosti”.

Družba Sestara Milosrdnog Isusa je redovnički institut. Osnovana je 1941. godine u Vilni (Litva), zajednički život sestara je započet u Mysliborzu (Poljska) 25. kolovoza 1947. godine, a potvrđenje zajednice na papinskom pravu 13. svibnja 2008 godine.

Duhovnost Družbe temelji se na molitvi „Isuse uzdam se u tebe“. To znači da sestre računaju na Njega, na Njegovu snagu, na Njegovu pomoć. Družba se temelji na poslanju svete sestre Faustine. Sestre djeluju u Hrvatskoj od 1999. Godine. Trenutno imaju jednu zajednicu u Puli, a jedno vrijeme djelovale su i u Dugoj Resi-Karlovac. Karizma Družbe Sestara Milosrdnog Isusa je širenje štovanja milosrđa i molitva za milosrđe nad svijetom, koju ostvaruje u više od trideset samostana u Poljskoj i inozemstvu, među kojima je i Hrvatska, a od ove 2020. godine i u Bosni i Hercegovini. (kta/lj.s.)